Rewrite this title: شرح ميزات AdWords الجديدة

ستساعدك المقالة التالية: شرح ميزات AdWords الجديدة

فيما يلي نظرة على بعض ميزاتي المفضلة الجديدة في Google AdWords. سأقوم بمراجعة استبعاد عناوين IP، والإصدار التجريبي من مقدِّر عدد الزيارات، ومسارات تحويل البحث.

استبعاد الملكية الفكرية

نحن جميعًا نكره عندما يتصل بك عميل أو رئيس أو مسؤول تنفيذي ليسألك عن سبب عدم ظهور الإعلانات. ما مدى إزعاجك عندما تجد مديري الحسابات أو موظفي الشركة الآخرين ينقرون على إعلاناتك؟ هل تريد منع منافس مزعج بشكل خاص من رؤية إعلاناتك؟

يمكنك إيقاف كل ذلك، على معظم شبكة بحث Google. قد لا يتمكن موقع الشبكة دائمًا من اكتشاف عناوين IP، لذا كن على علم بذلك. لكن إعداد هذا أمر بسيط.

الخطوة 1

تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك وانتقل إلى https://adwords.google.com/select/Tools

الخطوة 2

انقر فوق أداة استبعاد IP (السابع لأسفل، الجانب الأيسر بالنسبة لي)

الخطوه 3

اختر حملة

الخطوة 4

أدخل عناوين IP التي تريد حظرها (حتى 20)

الخطوة 5

الشطف والتكرار (يُعرف أيضًا باسم القيام بذلك مرة أخرى للحملات الأخرى)

مقدر حركة المرور

هناك نسخة تجريبية من هذه الأداة (ولهذا السبب أقول “جديدة”) بالتنسيق الجديد. هذه أداة رائعة يمكنك استخدامها عند التخطيط لحملات جديدة، أو إطلاق منتج جديد، أو الترويج لعميل جديد.

الخطوة 1

تأكد من تسجيل الدخول إلى AdWords وانتقل إلى هنا: https://adwords.google.com/select/TrafficEstimatorSandbox

الخطوة 2

انقر على الرابط إلى الإصدار الجديد.

الخطوه 3

احصل على كلماتك الرئيسية (هل لديك هذه الكلمات جاهزة؟) بقدر ما تريد، وقم بإلقائها في المنطقة الأولى. اختر تكلفة النقرة (CPC) وحدد الميزانية بناءً على ما قرره بالفعل أشخاص ليسوا مثلك. يمازج. إذا كنت لا تعرف، اترك هذين الحقلين فارغين.

الخطوة 4

هذا هو المكان الذي لا أحب فيه هذه الأداة كثيرًا. جغرافية. تأكد من ضبطه على البلد واللغة الصحيحين. لن تقوم بتقديرات تحديد الموقع الجغرافي الحقيقية بعد. *تنهد*

الخطوة 5

ضرب “تقدير” وفيولا! تقديرات التكلفة اليومية في متناول يدك. (لا، ​​لن ينفق عميلي هذا المبلغ يوميًا.)

مسارات البحث

هذه الأداة جديدة جدًا لدرجة أن أيًا من عملائي لم يمتلكها بعد، كما أن هناك بعض القيود الكبيرة عليها. لكن البيانات التي يمكن عرضها قوية.

هناك جدل الآن حول ما يجب أن يُنسب إليه الفضل في التحويل. في الوقت الحالي، لا يُنسب الفضل إلا إلى الإجراء الأخير، في حين أنه من المرجح أن يكون التحويل نتيجة لعدد من العوامل بمرور الوقت.

تحاول Google المساعدة في حل هذه المشكلة من خلال منح المعلنين حق الوصول إلى الكلمات الرئيسية لعروض الأسعار التي قام فيها الباحث في Google.com بتشغيل إعلان المعلن مما أدى إلى التحويل من AdWords. انظر القيود في تلك الجملة؟

الكلمات الرئيسية للمزايدة – ليس استعلام البحث الفعلي ولكن العبارة التي كان المعلن يزايد عليها في لحظة النقر. وبطبيعة الحال، نأمل جميعًا أن نرى استعلام البحث الفعلي يومًا ما، ولكن قد لا نتمكن من ذلك بسبب مشكلات خصوصية المستخدم. أثار الإعلان – يتم احتسابه فقط إذا قام المستخدم بتشغيل إعلانك. وهذا يعني أن أي عمليات بحث ذات صلة ربما أجروها عندما كانت إعلاناتك معطلة، أو في وقت متأخر جدًا من التدوير، لن تظهر. التحويل من AdWords – يجب أن يتم التحويل في AdWords. تم استبعاد جميع البيانات من النتائج العضوية أو تلك النقرات أو مرات الظهور غير الواردة من Google.com في الوقت الحالي. فائدة كبيرة خاصة إذا كنت تقدم عروضًا للشروط التي تحتل مرتبة جيدة لها. ضع في اعتبارك أن هناك العديد من الحالات الأخرى التي قد يتفاعل فيها المستخدم مع علامتك التجارية دون اتصال بالإنترنت مما يؤثر على اختيار النقر. هذه مجرد نظرة خاطفة على واجهة المستخدم مع علامتك التجارية. تتبع – يجب تتبع التحويل في AdWords أو يتعين عليك مزامنة حساب Google Analytics مع AdWords. ضبط الوقت – يجب أن يتم التحويل خلال 30 يومًا من أي نقرات أو مرات ظهور سابقة.

وعلى الرغم من ذلك، فأنا فخور بشركة Google لبدء عملية تزويدنا بهذه البيانات. قد يسخر بعض الأشخاص من Google بسبب القيود الكثيرة التي تفرضها، ولكنني أقول ذلك شاهد هذا.

هل لديك مسارات بحث؟

للتحقق مما إذا كنت جزءًا من الاختبار التجريبي، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في AdWords.

الخطوة 1

انتقل إلى قسم التحويلات في قائمة التقارير،

الخطوة 2

انظر الى هذا؟ إذا قمت بذلك، استمتع! إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك الانتظار معي ومع الجميع.

معرفة المزيد عن مسارات البحث والمزيد في مدونة Google Inside AdWords.