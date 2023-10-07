Rewrite this title: شاهد تأثيرك، إن مؤسسة Rand Fishkin غير الهادفة للربح التي تدعمها مذهلة

ستساعدك المقالة التالية: شاهد تأثيرك، إن مؤسسة Rand Fishkin غير الهادفة للربح التي تدعمها مذهلة

اتصلنا براند فيشكين (@راندفيش) الرئيس التنفيذي لشركة SEOmoz، يتحدث عن المؤسسة غير الربحية التي يدعمها وأنا شخصيا وجدت المنظمة ملهمة للغاية. يرجى القراءة ومعرفة المزيد عنها.

أيضًا، Rand موجود حاليًا في SMX Advanced، لذا إذا حصلت على فرصة فحاول مقابلته. إنه رجل متميز.

شاهد تأثيرك – ماذا يفعلون

كيف تعرفت عليهم؟

لماذا أنت متحمس لهذه القضية بالذات، وهذه المنظمة على وجه التحديد؟

كيف تدعمهم؟

ما هي أفضل طريقة لمشاركة الآخرين؟

لقد أخذت بنصيحة راند…

لقد قمت بمراجعة برنامج See Your Impact وتعلمت بعض الأشياء المثيرة للاهتمام حول المنظمة التي أعجبتني حقًا:

100% من التبرعات للهدية التي تختارها.

خيارات الهدايا واسعة: إدخال طفل إلى المدرسة لمدة شهر، وشراء تدريب على الكمبيوتر لفتاة لمدة شهر، وشراء الطعام، وتوفير الفيتامينات، وشراء الناموسيات، وإعطاء 50 طفلاً فرصة رؤية الطبيب…

يمكن للمساهمين رؤية كيف ساعدت تبرعاتهم الآخرين.

هناك العديد من قصص ملهمة عن الأشخاص الذين ساعدتهم المساهمات.

أود أن أشكر راند على الوقت الذي أمضيته للإجابة على أسئلتنا وأيضًا على تعريفنا بهذه المنظمة الرائعة.