Rewrite this title: ضع بعض العناصر في اللعبة وكن مسوقًا أفضل، هذا مضمون.

ستساعدك المقالة التالية: ضع بعض العناصر في اللعبة وكن مسوقًا أفضل، هذا مضمون.

أعتقد أن هناك عملية يمكن لأي شخص أن يمر بها والتي ستجعله مسوقًا أفضل، مضمون. لقد بدأت عملي الخاص في عام 2001 بعد أن أمضيت سبع سنوات في شركة كبيرة. لقد اكتشفت بسرعة كبيرة أنه عندما تغامر بمفردك، أنت حقا وحدك.

وهو مكان أكثر رعبًا من أن تكون في فقاعة الشركات. لقد اكتشفت أنه عندما تبدأ مشروعك الخاص، فإن الخط الفاصل بين النجاح والفشل يكون رفيعًا للغاية. وعندما تؤثر القرارات التي تتخذها بشكل مباشر على مدى جودة أداء عملك، فإنك تميل إلى النظر إلى الأمور بشكل مختلف عما تفعله عندما تنفق أموال شخص آخر. وهذا درس رائع، ومن الصعب تعلمه في أي مكان آخر.

عندما يصبح الأمر شخصيًا، فإنك تتعلم بسرعة

بعد إطلاق عملي الخاص وتحديد خدماتي وحلولي، حان الوقت لتسويقها. وشمل ذلك أخذ جزء من أموالي الخاصة لتمويل ميزانيتي التسويقية. واسمحوا لي أن أخبركم، لقد كان شعورًا مختلفًا تمامًا عندما كنت أنفق أموالي الخاصة. كان استخدام أموالي التي كسبتها بشق الأنفس لدعم الحملات التسويقية تجربة مذهلة وأسفرت عن بعض الدروس التسويقية القوية.

لا يمكنك تعلم تلك الدروس في الفصل، أو من كتاب، أو حتى في شركة تمنحك ميزانية للإنفاق. وتأثير ذلك على منظور عملك وكيفية إدارتك لحملات العملاء لا يقدر بثمن (لا أقصد التورية). لذا، إذا لم تكن قد أنفقت أموالك الخاصة لتسويق منتج أو خدمة من قبل، فيجب عليك (وسأشرح بسرعة العملية التي أوصي بها أدناه). ثم سأشرح بعض الدروس المتأصلة التي ستكتسبها أثناء عملية “وضع بعض العناصر في اللعبة”. هل أنت على مستوى التحدي؟

العملية

إذا كنت مستعدًا لأن تصبح مسوقًا أفضل من خلال تمويل حملتك الخاصة، فاتبع العملية الموضحة أدناه. صدقني، قد لا تنظر أبدًا إلى ميزانية العميل بنفس الطريقة مرة أخرى.

1. حدد منتجك أو خدمتك

أول ما عليك فعله هو تحديد المنتج أو الخدمة التي ستسوقها. يمكنك تسويق الخدمة المستقلة الخاصة بك، أو المنتج الذي قمت بتطويره، أو التدريب الذي قمت ببنائه، أو الكتاب الإلكتروني الذي كتبته، أو أي شيء تشعر بالراحة عند بيعه. إذا لم يكن لديك أي شيء تبيعه بنفسك، فابحث عن شخص قريب منك يفعل ذلك.

على سبيل المثال، تواصل مع أحد أفراد العائلة أو صديق جيد لديه عمل تجاري وأخبره أنك ستساعده في تسويق منتجاته أو خدماته باستخدام ميزانيتك الخاصة (مقابل عمولة سخية بالطبع). مرحبًا، إذا كنت تضع بعض الجلد في اللعبة، فيجب أن تكون لديك القدرة على الحصول على المكافأة. بمجرد تحديد ما تبيعه، تأكد من وجود محتوى عبر الإنترنت يمكنك جذب العملاء المحتملين إليه. إذا لم يتم إنشاء صفحة مقصودة أو موقع بعد، فستحتاج إلى إنشاء واحدة (إما بنفسك أو باستخدام جزء من ميزانيتك).

2. قم بتمديد أذرع التمساح هذه والوصول إلى محفظتك

نعم، الآن أنت بحاجة لتمويل الحملة. الوصول إلى محفظتك والعثور على ميزانيتك. لجعل هذا الأمر عادلاً، دعونا نستخدم نسبة من الراتب يمكن أن تناسب غالبية الناس. أوصي بأخذ 5% من إجمالي راتبك كميزانية لحملتك التسويقية. لذا، إذا كنت تكسب 25 ألف دولار سنويًا، فسوف تنفق 1250 دولارًا. إذا كنت تكسب 50 ألف دولار سنويًا، فسوف تنفق 2500 دولار. وإذا كسبت 100 ألف دولار، فسوف تنفق 5000 دولار. ونعم، من الواضح أنه من الجيد استخدام كميات أقل، إذا لزم الأمر. فقط تأكد من وجود ميزانية كافية لإحداث نوع من التأثير.

3. تطوير استراتيجية التسويق الخاصة بك

حسنًا، التسويق عبر الإنترنت فرصة كبيرة… الآن هي الفرصة لوضع أموالك في مكانها المناسب. في هذه المرحلة، تحتاج إلى رسم استراتيجيتك لتوليد المبيعات. بمجرد أن تبدأ في تبادل الأفكار، ربما ستلاحظ حدوث تحول. ربما تأخذ هذه المحادثة على محمل الجد قليلاً الآن بعد أن أصبحت أموالك في اللعبة.

هل ستقوم بتشغيل بحث مدفوع، Facebook الإعلان، ما مدى قوة تصنيفاتك العضوية، هل لديك قائمة بريد إلكتروني داخلية، وما هي الأصول التي يمكنك الاستفادة منها والموجودة بالفعل؟ قد تشعر بشعور مفاجئ بالإثارة والخوف والغثيان، وقد تدرك أنك لم تشعر بهذه الطريقة أبدًا حتى أصبحت أموالك على المحك. لا تقلق، فأنت تعاني من أحد الآثار الجانبية لريادة الأعمال، ومن الصعب إعادة إنتاج هذا الشعور دون تمويل الحفلة الخاصة بك (أو ركوب الأفعوانية فوق سن 35 عامًا). بالمناسبة، سأشرح المزيد عن الدروس التي ستتعلمها خلال هذه العملية لاحقًا في هذا المنشور.

4. التوقعات والجانب الإيجابي لريادة الأعمال

على الرغم من أنك تخاطر بخسارة أموالك الخاصة (وبعضكم سيفعل ذلك)، فمن الممكن أيضًا أن ينتهي بك الأمر إلى جني المال (إذا قمت بعمل جيد وحققت ربحًا). سأشرح المزيد عن عائد الاستثمار (ROI) لاحقًا في هذا المنشور. عند هذه النقطة، يجب عليك تشغيل التوقعات بناءً على سيناريوهات الأداء المختلفة. قم بتشغيل الأرقام باستخدام مستويات نجاح مختلفة لتحديد المبلغ الذي يمكنك كسبه. بمجرد الانتهاء من وضع إستراتيجيتك وتوقعاتك، يمكنك الاستعداد للانطلاق.

قبل الإطلاق، قد يكون لديك عدد قليل من الفراشات الإضافية في معدتك. لا بأس، إنهم مرتبطون بالأموال التي تخاطر بها. هنا يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام. عندما تدير مشروعك الخاص وتطلق حملاتك الخاصة، ليس هناك حد لما يمكنك كسبه. يمكنك أن تكسب أكبر قدر ممكن، بناءً على مدى جودة أداء حملاتك.

وإذا بدأت باستثمار 2500 دولار، لكن حملاتك الإعلانية مربحة للغاية، استمر في تمويل الحملة. أنا متأكد من أنك ستكون على ما يرام باستثمار 10000 دولار إذا كان بإمكانك كسب 25 ألف دولار، أليس كذلك؟ على الجانب الآخر، هناك أرضية يمكنك ضربها. وهي أرضية صلبة، ويمكن أن تؤذي. لسوء الحظ، من الممكن أن تتعطل وتحترق بسرعة، وقد يكون ذلك كارثيًا بالنسبة للشركات الصغيرة. أنا متأكد أنك سمعت السطر التالي من قبل: مع المخاطر العالية، تأتي المكافأة العالية.

الدروس المتأصلة من خلال تمويل حملتك الخاصة

بعد إطلاق حملتك، هناك بعض الدروس والتعلمات الأساسية التي ستحدث بشكل طبيعي. لقد أدرجت العديد منها أدناه مع شرح سريع لكل منها. ستظل هذه الدروس التي تعلمتها معك إلى الأبد… أعلم أنها فعلت ذلك من أجلي. والأهم من ذلك، أنك لن تنظر أبدًا إلى ميزانية التسويق الخاصة بالعميل بنفس الطريقة مرة أخرى. وهذا درس رائع. Note، من الواضح أنني لم أقدم كل الدروس التي ستتعلمها أدناه، ولكن لا تتردد في إضافة الدروس التي تعلمتها في التعليقات (إذا كنت قد مولت حملاتك الخاصة).

1. ستتعلم صيغة عائد الاستثمار بسرعة كبيرة

بوف أين ذهبت أموالك؟؟ إذا كنت لا تعرف بالفعل معادلة عائد الاستثمار (ROI)، فسوف تعرفها بعد إطلاق حملتك. مع خروج الأموال ودخول بعض الأموال، ستحتاج إلى معرفة مدى جودة أداء الحملة. لا يهم بالضرورة مقدار إجمالي الإيرادات التي تحققها إذا كنت تنفق أكثر مما تجنيه.

خلال حملتك، ستجد نفسك تستخدم هذه الصيغة عبر الحملات والقنوات لفهم جهودك الأكثر ربحية. بمجرد القيام بذلك، ستحتاج بطبيعة الحال إلى تخصيص المزيد من الميزانية للجهود الأكثر ربحية. يعد هذا درسًا رائعًا يتم تجاهله (بجنون) كثيرًا من قبل المسوقين… وبالمناسبة، إليك صيغة عائد الاستثمار في حالة احتياجك إليها:

عائد الاستثمار = (إجمالي الإيرادات – المصروفات) / المصروفات * 100

على سبيل المثال، 7500 دولار – 2500 دولار / 2500 دولار * 100 = 200% عائد على الاستثمار

2. تحليلات الويب ذات أهمية بالغة

بعد إطلاق حملتك الممولة ذاتيًا، قد تجد نفسك تتحقق من تقارير تحليلات الويب الخاصة بك بقلق شديد. في الواقع، قد يكون الكمبيوتر المحمول الخاص بك متصلاً بالورك مع إعداد تقارير تحليلات الويب الخاصة بك للتحديث كل خمس دقائق. 🙂

مع تدفق أموالك إلى حملاتك، ستحتاج إلى معرفة العديد من الأشياء حول حركة المرور الناتجة. هل يتعلق الأمر بجودة حركة المرور، وعدد الزوار الذين يقومون بالتحويل، وما مقدار الإيرادات التي يتم تحقيقها، وماذا يفعل هؤلاء الزوار على الموقع؟ لا يتم إنشاء جميع مصادر الزيارات بشكل متساوٍ وستحتاج إلى طريقة لتحديد الجهود ذات الأداء الضعيف من أجل القضاء عليها. يمكنك تحقيق ذلك من خلال رسم استراتيجية تحليلية و تتبع أهداف وأحداث التحويللكن الكثيرين يتجاوزون هذه العملية. لقد اختاروا أن يطيروا أعمى، والطيران أعمى أمر خطير في التسويق عبر الإنترنت.

عندما تكون أموالك الخاصة على المحك، ستحتاج إلى تتبع كل ما تستطيع. إذا لم تتمكن من ذلك، فسوف تشعر بالغضب والإحباط وستتعرض لخطر عض رأس شخص ما. مرة أخرى، إنه أثر جانبي غريب لريادة الأعمال. وهذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى تخصيص فصل كامل من كتابي الإلكتروني لتتبع جهودك التسويقية عبر الإنترنت عبر Google Analytics (الإعداد والاستراتيجية والتنفيذ).

3. التحسين المستمر هو المفتاح

من المعروف أن الشركات الكبرى تتحرك ببطء. ولكن يمكن للشركات الصغيرة أن تتحول إلى عشرة سنتات. لقد شعرت دائمًا أن تحسين الحملات بسرعة هو أحد أقوى الأشياء التي يمكنك القيام بها في التسويق عبر الإنترنت. ستحتاج إلى تنظيم حملاتك بحيث يمكن تتبعها وتحسينها وإيقافها مؤقتًا بسهولة إذا لزم الأمر. التسويق عبر الإنترنت يدور حول التحسين المستمر. ستجد أنك نادرًا ما تخرجه من الحديقة في محاولتك الأولى. لا بأس بذلك، طالما أن لديك التتبع الصحيح، وأنك تقيس عائد الاستثمار بشكل صحيح. انتظر، هل قمت للتو بربط الدروس الأساسية معًا؟ 🙂

4. الوجهة مهمة، مرحبًا بك في تحسين معدل التحويل (CRO)

هل سبق لك أن شاهدت حملات بحث مدفوعة الأجر تسقط الزوار على الصفحة الرئيسية؟ عندما تطلق حملاتك الخاصة (باستخدام أموالك الخاصة)، فمن المحتمل أنك لن تفعل ذلك أبدًا. أو ستدرك بسرعة كيف يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على أدائك. إذا كان هدفك هو التحويل (وهو ما ينبغي أن يكون)، فستبدأ في تحليل صفحاتك المقصودة بشكل مكثف. وعندما تبدأ في تحليل المحتوى الخاص بك، قد تبدأ في التساؤل عن مدى تأثير تغييرات معينة على هذا المحتوى في التحويل. نعم، مرحبًا بك في عالم تحسين معدل التحويل (CRO) المذهل. ما يبدو وكأنه تغييرات صغيرة يمكن أن يؤثر في الواقع على الكثير من الإيرادات.

5. وقت التشغيل أمر بالغ الأهمية

كامتداد للنقطة السابقة، ستفهم مدى أهمية وقت تشغيل موقع الويب. إذا كان موقعك معطلاً، فلديك فرصة 0٪ لتحويل الزوار. وإذا كنت تعتقد أنهم سيعودون عندما يتم تشغيل موقعك احتياطيًا، فأنت مخطئ. من المحتمل أنهم قاموا بزيارة أحد منافسيك لشراء أحد منتجاتهم. ولهذا السبب أعتقد مراقبة الموقع هو تكتيك بسيط ولكنه قوي يجب عليك استخدامه. لا تبخل بالاستضافة أو الإعداد الفني الخاص بك. قد ينتهي بك الأمر إلى دفع ثمن باهظ.

6. تحسين محركات البحث أمر مذهل، أريد المزيد من تحسين محركات البحث

نعلم جميعًا مدى قوة الحصول على تصنيف عالٍ للكلمات الرئيسية المستهدفة، ولكنك ستفهم حقًا أهمية تحسين محركات البحث القوية عندما تنفق X دولارًا لكل تحويل في القنوات الأخرى. عندما تدفع مقابل حركة المرور وتوقف تلك الحملات مؤقتًا، يمكنك أيضًا إيقاف الإيرادات مؤقتًا. هذا وضع قبيح. تحسين محركات البحث (SEO) متبقي وموثوق. ستدرك مدى روعة هذا الأمر بالنسبة لشركتك عندما تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون ميزانية إعلانية. إنها ليست مجانية، حيث سيتعين عليك العمل بجد لتصنيف الكلمات الرئيسية المستهدفة، ولكنها قد تكون أرخص بكثير من الدفع مقابل كل زائر. بمجرد تجربة تأثير تحسين محركات البحث (SEO) على الإيرادات ومقارنة عائد الاستثمار للبحث العضوي بجهودك المدفوعة، فسوف تتحول إلى معجب كبير بتحسين محركات البحث. قد تجد أيضًا حرف “S” عملاقًا على صدرك. 🙂

فما تنتظرون؟ ضع بعض الجلد في اللعبة

كما أوضحت أعلاه، هناك الكثير الذي يمكنك تعلمه من استثمار 5% من راتبك في الحملة. أعتقد أنها عملية مهمة للغاية يجب على أي مسوق أن يمر بها. أعلم مقدار ما تعلمته من خلال خوض هذه العملية في وقت سابق من مسيرتي المهنية، وما زلت أتعلم أشياء جديدة أثناء إطلاق حملاتي الخاصة. ولكن في رأيي، سيكون التأثير الأكثر أهمية هو كيفية رؤية ميزانيات العملاء للمضي قدمًا. ستكون أكثر حساسية لكيفية إنفاق تلك الميزانية، وسيكون لديك تركيز شديد على الأداء، وستقوم بتدقيق كل جانب من جوانب كل حملة. ستدرك أن مفهوم “النجاح” أوضح بكثير مما يتصوره البعض. يتعلق الأمر بكسب أموال أكثر مما تنفقه.