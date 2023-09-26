Rewrite this title: صفحات أرشيف المؤلف وأكل

ستساعدك المقالة التالية: صفحات أرشيف المؤلف وأكل

يجيب جون مولر من Google على سؤال حول ما إذا كانت أرشيفات المؤلف تُحدث فرقًا في نتائج EAT الخاصة بهم. لاحظ جون في البداية أنه لا يوجد شيء اسمه درجة EAT ثم قدم نصيحة قدمت بشكل غير مباشر رؤى حول كيفية عرض Google لصفحات أرشيف المؤلف.

صفحات أرشيف المؤلف

صفحات أرشيف المؤلف هي صفحات تسرد المقالات التي نشرها كاتب فردي لهذا الموقع. يمكن أن تكون الصفحات مفيدة لسرد إنجازات المؤلفين وأوراق اعتمادهم.

من المفيد أيضًا للقراء العثور على المزيد من المقالات لمؤلفهم المفضل.

جوجل مولر يناقش صفحات أرشيف المؤلف وأكل

هل من المقبول عدم فهرسة أرشيفات المؤلف؟

لاحظ الشخص الذي طرح السؤال أن لديه خطأ في ترميز البيانات المنظمة وكان يفكر في منع Google من فهرسة صفحات المؤلف الخاصة به لمنع ظهور هذا الخطأ في Google Search Console.

تتمثل طريقة منع Google من فهرسة صفحة ويب في استخدام ما يسمى بالعلامة الوصفية بدون فهرسة. علامة عدم الفهرس هي عنصر HTML يخبر محركات البحث بعدم تضمين صفحة الويب في فهرسها.

ومع ذلك، كان الشخص الذي يطرح السؤال قلقًا بشأن احتمال تأثر تصنيفاته.

هناك فكرة في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) مفادها أن صفحات أرشيف المؤلف قد تكون عاملاً متعلقًا بالترتيب.

هناك طريقة لفهم صفحات الويب من حيث الخبرة والسلطة والجدارة بالثقة (EAT) والاعتقاد بأن صفات صفحة الويب هذه هي عامل تصنيف.

إنها ليست عوامل تصنيف فعلية، بل هي ببساطة صفات لنوع صفحات الويب التي يريد Google تصنيفها.

ولهذا السبب، كان الشخص الذي يطرح السؤال قلقًا بشأن تأثير التصنيف السلبي الناتج عن منع Google من فهرسة تلك الصفحات.

سأل الشخص:

“هل هي مهمة لتناول الطعام؟

هل ستنخفض درجتي في برنامج EAT إذا لم أقم بفهرسة صفحات أرشيف المؤلف؟

لا يوجد نقاط أكل

وبدد جون مولر من جوجل الأسطورة القائلة بأن هناك درجة EAT.

أوضح جون مولر عن EAT:

“لذلك ليس لدينا درجة EAT.

لذلك من وجهة النظر هذه، لا داعي للقلق بشأن ذلك”.

ستؤدي الصفحات التي لا يتم فهرستها إلى اختفاء أخطاء وحدة التحكم في البحث

بعد ذلك، نصح مولر بأنه من خلال عدم فهرسة تلك الصفحات، ستختفي رسائل إشعارات البيانات المنظمة في وحدة التحكم في البحث، ويتم حل المشكلة بطريقة ما.

نصح جون مولر:

“وإذا كنت لا تريد فهرسة تلك الصفحات، فمن خلال عدم فهرسة تلك الصفحات، ستزيل هذا الإشعار أيضًا.”

يعد عدم فهرسة صفحات المؤلف أمرًا جيدًا بشكل عام

قال مولر، الذي لا يزال يتناول موضوع حل مشكلات التكوين الخاطئ للبيانات المنظمة، إنه إذا لم تكن هذه الصفحات مهمة، ولم يتم تصنيفها، وغير مهمة للناشر، فمن الجيد تمامًا إزالتها.

نصح مولر:

“أعتقد أن البيانات المنظمة التي تستخدمها في هذه الصفحات ليست مهمة لموقعك، وهي ليست شيئًا نعرضه في نتائج البحث مباشرة على أي حال.

لذا، من وجهة النظر هذه، ربما لا بأس بإزالة البيانات المنظمة من تلك الصفحات، أو عدم فهرسة تلك الصفحات إذا لم تكن مهمة لموقعك.

كل ذلك سيكون على ما يرام.”

عندما لا يتم فهرسة صفحات المؤلف

بشكل عام، إذا كانت صفحات المؤلف هي عوامل ذات صلة بالتصنيف بالغة الأهمية، فمن المحتمل أن يحث مولر على توخي الحذر بشأن إزالة صفحات المؤلف هذه. لكنه لا يحث على الحذر، بل قال لا بأس.

ولكنه يستكشف بعد ذلك المواقف التي قد لا يكون من المناسب فيها إزالة صفحات المؤلف هذه.

عرض مولر أفكاره:

“أعتقد أنني سأرى هذا مختلفًا بعض الشيء إذا علمت أن هذا موقع يركز كثيرًا على السلطة ونوع المعرفة واسم المؤلفين، حيث إذا كان الناس يبحثون بنشاط عن اسم المؤلف، فإن مجموعة المحتوى الخاصة بك بواسطة هذا المؤلف قد تكون مفيدة بالفعل في نتائج البحث.

لذا بالنسبة لهذا النوع من المواقع، أعتقد أنه سيكون من المفيد الحفاظ على فهرستها.

ولكن بعد ذلك قد ترغب بالفعل في الحفاظ على فهرستها، لأنها تحصل على حركة المرور من البحث.

لذا، إذا كنت لا ترى أي حركة مرور على الإطلاق إلى صفحات المؤلفين هؤلاء وهم مجرد أشخاص عشوائيين يكتبون لمدونتك أو شيء من هذا القبيل، فمن المحتمل أن يكون عدم فهرستهم أمرًا جيدًا. “

صفحات المؤلف ليست ذات صلة بالترتيب؟

الشيء المثير للاهتمام في إجابة مولر هو أن الاعتبار الرئيسي فيما يتعلق بعدم الفهرسة أم لا ليس له علاقة بما إذا كان الموقع في موضوع حساس قد يؤثر على الأوضاع المالية للناس (الخدمات المصرفية، الائتمان، الرهن العقاري) أو صحتهم .

نقطة أخرى مثيرة للاهتمام هي أن مولر أيضًا لم يشر إلى أي اعتبار متعلق بالتصنيف فيما يتعلق بصفحات الويب الخاصة بأرشيف المؤلف.

كان الاعتبار المهم، وفقًا لجون مولر، هو ما إذا كانت صفحة الويب تتلقى حركة مرور وكانت مهمة جدًا للقراء لدرجة أنهم بحثوا بالفعل عن اسم هذا المؤلف.

يعتمد قرار الامتناع عن عدم فهرسة صفحات المؤلف على ما إذا كانت تلك الصفحات مهمة لزوار الموقع.

لم يذكر في أي وقت من إجابة مولر أي اعتبارات متعلقة بالترتيب أو EAT عند الإجابة على ما إذا كان سيتم عدم فهرسة صفحة المؤلف.

والأهم من ذلك هو أن مولر أكد مرة أخرى أنه لا يوجد شيء اسمه نتيجة EAT.

الاقتباس

هل سيؤثر عدم فهرسة أرشيف المؤلف على EAT؟

شاهد جون مولر وهو يناقش أرشيف المؤلف ويتناول الطعام عند الدقيقة 48:01