Rewrite this title: شهادة التسويق عبر البحث من SEJ & Market Motive

ستساعدك المقالة التالية: شهادة التسويق عبر البحث من SEJ & Market Motive

يسعدنا أن نعلن اليوم أن Search Engine Journal تقدم الآن دورات للحصول على شهادات التسويق عبر البحث بالشراكة مع Market Motive. تعد هذه الشراكة الجديدة إحدى الخطوات العديدة لتقديم التدريب والأدوات والخدمات المعتمدة من Search Engine Journal إلى قراءنا وأصدقائنا في SEJ.

SEJ & Market Motive عبارة عن دورات تدريبية عبر الإنترنت بنسبة 100% للحصول على شهادة في التسويق عبر البحث وتحسين محركات البحث وبناء الروابط والتي تتراوح أسعارها من 299 دولارًا إلى 3500 دولار ويتم تدريسها من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس المتميزين وذوي الخبرة في التسويق عبر البحث – وبعضهم يساهم هنا من وقت لآخر في SEJ.

تقدم شهادة SEJ Search Marketing Certification أيضًا خططًا تعليمية سنوية وشهرية حيث يتمتع الأعضاء بوصول غير محدود إلى دروس الفيديو المتدفقة وورش عمل أسبوعية على شكل ندوات عبر الإنترنت مع طلاب آخرين ودورات شهادات ذاتية في جميع موضوعات التسويق عبر البحث.

هذا ليس مثاليًا لتدريب موظفيك فحسب، بل يجب أن يكون أحد الجوانب المهمة لتسريع حياتك المهنية هو أشكال شهادات البحث، خاصة مع تزايد المنافسة في السوق مع تقلص الفرص والطلب من أولئك الذين يحتاجون إلى الحصول على وظيفة. أو الترويج في عالم تحسين محركات البحث (SEO) أو التسويق عبر الإنترنت أو إدارة البحث المدفوع.

(البحث والتواصل الاجتماعي / SEJ تحب هذه الدورات التدريبية كثيرًا لدرجة أن بعض موظفينا مثل جوانا باتن يأخذون هذه الدورات التدريبية للحصول على شهادة التسويق عبر البحث والتدريب على تحليلات الويب.)

للمسوق الجاد، تقدم بطلبك الآن لحضور دورة شهادة الماجستير في 14 سبتمبر. يتضمن هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 3500 دولارًا 90 يومًا من التفاعل المكثف والدراسة مع أعضاء هيئة التدريس للتسويق عبر الإنترنت “Dream Team” والتي تغطي تحسين محركات البحث (SEO) وPPC وتحليلات الويب والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لم يتبق سوى 3 أيام لتقديم الطلب، لذا فقد حان الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

رموز القسيمة:

لبدء دوراتنا التدريبية الجديدة للحصول على شهادة تسويق بحث SEJ Market Motive Search، نقدم العديد من الكوبونات لقراء SEJ الأوفياء فقط:

SEJMC1K9 2500 دولار (خصم 1000 دولار) دورة شهادة ماجستير في تحسين محركات البحث (SEO) أو الدفع لكل نقرة (PPC) أو تحليلات الويب أو التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تبدأ الدورة التدريبية لمدة 90 يومًا في 14 سبتمبر. ابدأ الآن للوصول المبكر إلى الفصول الدراسية. SEJPC99M 99 دولارًا (خصم 200 دولار) للشهر الأول من التدريب المستمر. تتم محاسبة الأشهر اللاحقة تلقائيًا بمبلغ 299 دولارًا. إلغاء في أي وقت.

أدخل قسيمتك في أسفل صفحة الخروج النهائية لتعديل الرسوم الدراسية الخاصة بك.

مشاركة الأعضاء الحاليين:

— مارك بيتز، مدير التسويق عبر الإنترنت، كلية راسموسن. يناير 2009 ماجستير معتمد في تحليلات الويب

— جينيفر داي، كبيرة مهندسي الحلول، Coremetrics، ماجستير معتمد في العلاقات العامة عبر الإنترنت، يناير 2009.

– ماجستير معتمد في البحث المدفوع وتحليلات الويب، أندريس سنيتكوفسكي من دي باولا | WPP