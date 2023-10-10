Rewrite this title: شكل إعلان الجوال الجديد في Google Ad Words

ستساعدك المقالة التالية: شكل إعلان الجوال الجديد في Google Ad Words

باعتبارك أحد المعلنين في Ad Words، لديك خيار إنشاء إعلانات يمكن عرضها على أجهزة الجوال. يمكنك أيضًا استهداف هذه الإعلانات لأجهزة معينة واختيار شركات الجوال إذا اخترت ذلك.

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت Google شكل إعلان النقر للاتصال في الإصدار التجريبي الذي يمكن أن يستهدف الموقع الجغرافي للهواتف المحمولة. لقد أصبح هذا الآن خارج النسخة التجريبية وسيكون متاحًا للجميع في الأسابيع المقبلة. ستظهر الإعلانات كإعلان نصي بانر مع رمز نشاط تجاري يتسع ليظهر موقع نشاطك التجاري على خريطة قابلة للتوسيع.

سيتم عرض الإعلان أيضًا مع تصميم الإعلان ورقم هاتف النقر للاتصال.

وفقًا لشركة Google، تعد هذه قيمة رائعة حيث لا يتم محاسبتك إلا عندما ينقر المستخدم للاتصال بنشاطك التجاري أو ينقر لزيارة موقع الويب الخاص بك، ولكن لم يتم توفير أسعار هذه المكالمات في البيان الصحفي. للمشاركة، يجب إعداد ما يلي:

تأكد من تمكين حملاتك في شبكة Google الإعلانية

قم بإعداد إضافات المواقع وأضف رقم هاتف نشاطك التجاري وعنوانه

تأكد من تحديد إعداد “أجهزة iPhone والأجهزة المحمولة الأخرى المزودة بمتصفحات الإنترنت كاملة الوظائف”.

يأتي هذا الإصدار العام بعد بضعة أشهر فقط من إعلان Google عن ذلك ‘بطاقة شعار’ برنامج لقوائم الخريطة متاح على الصعيد الوطني. بالنسبة للمعلنين الذين لديهم مواقع فعلية، فإن هذين الخيارين الجديدين يستحقان الاختبار على الأقل. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول كل منها هنا و هنا.