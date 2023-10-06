Rewrite this title: صفقة الجمعة السوداء اليومية: وسائل الإعلام للعلاقات العامة عبر الإنترنت، اشترِ 2 واحصل على 1 مجانًا

ستساعدك المقالة التالية: صفقة الجمعة السوداء اليومية: وسائل الإعلام للعلاقات العامة عبر الإنترنت، اشترِ 2 واحصل على 1 مجانًا

اليوم، نواصل سلسلة صفقات الجمعة السوداء اليومية مع عرض خاص من Online PR Media، التي أعلنت للتو عن مواعيد بيعها السنوي الثاني قبل الجمعة السوداء “اشتر 2 واحصل على 1 مجانًا” على حزم الدعاية عبر الإنترنت بقيمة 79 دولارًا. بدأ بيع توزيع البيانات الصحفية يوم الاثنين الموافق 19 نوفمبر 2012 وسيستمر طوال أسبوع العمل الخاص بعيد الشكر، وينتهي يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر عند منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

بالأمس، عرضنا صفقة مماثلة من PRWeb، حيث نقدم لمستخدمي PRWeb الجدد خصمًا بنسبة 25 بالمائة على الإصدار الأول ودليل تسويق مجاني لـ Cyber ​​Monday.

يختلف عرض Online PR Media قليلاً: لا يوجد حد لعدد حزم “شراء واحدة واحصل على واحدة” التي تشتريها ولا تنتهي صلاحيتها أبدًا. ميزة عدم انتهاء الصلاحية لها غرض واضح، بخلاف جعل البيع أكثر جاذبية للمشترين المحتملين.

“لقد قمنا بتمديد عرض “عدم انتهاء الصلاحية” على هذا العرض الخاص للتأكد من أن عملائنا لا يمكنهم فقط تحسين جهودهم الترويجية عبر الإنترنت للربع الرابع من عام 2012، ولكن أيضًا تخزين ما يحتاجون إليه لإحداث تأثير كبير في عام 2013،” أوضحت كريستين أوكيلي، المؤسس المشارك لشركة Online PR Media.

حزمة الدعاية عبر الإنترنت التي تقدمها شركة Online PR Media بقيمة 79 دولارًا هي عبارة عن حزمة رؤية محرك البحث، مع مجموعة واسعة من الاستراتيجيات الترويجية عبر الإنترنت بما في ذلك:

العنوان الأمثل والوصف التعريفي

التقديم إلى أكثر من 40 موقعًا لتوزيع البيانات الصحفية بالإضافة إلى موجز أخبار Google

مقاطع الفيديو والصور وتنزيلات الملفات المضمنة

تقرير التوزيع التفاعلي

تحرير SEO احترافي

المشاركة الاجتماعية وتدفق الوسائط الاجتماعية ضمن البيان الصحفي

iFrame الذي يسمح للقراء بالتنقل في موقع الويب الخاص بك دون مغادرة الإصدار

للشراء، قم بزيارة: http://www.onlineprnews.com/black-friday-2012.