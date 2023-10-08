Rewrite this title: صفقات Bing: تدخل Microsoft إلى مساحة الصفقات اليومية

ستساعدك المقالة التالية: صفقات Bing: تدخل Microsoft إلى مساحة الصفقات اليومية

أطلقت Microsoft يوم الجمعة إصدارًا جديدًا من Bing Deals والذي سيجمع أكثر من 200000 من أفضل الصفقات المحلية من Groupon وLivingSocial ومواقع الصفقات الأخرى وتجار التجزئة التقليديين مثل Nordstrom وTarget. وتأتي هذه الشراكات بالإضافة إلى صفقة مايكروسوفت المستمرة مع The Dealmap، والتي استحوذت عليها جوجل في وقت سابق من هذا العام.

على الرغم من انخفاض عدد مواقع الصفقات اليومية مؤخرًا، إلا أنه لا يزال هناك أكثر من 300 موقع يقدم الصفقات اليومية. على الرغم من استمرار تزايد اهتمام المستهلكين بمواقع الصفقات اليومية، إلا أن العديد من المستهلكين يعانون من “إرهاق الصفقات”، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى تلقي عدد هائل من الصفقات غير ذات الصلة. في استطلاع حديث، أشار 87% من المستهلكين إلى أنهم سيشترون المزيد من الصفقات اليومية إذا كانت جميع الصفقات موجودة في مكان مناسب في موقع واحد. ستسمح Bing Deals للمستهلكين بالبحث بسرعة عن الصفقات اليومية والعثور عليها وشرائها دون أي فوضى إضافية في صندوق الوارد الخاص بهم.

كتبت ممثلة Bing، ليزا جوري، ما يلي بخصوص خدمة تجميع الصفقات الجديدة من Bing:

“بدلاً من بناء برنامج آخر، نقوم بتسخير الصفقات من كبار مقدمي الخدمات وتجار التجزئة، بما في ذلك Groupon وLivingSocial وNordstrom وTarget وغيرهم الكثير، لمساعدتك في التغلب على الفوضى والعثور على أفضل الصفقات في موقع مركزي واحد. الآن لديك مكان للتصفح والبحث والشراء. ولأننا أنجزنا العمل، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى bing.com/deals لتجربته بنفسك.

على الرغم من أن Bing Deals لن تتنافس بشكل مباشر مع Groupon أو LivingSocial أو عروض Google أو مواقع الصفقات الأخرى، إلا أن المنافسة في مجال سوق تجميع الصفقات شرسة أيضًا. وعلى الرغم من المنافسة، يأمل Bing أن يتمكنوا من الاستفادة من ميزات البحث المبتكرة عن الصفقات الجديدة والاستفادة من قاعدة المستخدمين الحالية لتحقيق النمو السريع. كما طلبت مايكروسوفت من المستهلكين أن يتوقعوا المزيد من الميزات لتوفير المال في الأسابيع القليلة المقبلة.

[Sources Include: Bing Deals & Bing Blog]