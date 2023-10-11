Rewrite this title: شاهد خطاب أوباما عن حالة الاتحاد مباشرة على الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: شاهد خطاب أوباما عن حالة الاتحاد مباشرة على الإنترنت

سيلقي الرئيس أوباما الليلة خطابا أمام الكونجرس والأمة والعالم الحر بأول خطاب له عن حالة الاتحاد. ووفقا لمصادر إخبارية متعددة، فإن الرئيس سوف يناقش المبادرات المالية بما في ذلك تضييق الخناق على البنوك الأمريكية، والاستمرار في بناء البنية التحتية الأمريكية، والحرب في أفغانستان واحتمال تجميد مخصصات برنامج الإنفاق المحلي المتزايدة.

بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في المشاهدة عبر التلفزيون، إليك قائمة بالمواقع على الإنترنت مثل موقع Google YouTube والتي سيتم بثها حالة الاتحاد والتعليق ودحض الأقلية.

WhiteHouse.gov & Facebook :

ال البيت الأبيض لايف ستقوم البوابة ببث البث المباشر مع Facebook مناقشات قوية. لأولئك منكم على الطريق ، ملاحظات ماشابل أن تطبيق WhiteHouse iPhone سيقوم أيضًا ببث حالة الاتحاد.

جوجل YouTube :

YouTube، المملوكة لشركة Google، ستبث حالة الاتحاد على شاشتها قناة المواطن تيوب. يتيح CitizenTube أيضًا للمستخدمين إرسال الأسئلة إلى الرئيس.

القنوات الإخبارية على الإنترنت :

إذا كنت تبحث عن الإصدارات عبر الإنترنت لتغطية الشبكة المفضلة لديك لعنوان حالة الاتحاد، فجرّب سي إن إن بث مباشر، تغطية CBS News مدعومة من Ustream وMobiTV التي تعمل على تشغيل MSNBC وABC News و سي سبان.