Rewrite this title: صور الكبار العرضية من ياهو

ستساعدك المقالة التالية: صور الكبار العرضية من ياهو

هل من الممكن أن يقوم الموظفون المسرحون من موظفي ياهو بتخريب نتائج محرك البحث؟ ربما يكون السؤال الأفضل هو ما إذا كان شخص ما لديه بالفعل أم لا. في الرابع عشر من كانون الأول (ديسمبر)، وهو نفس التاريخ الذي أعلنت فيه الشركة أنها ستخفض حوالي أربعة بالمائة من قوتها العاملة، كانت الصور المصغرة لصور ياهو تحتوي على نوع فريد من الخطأ: النوع الذي تتم فيه إعادة توجيه كل نقرة إلى مواد إباحية قذرة وقذرة.

بحسب تقرير لقناة MSNBC، فإن أي زائر يحاول العثور على صورة من خلال الصور المصغرة المعروضة على صفحة Yahoo الرئيسية يتم توجيهه إلى لقطة مقربة لرجل وامرأة “متلبسين”، بدلاً من الصورة المتوقعة. على الرغم من أن الوقت المحدد لبدء المشكلة غير معروف، إلا أنها استمرت لعدة ساعات بعد اكتشافها لأول مرة.

كان رد شركة Yahoo، بالطبع، هو المنع السريع لأي صور مصغرة من الاستيراد إلى الصفحة الرئيسية. لقد رافقوا هذا التحول بإعلان أنهم “يواجهون مشكلات مع بعض نتائج بحث الصور لدينا. نحن نعمل مع Microsoft لتصحيح المشكلة في أسرع وقت ممكن. نحن نتفهم أن هذا ربما تسبب في بعض الإزعاج ونعتذر للمستخدمين الذين تأثروا”. في حين أن استجابتهم السريعة مثيرة للإعجاب، فمن المشكوك فيه ما إذا كانت المصطلحات “تواجه مشكلات” أو “تسببت في بعض الإزعاج” مناسبة تمامًا في هذا السيناريو.

قبل هذه القائمة المنسدلة، كانت كل صورة، دون استثناء، مرتبطة بصورة رسومية واحدة من موقع “Dunia Upload”، وهو موقع تحميل ملفات إندونيسي مصمم لتسهيل ربط الوسائط.

تباينت ردود الفعل على لغط الصور للبالغين، على الرغم من أن المجتمع يبدو أنه اختار التسلية بدلاً من الإساءة بسبب هذا الخلل الفريد في Yahoo. وبينما يشك البعض في أن هذا قد يكون خطأ عرضيًا بحتًا، يتساءل آخرون عما إذا كانت هذه هي الطريقة الأكثر روعة التي “ينتقل بها” موظف سابق قريبًا إلى البريد.