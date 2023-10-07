Rewrite this title: شائعة الاستحواذ على Mashable: CNN تشتري موقعًا إخباريًا لوسائل التواصل الاجتماعي مقابل 200 مليون دولار

ستساعدك المقالة التالية: شائعة الاستحواذ على Mashable: CNN تشتري موقعًا إخباريًا لوسائل التواصل الاجتماعي مقابل 200 مليون دولار

يقال إن عملاق الأخبار الرئيسي CNN، المملوك لشركة Time Warner Inc، يشارك في مفاوضات متقدمة لشراء Mashable. وفقًا للعديد من التقارير الأخيرة، من المتوقع أن تتوصل شبكة CNN إلى صفقة لشراء موقع التواصل الاجتماعي الإخباري الشهير مقابل ما يقرب من 200 مليون دولار. على الرغم من أنه من المتوقع أن تتم عملية الاستحواذ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، إلا أن كلاً من CNN وMashable كانا مترددين في مشاركة أي تفاصيل حول الصفقة.

أرسل بيت كاشمور، البالغ من العمر 26 عامًا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mashable، رسالة إلى موظفيه جاء فيها “الشائعة التي تدور حول Twitter “أنه سيتم الاستحواذ على Mashable هذا الأسبوع” غير صحيح. ومع ذلك، فإن بريده الإلكتروني لم ينكر على وجه التحديد أن الشركتين كانتا منخرطتين في المفاوضات وسمحت بإصدار إعلان في المستقبل. تسببت الطريقة المفتوحة التي أنهى بها كاشمور بريده الإلكتروني في تكهن البعض بأنه سيتم إصدار إعلان الأسبوع المقبل:

“إن Mashable هي واحدة من أهم العلامات التجارية هنا في SXSW ولا بد أن تكون هناك شائعات حول المهرجان. لقد كان لدينا حضور رائع هنا وأتطلع إلى إطلاعكم على آخر المستجدات عندما نعود.

منذ أن أطلقت Cashmore Mashable في عام 2005، نمت Mashable بسرعة إلى أكثر من 50 مليون مشاهدة للصفحة شهريًا، وتعتبر واحدة من أكثر مصادر أخبار التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي موثوقية.

وعندما طُلب من CNN تأكيد عزمها على الشراء، قالت المتحدثة كريستا روبنسون: “نحن لا ننخرط في تكهنات حول أعمالنا ولا نعلق على هذه التقارير”. إذا استحوذت CNN على Mashable مقابل سعر 200 مليون دولار، فإن عملية الاستحواذ ستكون أكبر عملية شراء في تاريخ CNN.com.

[Sources Include: Reuters & The Daily Mail]