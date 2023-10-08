Rewrite this title: ضريبة مبيعات الإنترنت: تينيسي و Amazon التوصل إلى اتفاق

ستساعدك المقالة التالية: ضريبة مبيعات الإنترنت: تينيسي و Amazon التوصل إلى اتفاق

أعلن ذلك حاكم ولاية تينيسي بيل هاسلام يوم الخميس Amazon، والتي افتتحت مؤخرًا مركزي توزيع في الولاية، سيُطلب منها جمع ضريبة مبيعات الولاية بدءًا من 1 يناير 2014. وقد تم التوصل إلى هذا الحل الوسط كوسيلة لجلب وظائف جديدة إلى الولاية، ومعالجة مخاوف شركات الطوب وقذائف الهاون التقليدية تجار التجزئة، وتوفير إيرادات متزايدة (وإن كانت متأخرة) لولاية تينيسي. Amazon وتتوقع أن مراكز التوزيع الجديدة، التي توظف حاليًا 1500 عامل، ستضيف قريبًا 2000 وظيفة إضافية بدوام كامل بالإضافة إلى العديد من الوظائف بدوام جزئي وموسمي.

Amazonأثارت مراكز التوزيع التي تم بناؤها مؤخرًا جدلاً أمام المجلس التشريعي في ولاية تينيسي. زعيم الأغلبية في مجلس النواب جيرالد ماكورميك، الذي عمل مع مشرعين آخرين لمعارضة السماح Amazon لبناء المراكز دون مطالبة بائع التجزئة عبر الإنترنت على الفور بتحصيل ضريبة المبيعات، اعترف بالتسوية الناجحة للمحافظ حسن:

“هذا هو أفضل حل ممكن لأنه يوازن بين خلق فرص العمل لمواطنينا والسياسات الضريبية التي توفر فرصًا متكافئة بين تجار التجزئة عبر الإنترنت والطوب وقذائف الهاون. أنا فخور بأنني لعبت دورًا صغيرًا في حماية وظائف تينيسي، وخاصة الوظائف الجديدة في جنوب شرق تينيسي.

عندما توصلت الدولة إلى اتفاق مع Amazon لإنشاء أول مركز توزيع، مُنح بائع التجزئة عبر الإنترنت إعفاءً لأجل غير مسمى بشأن تحصيل ضريبة مبيعات الولاية. وهكذا، عارض العديد من تجار التجزئة التقليديين في ولاية تينيسي الوجود المادي لـ Amazon في ولايتهم، معتقدين أن خيار التسوق المعفي من ضريبة المبيعات سيعطيهم Amazon اليد العليا مع المستهلكين. بالرغم من Amazon سيُطلب من شركة التجزئة عبر الإنترنت تحصيل ضريبة المبيعات في ولاية تينيسي في أقل من 15 شهرًا، ولا يزال بائع التجزئة عبر الإنترنت يقدم لسكان ولاية تينيسي موسمين إضافيين للعطلات معفاة من الضرائب.

وفي مناخ اقتصادي غير مؤكد، تتوق الدول إلى إيجاد سبل لتوفير فرص عمل مستقرة، حتى لو كان ذلك يعني التضحية مؤقتا بالإيرادات. على الرغم من أنه سيُطلب من سكان ولاية تينيسي قريبًا دفع ضريبة المبيعات عند الطلب من Amazon، ستظل راحة التسوق عبر الإنترنت والأسعار التنافسية تتمتع بجاذبية قوية.

[Sources Include: The Seattle Times & Chattanooga News]