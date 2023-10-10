Rewrite this title: صفر في مناطق مشكلتك

ستساعدك المقالة التالية: صفر في مناطق مشكلتك

يعد إنشاء الروابط عملاً شاقًا، سواء كنت تستمتع به أم لا. لقد قمت تقريبًا بكل أشكال تحسين محركات البحث في وقت أو آخر، ويمكنني أن أقول حقًا أن بناء الروابط هو الجزء الأكثر استهلاكًا للوقت (وأحيانًا مملًا). يمكن أن تكون النتائج مذهلة، ولكن عليك بالتأكيد أن تعمل بجد لرؤيتها. إذا لم تكن قد تعرضت بعد لإرهاق أداة إنشاء الروابط، فثق بي… وسوف تفعل ذلك قريبًا. كتبت الشهر الماضي عن تغيير جهود بناء الروابط الخاصة بك، لذلك اعتقدت أنني سأستمر في استخدام طريقتينا الرئيسيتين للتغلب على العقبات في جهودنا اليومية. كلاهما سهل للغاية.

1. احسب استجابتك ومعدلات التحويل

يعد حساب الاستجابة ومعدلات التحويل طريقة رائعة لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. من السهل جدًا القيام بذلك، ولكن قد لا يكون أول ما تفكر فيه عندما تتساءل لماذا لا يقدم لك أحد رابطًا.

لإعطائك مثالاً عن سبب أهمية هذا التحليل، نقوم بتحليل معدلات الاستجابة الأولية والثانوية أولاً عندما يواجه منشئ الروابط مشكلة في الحصول على الروابط لأن هذا يمكن أن يخبرنا أين تسير الأمور بشكل خاطئ. إذا كان معدل الاستجابة الأولي مرتفعًا ومفضلًا (بمعنى أنه لم يتم إخبارنا بمكان دفعه) ولكن الاستجابة الثانوية كانت سلبية، فهذا يخبرنا بمكان حدوث العطل ومن المرجح أن نكون قادرين على إصلاحه. إذا كان معدل الاستجابة الأولية منخفضًا بشكل لا يصدق، فسنكون قادرين على النظر في النهج الأولي وإعادة صياغته.

إذا لم نفرق بين معدلات الاستجابة الأولية والثانوية، فسنضيع الكثير من الوقت في محاولة العثور على الموقع الدقيق للمشكلة. فيما يتعلق بالتحويل، إذا رأينا معدلات استجابة أولية وثانوية عالية جدًا ومع ذلك معدلات تحويل منخفضة، فسيكون لدينا مرة أخرى فكرة أفضل بكثير عن مكان حدوث الانهيار. وبشكل عام، فإن فصل الأسعار بهذه الطريقة سيوفر لك الوقت على المدى الطويل حيث يمكنك التركيز بسرعة أكبر على المشكلة (ونأمل في حلها).

إليك ما نفعله لتحليل أسعارنا.

1. تسجيل معدلات الاستجابة الأولية من مصادر مختلفة (البريد الإلكتروني، الهاتف، وسائل التواصل الاجتماعي، نموذج الاتصال، وغيرها).

2. تسجيل معدلات الاستجابة الثانوية للمصادر المختلفة.

3. تسجيل معدلات التحويل للمصادر المختلفة.

على محمل الجد، من السهل على محمل الجد.

من المفيد أيضًا تسجيل معدلات الاستجابة لـ “أنا أكرهك وأنت تدمر الإنترنت”.

باستخدام هذه المعلومات، يمكنك معرفة الطرق التي تتمتع بأعلى معدلات الاستجابة ومعدلات التحويل (بالنسبة لنا، هذا هو البريد الإلكتروني) ويمكنك البحث عن طرق لتحسين الطرق التي لا تعمل بشكل جيد.

2. اسمح لشخص ما بمراجعة عملك

هل تتذكر كيف اعتاد معلموك وأساتذتك على التوسل إليك للسماح لشخص آخر بمراجعة أوراقك، لأنه من الصعب رؤية أخطائك؟ اعرض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك على منشئ روابط آخر، أو أي شخص آخر سيقرأها ويعطيك رأيًا صادقًا. يقوم منشئو الروابط الخاصة بي بإرسال رسائل البريد الإلكتروني طوال اليوم، وحتى الأشخاص الأكثر صحة نحويًا سوف يخطئون هنا وهناك. اعتمادًا على مستوى الاحتفاظ بالشرج لدى المتلقي، قد يتم إيقافه بنسبة 100% بسبب الأخطاء. إذا كنت تستخدم “your” عندما كنت تقصد “أنت”، فرغم أنك على الأرجح طبيعي تمامًا، فمن المحتمل أيضًا أن تزعج بعض الأشخاص الذين يصعب إرضاؤهم.

إذا كان موضوع البريد الإلكتروني الخاص بك يحتوي على معلومات متناقضة تمامًا (وهو ما يمكن أن يحدث إذا كنت تتعامل مع الكثير من الردود كل يوم)، فسوف تربك الناس وتنفرهم. هذه الأنواع من الأخطاء تكون أكثر وضوحًا بالنسبة لشخص لم يكتب رسائل البريد الإلكتروني، ثق بي. إذا كنت تتفاوض عبر الهاتف، فاطلب من شخص آخر الاستماع إليك وتقديم المشورة بشأن الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها. فقط تأكد من أن الشخص الذي تختاره ليس أسوأ منك بعشر مرات، بطبيعة الحال.

كما ترون، ليس هناك سحر هنا. لقد وجدنا أنه في البحث عن الروابط، يتقدم الأشخاص للأمام ويدخلون في الإيقاع، لذلك لا يريدون دائمًا التباطؤ وفحص ما يفعلونه. ومع ذلك، فهو وقت صغير جدًا يمكن إنفاقه على شيء يمكن أن يؤتي ثماره بالتأكيد عندما تبدأ تلك الروابط في الظهور.