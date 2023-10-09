Rewrite this title: صدى Google يُسمى “أكبر فشل لعام 2010”

ستساعدك المقالة التالية: صدى Google يُسمى “أكبر فشل لعام 2010”

تتمتع Google بعدد كبير من النجاحات الرائعة في السوق. مع وجود حوالي 140 خدمة مختلفة نشطة حاليًا، والكثير منها مزدهر، ليس هناك شك في أن Google هي الشركة المفضلة لشريحة كبيرة من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، ليس كل فكرة جوجل تؤتي ثمارها. في الواقع، يفشل البعض فشلًا ذريعًا. وهذا هو الحال مع خدمة Google Buzz، وهي الخدمة التي حصلت على لقب أقل إرضاءً وهو “أكبر فشل في عام 2010”.

حصل Buzz على هذه الجائزة غير الملهمة من قبل أ تقرير من ماشابل. وجاء في التقرير: “جنبًا إلى جنب مع Google Wave، كشف موقع Buzz عن شركة البحث العملاقة باعتبارها شركة هالكة تعاني من العديد من العيوب”. ولكن هذا ليس ما أكسب Buzz المركز الأول.

بالنسبة إلى Mashable، فإن موت Buzz يعني شيئًا مهمًا حقًا للويب: جوجل لا تستطيع القيام بالتواصل الاجتماعي. الخاصية الوحيدة من Google التي تتمتع بقاعدة قوية من الشبكات الاجتماعية/الوسائط الاجتماعية هي YouTube، والتي لم تشهد الكثير من التحسن على هذه الجبهة منذ أن تم الاستحواذ عليها. لدى Google العديد من الوسائط الأخرى في الفئة التي فشلت أيضًا في تصدر السوق، بما في ذلك Picasa وLatitude وWave وKnowl وBlogger. وفي حين أن بعض هذه الخدمات لا تزال قابلة للحياة، إلا أن أياً منها لم يحتل المركز المهيمن.

كانت Buzz بمثابة الدفعة العملاقة من شركة عملاقة، ولم يشترها أحد. الناس ببساطة لا يثقون في Google كمصدر للشبكات الاجتماعية، وهو ما يعني ذلك Facebook هو حاليا بطل هذا المجال بلا منازع. وبالنظر إلى أن الكثير من النمو الذي يحدث في شبكة الإنترنت الحديثة يحدث في هذا القطاع الذي يبدو بعيد المنال عن Google، فإن هذا قد يعني توقف النمو في السنوات القادمة.

كان لدى جوجل اثنين من الوصيفين لأكبر فشل، بالطبع. انتهى هاتف Microsoft Kin باعتباره مجرد خسارة فادحة للشركة، في حين تمكنت Digg من انخفاض شعبيتها بطريقة صادمة وكبيرة.