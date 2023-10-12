Rewrite this title: شبكة محتوى Google AdWords: كيفية الحصول على عائد استثمار كبير باستخدام إستراتيجية جديدة من Google

ستساعدك المقالة التالية: شبكة محتوى Google AdWords: كيفية الحصول على عائد استثمار كبير باستخدام إستراتيجية جديدة من Google

تاريخيًا، حظيت شبكة محتوى Google AdWords بسمعة سيئة. ولسبب وجيه.

عادةً ما يرى المعلنون نتائج عائد استثمار أقل بكثير من نتائج بحث Google وشبكات شركاء البحث.

ومن السهل أن نشك، عندما يوصون بشبكة المحتوى، في أن Google تريد فقط النقرات – للحصول على الإيرادات والحفاظ على السيطرة على جزء كبير من المساحة الإعلانية على الإنترنت.

لدي الآن سبب للاعتقاد بأن النتائج السيئة ترجع إلى أن معظم الأشخاص يتعاملون مع شبكة المحتوى بطريقة خاطئة. ولدينا نهج جديد، والذي سأقوم بتفصيله أدناه.

كيف يفسد الناس حملاتهم على شبكة المحتوى

الجانب الأكثر إغفالًا في حملات شبكة المحتوى هو حقيقة أنه يجب اختيار الكلمات الرئيسية بطريقة مختلفة تمامًا عن شبكات البحث.

ولهذا السبب، من الحماقة تشغيل أي حملة واحدة في كل من شبكتي المحتوى والبحث. يجب عليك فصل حملات المحتوى عن حملات البحث. إذا قمت بتشغيل كليهما، فسيتم إعداد أي مجموعة إعلانية لتحقيق النجاح في المحتوى أو البحث، ولكن ليس كليهما. كما تقول الأغنية، “عليك أن تبقيهم منفصلين.”

إنشاء سمات الكلمات الرئيسية

على عكس الحملات على شبكة البحث، حيث تؤدي كل كلمة رئيسية إلى إنشاء فرصة لعرض الإعلان بواسطة استعلام بحث للمستخدم، يتم وضع إعلانات شبكة المحتوى على مواقع الويب ذات الصلة بالموضوع الذي تقوم بإنشائه باستخدام الكلمات الرئيسية الموجودة في مجموعتك الإعلانية. هناك فن لموضوعات الكلمات الرئيسية هذه.

في الواقع، إنه فن يجتمع فيه متخصصو التحسين في Google للتحدث ومقارنة الملاحظات حول ما ينجح وما لا ينجح.

لقد اكتشفت ذلك مؤخرًا عندما بدأ أحد ممثلي AdWords المخصصين لدينا في الترويج لشبكة المحتوى. دفعتني المحادثة إلى طرح السؤال التالي: “إذاً، أنت تقول إن نظام AdWords الخاص بك معقد للغاية، ويتعين عليك يا رفاق اكتشافه أيضًا؟” قال نعم.”

إذا قرأت مساعدة AdWords حول نجاح شبكة المحتوى، يمكنك الحصول على جوهر موضوعات الكلمات الرئيسية.

الكلمة الرئيسية الأساسية في كل كلمة رئيسية لاستهداف أفضل

ولكن الأمر الذي قد يكون أو لا يكون واضحًا تمامًا – وهو أمر أخبرني أنهم تعلموه مؤخرًا – هو أنك إذا كنت تريد الاستهداف بشكل أكثر تحديدًا، ولضمان استهداف إعلاناتك والحصول على أفضل عائد على الاستثمار، فأنت بحاجة إلى تضمين الكلمة الرئيسية الأساسية في كل كلمة رئيسية في شبكة المحتوى.

ماذا أعني بالكلمة الرئيسية الأساسية؟ إذا كنت تريد استهداف بوكا راتون جغرافيًا من خلال استعلام البحث، فضع “بوكا راتون” في كل كلمة رئيسية. إذا كنت تريد استهداف “كرة القدم الخيالية”، فتأكد من وجود “كرة القدم الخيالية” في كل كلمة رئيسية.

وبعد ذلك، يمكنك إنشاء مجموعات إعلانية ومجموعات إعلانية متشابهة ولكن مستهدفة للمحتوى. على سبيل المثال:

يمكنك بناء عام المجموعة الإعلانية “الفنادق الشاطئية” تبدو بهذا الشكل: فنادق على الشاطئ, فنادق على الشاطئ, فنادق على شاطئ المحيط, فنادق على الشاطئ, فنادق على الشاطئ فاخرة, فنادق على شاطئ البحر, فنادق على شاطئ البحر, أفضل الفنادق على الشاطئ, باقات فنادق على شاطئ البحر, فنادق على شاطئ البحر

المجموعة الإعلانية “الفنادق الشاطئية” تبدو بهذا الشكل: يمكنك بعد ذلك إنشاء ملف عام المجموعة الإعلانية “المنتجعات الشاطئية”: منتجعات شاطئية, منتجعات شاطئية, منتجعات على شاطئ البحر, منتجعات على الشاطئ, منتجعات شاطئية فاخرة, منتجعات على شاطئ البحر, منتجعات شاطئية على المحيط, باقات منتجعات شاطئية

المجموعة الإعلانية “المنتجعات الشاطئية”: ومن ثم يمكنك إنشاء مختلط المجموعة الإعلانية “الفنادق والمنتجعات الشاطئية”: منتجعات شاطئية، فنادق شاطئية، فنادق ومنتجعات شاطئية، منتجعات على الشاطئ، فنادق شاطئية فاخرة، باقات منتجعات شاطئية، غرف فنادق شاطئية، غرف منتجعات شاطئية، منتجعات شاطئية

كالعادة، أضف كلمات رئيسية سلبية، واستبعد المواقع، وانظر كيف يعمل كل منها، وقم بإيقاف المجموعات الإعلانية ذات الأداء الضعيف مؤقتًا.

بغض النظر عن ذلك، إذا كان هدفك هو الوصول إلى نطاق أوسع وزيادة عدد الزيارات، فاجعل الكلمات الرئيسية أكثر تنوعًا، ولا تستخدم هذه الإستراتيجية الأساسية في كل مرة.

المواضيع المتداخلة: الوصول والاستهداف

تثير المجموعة المختلطة أعلاه الأسئلة التالية: كيف يقرر النظام مكان عرض الإعلانات عند تداخل مجموعات المحتوى؟ فهل يؤدي ذلك إلى انتقال الإعلانات إلى المواقع الأكثر استهدافًا؟ أم أن يتم تقاسمها بينهم؟ أم أن هذا التداخل لا يؤثر حقًا على مكان ظهورهم؟

إليك ما قاله ممثل AdWords عن ذلك:

لذا، عندما تتداخل المجموعات الإعلانية قليلاً، فكر في الأمر على أنه مخطط Venn الذي يحتوي على ثلاث دوائر متداخلة تقريبًا. وهذا يسمح بتغطية أكبر “منطقة” (مدى وصول المحتوى الخاص بك)، لكنه يسمح أيضًا باستهداف موضع الإعلان بشكل أكبر. ستكون هناك بعض المواقع التي تتطابق معها مجموعة إعلانية واحدة فقط، وبعض المواقع التي تكون المجموعة الإعلانية الأخرى مؤهلة لها، وهكذا. على سبيل المثال، قد تحتوي بعض مواقع الويب بشكل واضح على موضوع “فندق” أكثر من موضوع “منتجع”، مما يؤدي إلى حصول إحدى المجموعات الإعلانية على موضع على حساب آخر (مما يجعلها أكثر استهدافًا).

ومع ذلك، عندما تكون المجموعات الإعلانية قريبة جدًا من بعضها البعض، فلا بد أن يكون هناك بعض التداخل بين المجموعات الإعلانية المختلفة. وفي هذه الحالة، ما سيحدث هو أنه مع تراكم المزيد والمزيد من البيانات، “سيتعرف” نظامنا على المجموعة الإعلانية التي تحقق أفضل أداء على موقع معين. جزء من نظام عرض الإعلان ونقاط الجودة على شبكة المحتوى هو أداء إعلان ومجموعة إعلانية على موقع محدد (ومواقع مشابهة). إذا كانت إحدى المجموعات الإعلانية تتفوق في الأداء على المجموعات الأخرى على أساس ثابت لموقع معين (استنادًا إلى نسبة النقر إلى الظهور)، فستبدأ في تجميع معظم مرات الظهور لذلك الموقع. واستنادًا إلى الميزانيات وتباعد عرض الإعلانات ومتغيرات أخرى، فمن المحتمل ألا تحصل على 100% من مرات الظهور لهذا الموقع، ولكن يمكن أن تحصل على أغلبيتها.

نتائج عائد الاستثمار لموضوع الكلمات الرئيسية

لدينا حاليًا مجموعتان إعلانيتان للمحتوى تحققان نتائج استثنائية. الأول هو الحصول على عائد إنفاق إعلاني بنسبة 1100%. والثاني هو الحصول على عائد إنفاق إعلاني بنسبة 500%.

ويحصل كلاهما على عائد استثمار أفضل بكثير مما كنت أتوقعه من شبكة المحتوى، لذلك نقوم بنشر المزيد عبر حسابات عملائنا.