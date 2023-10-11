Rewrite this title: شركة Covario تستحوذ على شركة NetConcepts

ستساعدك المقالة التالية: شركة Covario تستحوذ على شركة NetConcepts

استحوذت شركة Covario لخدمات تسويق البحث والبرمجيات ومقرها سان دييغو، على NetConcepts، وكالة تحسين محركات البحث (SEO) التي أسسها ستيفن سبنسر. يعرف الكثيرون في مجال التسويق عبر البحث سبنسر إما من خلال مشاركاته الخطابية أو من خلال مساهمته في فن تحسين محركات البحث وإمداداته التي لا نهاية لها من ملحقات WordPress SEO.

ستيفان سبنسر أناس طيبون. كوفاريو أناس طيبون. يسعدنا جدًا سماع هذه الأخبار لكل من NetConcepts وCovario، حيث تحظى شركتا Search & Social باحترام كبير.

يعزز الاستحواذ على Covario مكانتها الرائدة في الصناعة من خلال توفير حلول تحسين محركات البحث (SEO) لأكبر المعلنين في العالم. سيكون لدى الشركة المدمجة ما يقرب من 100 عميل في الصناعات الرئيسية مثل التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والإلكترونيات الاستهلاكية والإعلام وعلوم الحياة والسلع الاستهلاكية المعبأة. ستستفيد شركة Covario من عملية الاستحواذ من خلال دمج تقنية GravityStream™ الخاصة بشركة Netconcepts في ممارسات استشارات تحسين محركات البحث الخاصة بشركة Covario وبرنامج Organic Search Insight™.

تعد Netconcepts، التي تأسست عام 1995، الشركة الرائدة في زيادة المبيعات عبر الإنترنت لمجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية من خلال إدارة تصنيفات محركات البحث الطبيعية باستخدام تقنية GravityStream الخاصة بها. ومن بين العملاء الرئيسيين Cabela’s وNorthern Tool وAnn Taylor وDeckers وWolrich وBuilder’s Square. سيساعد الدمج عملاء التجزئة هؤلاء، والعملاء الآخرين، على الوصول إلى برنامج Covario وفريق خبراء الخدمة لمزامنة جهود البحث المدفوعة والبحث الطبيعي/العضوي بشكل أفضل لخلق كفاءات، وتحسين النتائج لكلا القناتين، وفي النهاية تحسين عائد الاستثمار. (العائد على الاستثمار). هذه التكنولوجيا عبارة عن حل لإدارة محتوى الويب كخدمة (SaaS) يسمح للمعلن بنشر استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) بطريقة قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة.

وقال روس مان، الرئيس التنفيذي لشركة Covario: “من خلال الاستحواذ على Netconcepts وتقنية GravityStream، تقدم Covario حلاً فريدًا للمعلنين لمساعدتهم على تسريع قدرتهم على تقديم علاماتهم التجارية على جميع محركات البحث الرئيسية على مستوى العالم”. “من خلال اقتران رؤية البحث العضوي من Covario مع تقنية GravityStream من NetConcepts، سيتمكن المعلنون من تحديد إجراءات تحسين محركات البحث التي تؤدي إلى تصنيفات أفضل، وكذلك نشر هذه الاستراتيجيات بسرعة وبطريقة قابلة للتطوير بدرجة كبيرة لتحقيق أهداف عائد الاستثمار الخاصة بهم.”

تعد الأهمية المتزايدة لتحسين محركات البحث (SEO) في الإعلان عاملاً رئيسيًا وراء استحواذ Covario على Netconcepts. وفقًا لشركة Forrester Research، سينفق المعلنون ما يقرب من 2.5 مليار دولار على تحسين محركات البحث في الولايات المتحدة وحدها في عام 2009، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ إلى 5.0 مليار دولار بحلول عام 2014. [Forrester’s July 2009 US Interactive Marketing Forecast, 2009-2014]. “المسوقون الذين يبحثون عن نقرات بتكلفة أقل بكثير من البحث المدفوع ينضمون إلى أولئك الذين يعودون إلى تحسين محركات البحث بعد إتقان برامج البحث المدفوعة”، وفقًا لشار فان بوسكيرك، المحلل في شركة Forrester. “ما يقرب من ثلثي إجمالي الإنفاق التسويقي لإدارة برامج البحث مخصص للتقنيات المتقدمة أو الشركاء الخارجيين – وهو مؤشر على أن برامج البحث تكتسب النضج والاستثمار.”