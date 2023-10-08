Rewrite this title: سيناريو كيديز هاك الولايات المتحدة الأمريكية اليوم Twitter حساب

ستساعدك المقالة التالية: سيناريو كيديز هاك الولايات المتحدة الأمريكية اليوم Twitter حساب

The Script Kiddies، وهي نفس المجموعة التي اخترقت شبكة NBC مؤخرًا Twitter الحساب، ضرب مرة أخرى مساء الأحد. مجموعة الهاكر التي اخترقت @الولايات المتحدة الأمريكية اليوم Twitter واستخدم الحساب في وقت متأخر من مساء الأحد، الحساب لإرسال رسائل حاقدة جريئة Twitter لمنعهم مرة أخرى. سألوا أيضا Twitter على المستخدمين التصويت للحساب الذي يجب عليهم اختراقه بعد ذلك في التغريدة أدناه:

“فوكس نيوز، وول مارت، يونيفيل، فايزر، إن بي سي والآن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. من التالي؟ صوت الان!”

The Script Kiddies هي المجموعة المنشقة الأقل شهرة عن مجموعة القرصنة Anonymous الشهيرة. في الذكرى السنوية العاشرة لهجوم 11 سبتمبر الإرهابي، اخترقت شركة Script Kiddies موقع @إن بي سي نيوز Twitter ونشر تغريدة كاذبة مفادها أن طائرة تحطمت في نقطة الصفر. بالإضافة إلى ذلك، في يوليو/تموز، قاموا باختراق @ فوكس نيوز بوليتيكس Twitter حساب وتغريد كاذبة مفادها أن الرئيس أوباما قد اغتيل. مكتب التحقيقات الفدرالي

في الماضي، استخدم The Script Kiddies “حصان طروادة لبرامج تسجيل المفاتيح” للوصول إلى المسؤول Twitter حسابات المؤسسات الإخبارية. يتم تثبيت البرامج الضارة للكمبيوتر دون علم على جهاز الكمبيوتر المضيف وتقوم بتسجيل الإدخالات التي يقوم بها مستخدم الكمبيوتر، وبالتالي تسمح للمتسلل باكتشاف كلمات المرور بسهولة. تشير الأدلة المبكرة إلى احتمال كبير بأن المجموعة استخدمت نفس التكتيك للوصول إلى صحيفة USA Today Twitter حساب.

عملت USA Today مع Twitter لاستعادة السيطرة على حسابهم وقاموا بالتغريد مؤخرًا:

“تم اختراق @usatoday ونتيجة لذلك تم إرسال تغريدات كاذبة. لقد عملنا مع Twitter لتصحيح ذلك. لقد عاد الحساب الآن إلى سيطرتنا.”

وفي وقت كتابة هذا التقرير، يبدو أن صحيفة USA Today تسيطر بشكل كامل على حساباتهم Twitter حساب.

حتى Twitter ينفذ خيارات أمنية إضافية، يتوقع المرء أننا سنستمر في رؤية حسابات رفيعة المستوى تتعرض للهجوم.

[Screenshot Credit: Twitter]