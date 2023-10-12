Rewrite this title: شريط أدوات Google Chrome SEO مع تصنيف الصفحة – طريقة سهلة

ستساعدك المقالة التالية: شريط أدوات Google Chrome SEO مع تصنيف الصفحة – طريقة سهلة

منذ فترة، أطلقت شركة جوجل متصفح الويب الذكي والأنيق والأسرع، Google Chrome، وبعد إطلاقه، قام العديد من المستخدمين بتنزيله، وفكروا في التبديل إليه.

كوني مستشار تحسين محركات البحث (SEO)، لذلك كنت بحاجة إلى شريط أدوات تحسين محركات البحث (SEO) لمتصفحات الويب مثل Firefox وIE. ولكن لسوء الحظ (والمثير للدهشة)، لم تطلق Google شريط الأدوات الخاص بها لمتصفح Google Chrome.

إذن، إليك طريقة سهلة للغاية للحصول على شريط أدوات تحسين محركات البحث (SEO) لمتصفح Google Chrome.

تحميل وتثبيت نسخة مطور جوجل كروم. إذا قمت بالتثبيت، فتجاهل هذه الخطوة.

تعرف على كيفية تغيير Chrome إلى إصدار Chrome Developer.

إضافة معلمة -enable-extensions: انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة Chrome الموجودة على سطح المكتب، ثم انقر فوق خصائص. انقر فوق علامة التبويب اختصار. يضيف المعلمة في حقل الهدف



قم بتنزيل هذين الملفين من العنوان التالي واحفظهما على سطح المكتب لديك. http://www.2shared.com/file/6242345/4c394a8f/Bookmarks.html http://www.2shared.com/file/6242381/e7e1c19a/Bookmarks.html

فقط اذهب إلى العنوان التالي:

في ويندو اكس بي : “C:\Documents and Settings\ \Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default” {استبدل اسم المستخدم حسب اسم ملفك الشخصي}

“C:\Documents and Settings\ في Windows مشهد من خلال : “C:\Users\ \AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default” {استبدل اسم المستخدم حسب اسم ملفك الشخصي}

“C:\Users\ انسخ الملفات التي تم تنزيلها والصقها في الدليل الافتراضي.

ثم قم فقط بتحديثه وافتح Google Chrome.

تأكد من أن متصفح Google Chrome يعرض دائمًا شريط الإشارات المرجعية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فانقر على القائمة: أدوات -> إظهار شريط الإشارات المرجعية دائمًا .

-> . سيصبح شريط إشارات Chrome المرجعية () هو شريط أدوات تحسين محركات البحث (SEO).

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