Rewrite this title: شخصيات قصص الابطال الخارقين – قناة تسويقية وليست حملة

ستساعدك المقالة التالية: شخصيات قصص الابطال الخارقين – قناة تسويقية وليست حملة

كان من المثير للاهتمام رؤية هذا السؤال (أدناه) يُطرح كتعليق على مقال حديث كنت أقرأه عن شخصيات قصص الابطال الخارقين.

هناك العديد من الأشياء التي أود أن أمزقها، لكن الجانب اللطيف والأكثر لطفًا مني سوف “يخاطبهم” فقط (ويحاول تثقيفهم)، لأنه من الواضح أن بعض التثقيف يجب أن يحدث. أعني أنه قد لا يكون خطأهم حقًا في تسميتها هذا، فمن المحتمل أنهم كانوا يستمعون فقط إلى معلم آخر في وسائل التواصل الاجتماعي (الذي قادهم إلى الضلال).

مع كل ما قيل، فإن الشيء البارز الذي جعلني أرغب في صفعة جبيني هو وصف Foursquare بأنه “جزء آخر من وسائل التواصل الاجتماعي” (فيما يتعلق بالحملات الاجتماعية). اسمحوا لي أن أوضح الأمر تمامًا، إذا كان أسلوبك مع Foursquare هو “جزء آخر من وسائل التواصل الاجتماعي”… فسوف تفشل. شخصيات قصص الابطال الخارقين هي قناة تسويقية، مثل، عواءGoWalla أو قائمة انجي – لا “مكان آخر لتنفيذ حملة على وسائل التواصل الاجتماعي”. تحتاج إلى قضاء بعض الوقت في اكتشاف أفضل الطرق التي يمكن لشركتك من خلالها الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي المحددة، وفي هذه الحالة (Foursquare) يكون “التسويق القائم على الموقع”. أفضل طريقة للقيام بذلك هي البحث وفهم ماهية الشبكة الاجتماعية. قم بالحفر، وتعرف على كيفية استخدام الشركات الأخرى لها، وتحقق من تطبيقاتها، وادخل، وقم بالتسجيل، وابدأ في تسجيل الدخول. وتعرف على ما يفعله منافسوك. لا توجد طريقة أفضل للتعلم من خلال تلويث يديك (إذا جاز التعبير). هناك العديد من المنشورات الرائعة التي تشرح ماهية Foursquare، وسيعلمك البحث السريع على Google، ولكن ببساطة قم بوضع خدمة/لعبة التحقق من الموقع. يقوم الأشخاص بالتحقق من عملك، وإضافة النصائح وما إلى ذلك وما إلى ذلك. إلخ. بلاه بلاه!

لا أريد حقًا الخوض في شرح كيفية عمل Foursquare، بل أريد مساعدتك على فهم أن تركيزك يجب أن ينصب على إنشاء استراتيجية لكيفية استخدامه. أريد أن أساعدك على فهم أنك لا تحاول إنشاء “محتوى” تأمل أن “ينتشر على نطاق واسع”. هذه واحدة من أكبر الخرافات التي أرى الشركات تقع فيها ولا تفهم وسائل التواصل الاجتماعي. إنهم يتخذون نهج “وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى” (ويعتقدون أنه يتعين عليهم إنشاء الفيديو المذهل التالي الذي ينتشر على موقع YouTube، أو رسم المعلومات لجعل الصفحة الأولى من Digg)، بدلاً من التراجع خطوة إلى الوراء وفهم ما الشبكة تدور حول كيفية تنمية أعمالهم معهم.

خذ مسح شخصيات قصص الابطال الخارقين الذي – التي ويل سكوت وقد أجريت عرضًا تقديميًا لـ SMX Advanced قبل شهر أو نحو ذلك: (يوضح هذا الرسم البياني بوضوح أن الشركات لا تفهم شخصيات قصص الابطال الخارقين وأنهم بحاجة إلى مساعدتنا.)

لقد قمت باستطلاع آراء الشركات التي أتحدث إليها شخصيًا والتي تستخدم Foursquare، واتفق معظمهم على أنها (Foursquare) تجلب الأشخاص إلى أعمالهم، ومع ذلك فإن 10% فقط سيكونون على استعداد لدفع ثمنها (انظر الرسم البياني أدناه). مرة أخرى، يخبرني هذا أنه يجب أن يكون هناك بعض التثقيف حول جميع قنوات التسويق الجديدة الموجودة هذه الأيام (خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي).

المهم هنا هو أننا (كصناعة) نحتاج إلى مساعدة الشركات على فهم أنه لا يتم إنشاء جميع وسائل التواصل الاجتماعي على قدم المساواة. لا يمكنك اتباع نفس النهج مع جميع الشبكات. يجب أن تفهم أن الشيء الذي تقوم بإنشائه لشبكة ما، قد لا يتناسب مع شبكة أخرى. بمجرد أن تدرك الشركات أن هناك قنوات تسويق مختلفة، وأن كل قناة تحتاج إلى أن يكون لها نهجها الفريد، فإننا (المسوقون وأصحاب الأعمال) سنحقق المزيد من النجاح وسنرى أن عائد الاستثمار على “وسائل التواصل الاجتماعي” يائس للغاية السعي!