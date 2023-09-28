Rewrite this title: شرح توقعات الإكمال التلقائي من Google

ستساعدك المقالة التالية: شرح توقعات الإكمال التلقائي من Google

يشرح داني سوليفان، منسق بحث Google، في منشور مدونة جديد كيفية إنشاء تنبؤات الإكمال التلقائي.

لقد واجه أي شخص يستخدم بحث Google ميزة الإكمال التلقائي من قبل، حيث تبدأ التنبؤات في الظهور بمجرد كتابة الكلمات في شريط البحث.

تم تصميم توقعات الإكمال التلقائي للمساعدة في توفير وقت المستخدمين من خلال إيصالهم إلى المعلومات التي يحتاجون إليها بشكل أسرع.

لقد أوضحت Google سابقًا كيفية عمل الإكمال التلقائي. يركز هذا الشرح الأخير بشكل خاص على كيفية إنشاء التنبؤات.

على الرغم من أن الإكمال التلقائي مصمم ليكون مفيدًا، إلا أنه لا يعمل دائمًا بهذه الطريقة. يتطرق سوليفان أيضًا إلى ما تفعله Google في المواقف التي يكون من الأفضل فيها عدم التنبؤ بأي شيء.

توقعات الإكمال التلقائي: من أين أتت؟

يتم إنشاء توقعات الإكمال التلقائي تلقائيًا بناءً على عمليات البحث الحقيقية التي كتبها الأشخاص في Google.

عند توليد التوقعات، تنظر Google إلى أربعة عوامل:

الاستعلامات الشائعة

لغة الباحث

أين يقع الباحث

نضارة

تأخذ Google أولاً في الاعتبار طلبات البحث الشائعة عند إنشاء توقعات الإكمال التلقائي، ولكنها لا تقترح التوقعات الأكثر شيوعًا.

يقول سوليفان: “هذه هي الطريقة التي تعمل بها التنبؤات على المستوى الأساسي”.

ومن أجل جعل التنبؤات أكثر صلة بالباحث الفردي، يفحص Google أيضًا لغة الباحث وموقعه.

في المثال أدناه، يمكنك أن ترى كيف تختلف توقعات “اختبار القيادة” للباحث في كاليفورنيا (يسار) مقابل الباحث في أونتاريو، كندا (يمين).

يتم التعامل مع الاستعلامات الطويلة بطريقة مختلفة. ونظرًا لأن عمليات البحث أقل شيوعًا، فقد يتحول Google من التنبؤ باستعلام كامل إلى التنبؤ بأجزاء من الاستعلام.

“على سبيل المثال، قد لا نرى الكثير من الاستعلامات عن “اسم الشيء الموجود في المقدمة” لكائن معين. لكننا نرى الكثير من الاستفسارات عن “مقدمة السفينة” أو “مقدمة القارب” أو “مقدمة السيارة”. ولهذا السبب نحن قادرون على تقديم هذه التوقعات في نهاية ما يكتبه شخص ما.

قد تعطي Google الأولوية للحداثة عند إنشاء التوقعات إذا كان هناك اهتمام متزايد بموضوع معين.

“[our automated systems] قد يُظهر تنبؤًا شائعًا حتى لو لم يكن عادةً الأكثر شيوعًا بين جميع التنبؤات ذات الصلة التي نعرفها.

يؤكد سوليفان على أن الإكمال التلقائي مصمم للقيام بأكثر من مجرد اقتراح الاستعلامات الأكثر شيوعًا. إنه مختلف عن مؤشرات Google ولا ينبغي مقارنته به.

عندما لا يقدم الإكمال التلقائي اقتراحات

لدى Google إجراءات معمول بها لتجنب أنواع معينة من التنبؤات التي قد تكون غير متوقعة أو صادمة أو من غير المحتمل أن تؤدي إلى محتوى موثوق به.

تتعامل Google مع هذه المشكلات بطريقتين:

تلقائيا : تم تصميم الأنظمة لمنع ظهور التنبؤات التي قد تكون غير مفيدة وتنتهك السياسة.

: تم تصميم الأنظمة لمنع ظهور التنبؤات التي قد تكون غير مفيدة وتنتهك السياسة. يدويا: إذا لم تكتشف أنظمة Google التلقائية التنبؤات التي تنتهك سياساتها، فهناك فرق تنفيذ تعمل على إزالة التوقعات وفقًا لتلك السياسات.

لن يقدم الإكمال التلقائي اقتراحات عندما يتعرف على المصطلحات والعبارات التي قد تكون عنيفة أو جنسية صريحة أو تحض على الكراهية أو مهينة أو خطيرة.

قد تمنع Google أيضًا الإكمال التلقائي من تقديم اقتراحات إذا أدركت أن التنبؤ قد يعرض محتوى غير موثوق به.

لن يعمل الإكمال التلقائي مع الاستعلامات التي يمكن تفسير التوقعات فيها على أنها تأكيدات للشائعات غير المؤكدة.

لا يزال بإمكان المستخدمين البحث عن أي شيء يريدونه

ويختتم سوليفان شرحه بالقول إن المستخدمين لديهم الحرية في البحث عن أي شيء يريدونه.

قد يمنع Google الإكمال التلقائي من العمل في مواقف معينة، لكنه لن يمنع ظهور نتائج البحث الفعلية.

مصدر: blog.google