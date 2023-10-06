Rewrite this title: صورة للحملات عالية الأداء

ستساعدك المقالة التالية: صورة للحملات عالية الأداء

كمدير منتج في Bing Ads، أقضي الكثير من وقتي في الفهم بشكل أفضل احتياجات العملاء من خلال جمع التعليقات من مجتمع الدفع لكل نقرة (PPC)، ودراسة اتجاهات الصناعة، وتشخيص أداء الحملة. عبر هذه الوسائط، وجدت مجموعة من الشخصيات المميزة بين الحملات التي تهيمن على قطاعها من حيث مرات الظهور والنقرات. أود أن أشارككم أهم 3 نتائج توصلت إليها، حتى تتمكن حملتك من الانضمام إلى النادي.

النتيجة رقم 1: يتم إنشاء الحملات عالية الأداء استنادًا إلى مواقع الويب الراسخة التي تقدم قيمة فريدة من خلال تجربة مستخدم قوية. تحدد نسخة الإعلان التوقعات المناسبة للزوار، مع العروض المناسبة – معًا بشكل فعال يحول الزوار إلى عملاء. بالإضافة إلى ذلك، تميل تجارب المستخدم الإيجابية إلى تحويل كل عميل إلى عميل مدى الحياة.

هل تمتلك بالفعل حملة النخبة؟ هناك طريقتان لمعرفة ذلك:

1) تحقق من معدل الارتداد ومعدل الخروج على موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات مشرفي المواقع بينج أو برنامج التحليلات الخاص بموقعك.

بشكل عام، يشير انخفاض معدل الارتداد والخروج إلى تفاعل موقع الويب الخاص بك بشكل جيد مع الزوار. حتى إذا لم يكن هناك معيار عالمي لمقارنة هذه المعدلات لأن الطبيعة المختلفة لاستعلامات البحث (التجارية، الملاحية، المعلوماتية) لها نماذج مختلفة لتفاعل المستخدم، فلا يزال بإمكانك استخدامها لمقارنة أداء الصفحات الفردية داخل موقعك لتحديد الروابط الأضعف . كمرجع، وفقًا لتقرير التسويق الرقمي لشركة RKG، الربع الثالث من عام 2012، يبلغ متوسط ​​معدل ارتداد نتائج البحث العضوي على حركة مرور أجهزة الكمبيوتر حوالي 40%، و45% لحركة مرور الهاتف المحمول.

معرض 1: يحب الزائرون الصفحات المقصودة التي تقدم قيمًا فريدة وتتخذ إجراءات للحفاظ على هذه القيم.

الشكل 2: الارتداد: غادر الزائرون الصفحة المقصودة دون زيارة الصفحات الأخرى.

الشكل 3: خروج: غادر الزوار الموقع.

2) تحقق من نقاط ملاءمة الصفحة المقصودة لحملتك.

تقيس ملاءمة الصفحة المقصودة ما إذا كانت صفحاتك المقصودة يمكنها التفاعل بشكل صحيح مع نوايا الزائرين. فيما يلي بعض النصائح لتحسين أهمية الصفحة المقصودة.

الشكل 4: توفر إعلانات Bing نقاط الجودة على مستوى الحملة والمجموعة الإعلانية والكلمة الرئيسية.

النتيجة رقم 2: كانت تلك الحملات عالية الأداء منظمة بشكل جيد، مما مكن مدير الحساب من:

قم بإعداد الحملات بسهولة للتفاعل مع أي عروض ترويجية شاملة عبر المتاجر الحقيقية وعبر الإنترنت لزيادة عائد الاستثمار لجهودهم الإعلانية الإجمالية.

إجراء التجارب بشكل فعال وتحديد فرص التحسين.

قم بإنشاء نسخة إعلانية تقدم عرض قيمة محددًا للجمهور المستهدف وتؤدي إلى زيادة نسبة النقر إلى الظهور.

قم بإدارة جودة حركة المرور بإحكام من خلال الاستهداف ووظيفة الكلمات الرئيسية السلبية دون توليد تعارضات سلبية.

احصل على المزيد من الفرص لإنشاء كلمات رئيسية ذات مطابقة تامة للتحكم في عائد الاستثمار. أظهرت دراسة داخلية حديثة لـ Bing Ads أجريت في مارس 2013 أن حملات النخبة فعالة جدًا في استخدام الكلمات الرئيسية التي تستخدم المطابقة التقريبية لاستكشاف نطاق أوسع من مصطلحات البحث لتحديد فرص المطابقة التامة، كما أنها تتمتع بنسبة أعلى من الكلمات الرئيسية التي تستخدم المطابقة التامة للتنافس في السوق. .

الشكل 5: مقارنة توزيع أنواع المطابقة للكلمات الرئيسية عالية الأداء (أي الكلمات الرئيسية التي حققت مرات ظهور) ومتوسط ​​نقاط الجودة.

النتيجة رقم 3: تهدف الحسابات عالية الأداء إلى الحصول على أفضل المقاعد في الموقع لجمع المزيد من النقرات.

تشير ورقة عمل حديثة نشرتها شركة Compete، بعنوان “الرؤية بين السطور… للبحث والنقرة”، إلى أن 85% من نقرات البحث المدفوعة تحدث في المواضع العليا، حيث يجمع هذا الموضع العلوي (#1) 59% من إجمالي النقرات ، تليها 15% من النقرات بالرقم 2، و9% من النقرات بالرقم 3. هذه المراكز الثلاثة الأولى هي أفضل المقاعد في المنزل ويتبعها أصحاب الأداء العالي. بعد تحقيق عائد أعلى لكل نقرة (RPC) عن طريق إنشاء مواقع ويب قائمة على القيمة وهياكل حملات جيدة التنظيم تحصل على بعض أعلى التصنيفات في نقاط الجودة، فإنهم يقدمون عروض أسعار تنافسية لتأمين هذا الموضع الأعلى في صفحة نتائج البحث لجمع المزيد من النقرات.

الشكل 6: توزيع النقرات على صفحات نتائج البحث.

الوجبات السريعة:

يتأثر هامش الربح الخاص بك بشكل كبير بموقعك على الويب. اعمل على ملاءمة الصفحة المقصودة قبل توجيه حركة المرور إليها. التوقيت أمر جوهري في الإعلان. سيساعدك الحساب المنظم على التقاط كل فرصة والاستفادة منها. لا يمكن للمال شراء جودة الحملة، ولكنه يمكن أن يساعد الحملات عالية الجودة في جمع المزيد من النقرات وتحقيق أرباح أعلى.

تذكر أن الأساس المتين مع بنية الحملة الجيدة هو المفتاح. آمل أن تساعد هذه الأفكار في تحسين أداء حملتك من الألف إلى الياء وتأمين النجاح على المدى الطويل.