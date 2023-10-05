Rewrite this title: ضبط البحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بك لـ Google ‘(غير متوفر)’: مقابلة مع جاكوب هاجمان

ستساعدك المقالة التالية: ضبط البحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بك لـ Google ‘(غير متوفر)’: مقابلة مع جاكوب هاجمان

كجزء من سلسلة المقابلات التي أجريناها مع SEJ، جاكوب هاجمان تقدم شركة Hoosh Technology بعض النصائح حول كيفية ضبط استراتيجية البحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بك الآن بعد أن أصبحت جميع بيانات بحث Google محمية.

أدى قرار Google بعدم تقديم بيانات الكلمات الرئيسية إلى إثارة قلق الأشخاص بشأن عدم قدرتهم على الوصول إلى نفس المعلومات التي اعتادوا عليها. ونتيجة لذلك، يسعى مُحسنو محركات البحث (SEO) جاهدين للحصول على حلول حتى يتمكنوا من الاستمرار في تقديم المحتوى الذي يبحث عنه جمهورهم.

شركة جاكوب متخصصة في الاستخبارات التنافسية لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أفضل. بدأت المقابلة بسؤاله عما يفعله نتيجة لانتقال Google إلى البحث المحمي، بالإضافة إلى منهجيته وراء تقسيم البيانات.

استمع إلى ما يقوله يعقوب في الفيديو أدناه:

فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:

على عكس Google، تواصل شركة جاكوب تقديم تحديثات حول بيانات الكلمات الرئيسية للعملاء بشكل يومي.

يتخذ جاكوب منهجًا شاملاً لجمع بيانات الكلمات الرئيسية، مما يعني أنه يأخذ في الاعتبار بيانات البحث المدفوعة والعضوية.

واستنادًا إلى مجموعتي البيانات، تكون شركته أكثر قدرة على تسجيل قيمة الترتيب الأول لكلمة رئيسية معينة.

يقول جاكوب، إنه يتعين عليك تقييم وضعك في السوق من خلال النظر إلى الشاشة الكاملة، بما في ذلك النتائج المدفوعة والعضوية.

توفر شركة جاكوب، Hoosh Technology، هذه البيانات للمستخدمين على أي مستوى. سواء كنت شركة صغيرة أو شركة مؤسسة، سوف تكون قادرًا على استخدام برنامجه سهل الاستخدام للغاية.

إذا كان لديك أي أسئلة بعد مشاهدة الفيديو، سواء لنفسي أو لستوني، اطرحها في قسم التعليقات وسنبذل قصارى جهدنا للرد على الجميع! يرجى زيارة SEJ YouTube صفحة للمزيد من مقابلات الفيديو.