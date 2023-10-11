Rewrite this title: صعوبات في بدء حساب مركز عملائي

ستساعدك المقالة التالية: صعوبات في بدء حساب مركز عملائي

“لقد واجهنا مؤخرًا مشكلة فنية حيث واجه بعض المعلنين صعوبة في إنشاء حساب في مركز عملائي في AdWords. يرجى ملاحظة أن المشكلة لا تتعلق بالمتصفح المحدد المستخدم لإعداد حساب مركز عملائي، حيث تأثر مستخدمو Google Chrome والمتصفحات الأخرى للأسف أيضًا.

لقد قمنا الآن بحل المشكلة، ويمكن للمعلنين مرة أخرى إنشاء حسابات مركز عملائي بسرعة وسهولة. نعتذر عن أي إزعاج قد تسببه هذه المشكلة.”

إحدى المنشورات الأكثر شيوعًا التي كتبتها هنا في مجلة محرك البحث هي “ابدأ مركز عملائي في Google AdWords في خطوتين سهلتين.” الآن، أقول “شعبية” لا يعتمد على عدد التعليقات، بل على عدد رسائل البريد الإلكتروني التي أتلقاها من الأشخاص الذين يحاولون إعداد حساب مركز عملائي الخاص بهم، ويفشلون في تشغيله.

أصعب جزء في إنشاء موقع ويب تابع هو الفكرة، وأصعب جزء في الورقة هو المقدمة؛ كل شيء أكثر صعوبة في البداية. وينطبق الشيء نفسه عند بدء عمل تجاري لإدارة البحث المدفوع. بدأ العديد من المسوقين عبر البحث في إدارة الحملات أثناء العمل في المنزل، وفي مرحلة ما اختاروا القيام بعمل جانبي.

يعد Google AdWords النظام الأساسي الأسهل للحصول على عملاء متعددين، وذلك باستخدام مركز عملائي الخاص بهم. يسمح بتسجيل دخول واحد للوصول إلى حسابات متعددة في وقت واحد. الحيلة هي في إعداده. يبدو الأمر سهلا، ولكن هناك بعض العقبات.

يثبت

العائق الأول يكمن في عنوان البريد الإلكتروني المرفق بالحساب. إذا كنت مثلي، فلديك حساب Google واحد تستخدمه لكل شيء، Gmail وأدوات مشرفي المواقع والتحليلات على سبيل المثال لا الحصر. إن تسجيل الدخول والخروج هو أمر تحاول تجنبه باستخدام مركز عملائي، هل تتذكر؟

عند إعداد مركز عملائي الخاص بك لأول مرة، لا يمكن ربط عنوان البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول بحساب AdWords آخر. تمت إضافة معظم الأشخاص إلى حساب عميل واحد على الأقل مع تسجيل الدخول الخاص بهم بالفعل. سيتعين عليك تحرير ذلك قبل أن تتمكن من بدء تشغيل مركز عملائي (MCC). تحقق من المقالة الأخرى لمزيد من المعلومات حول هذا.

اختيار المتصفح في الإعداد

أحدث مشكلة موجودة في المتصفح الذي تستخدمه لإعداد الحساب. قامت Google مؤخرًا بتغيير تنسيق واجهة المستخدم في AdWords. يبدو أن هذا التغيير يتسبب في حدوث خطأ في عملية الاشتراك في مركز عملائي في متصفحات معينة اعتمادًا على نظام التشغيل الخاص بك.

إذا كنت تستخدم جهاز Mac، فيجب عليك استخدام Google Chrome BETA للمتصفح أثناء الإعداد. نعم، جوجل تسحب Microsoft. يسمح ترميزهم باستخدام Chrome فقط. يلقي Firefox وSafari الخطأ. لن يعمل Opera لفترة طويلة، ونعلم جميعًا أن Microsoft لم تعد تصنع Internet Explorer لنظام التشغيل Mac بعد الآن.

على جهاز الكمبيوتر، يبدو كما لو أن IE8 يواجه المشكلة، وأن Firefox يعمل بشكل جيد. وهذا كله بحسب موضوع في منتدى AdWords.

القضايا النهائية

آخر شيء هو إضافة عملائك إلى النظام. لقد قمت بتغطية كيفية القيام بذلك في الماضي، لذلك لن أكررها مرة أخرى. بين ذلك وجمع الأمور معًا للحصول على الشهادة (يبدأ مستوى الإنفاق المطلوب على مدار 90 يومًا عند بدء تشغيل مركز عملائي)، ومن المفترض أن تكون هذه هي آخر المشكلات التي تواجهك.

تذكر أنه بغض النظر عن المشكلة التي تواجهها على أي منصة، هناك العديد من الآخرين يواجهون نفس المشكلة. تحقق من المنتديات وطرح الأسئلة. إذا كان هناك شخص لا يعرف، ابدأ بالبحث واسأل Twitter. أنت لا تعرف أبدًا من قد مر بذلك من قبل ويكون قادرًا على مساعدتك.