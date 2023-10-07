Rewrite this title: ضع عملك في مكانه الصحيح وإلا ستفعل حملتك التسويقية ذلك

ستساعدك المقالة التالية: ضع عملك في مكانه الصحيح وإلا ستفعل حملتك التسويقية ذلك

على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، أصبح بدء عمل تجاري جديد أسهل من أي وقت مضى. إن الخوف اليومي من الرؤساء الرهيبين، والبيروقراطية المزعجة، وساعات المنبه الرنانة التي تجبرك على النهوض من السرير قبل أن يستيقظ الله، أصبح وراءك إلى الأبد وأنت تقوم بهذه القفزة التي طال انتظارها لبدء مشروعك التجاري عبر الإنترنت. إن حلمك بالحرية المالية وبيع بضاعتك الخاصة يكاد يكون سهلاً مثل الإشارة والنقر.

بالكاد. ربما أكون قد تركت بعض التفاصيل.

في حين أن سهولة بدء عمل تجاري عبر الإنترنت أمر عظيم بالنسبة للحياة والحرية والسعي إلى إلصاق الأمر بالرجل، إلا أنه يمكن أن يكون له أيضًا عيوبه. مثلما قد يكون البدء بسباق 100 ميل أمرًا سهلاً، فإن الانتهاء شيء آخر تمامًا. يجب على كل شركة أن تتبع مبادئ العمل الأساسية للنجاح من أجل تحقيق حياة طويلة ومربحة.

مكان عملك في التاريخ

كانت Mom and Pops موجودة منذ أن باع Abel لـ Cain شيئًا صغيرًا من كشك الحيوانات الأليفة والصخور الموجود على جانب الطريق. منذ ذلك الحين، بدأ الأشخاص الأقوياء يستخدمون نفوذهم لإجبار الشركات الصغيرة على التوقف عن العمل. لكن الإنترنت وفرت وسيلة للرجل الصغير للرد. لقد أدى إلى تسوية الملعب وأصبح المكان الذي يستطيع فيه داود أن يقتل جالوت.

نظرًا لمرونتهم، وافتقارهم إلى الروتين والقدرة على اتخاذ القرارات دون تشكيل لجنة عليا، كانت Mom and Pops أول من استخدم الإنترنت حقًا كقناة مبيعات. في الواقع، لقد كانوا هم الذين غذوا نمو الإنترنت في البداية حيث وجدوا طرقًا للمنافسة لم تكن متاحة لهم في السابق. لقد تخلفت نظيراتها من الشركات عن الركب لسنوات عديدة.

تمكنت العديد من الأمهات والعائلات من استخدام الإنترنت لتنمية أعمالهم الصغيرة لتصبح شركات متوسطة الحجم، وفي بعض الحالات، شركات كبيرة. أنشأ جيف بيزوس مكتبة صغيرة على الإنترنت وحولها إلى واحدة من أكبر متاجر التجزئة عبر الإنترنت في العالم، Amazon.com. Amazon هي منافس قوي لشركة Wal-mart (التي بدأت أيضًا كشركة Mom and Pop) وهي مسؤولة جزئيًا عن زوال مكتبات Borders Bookstores. (في نهاية المطاف، كان زوال بوردرز هو خطأهم. “تكيفوا أو متوا”. لم يفعلوا الأول لذا تسلل الأخير إليهم!)

ولكن ليس كل أصحاب Mom and Pop لديهم طموحات لتحويل شركتهم الناشئة إلى شركة عملاقة تبلغ قيمتها مليار دولار. إن شراء شركة Google مقابل 3.1 مليار دولار هو أمر نادر أكثر مما قد يعتقده البعض! العديد من الأمهات وبوبس راضون عن السعي لشيء أقل طموحًا، أو حتى يرغبون في البقاء صغارًا حتى يتمكنوا من الحفاظ على مرونتهم وحريتهم وعيش حياتهم دون كل الضغوط.

مكان عملك على الإنترنت

تستمر الشركات الصغيرة في التحرك عبر الإنترنت للعثور على مكان نجاحها. ولكن كذلك الشركات الكبرى. إن الحفاظ على النجاح عبر الإنترنت الذي كان من السهل تحقيقه قبل عشر سنوات أصبح أكثر صعوبة.

يصبح حاجز إنشاء تواجد على الويب أصغر باستخدام الأدوات المجانية مثل WordPress و Facebookومع ذلك، يستثمر المنافسون، الصغار والكبار على حد سواء، مبالغ متزايدة من أموال التسويق في حملاتهم عبر الإنترنت. إن ما بدا وكأنه استثمار كبير قبل خمس سنوات ليس سوى جزء صغير مما تنفقه العديد من الشركات اليوم.

في حين أن بدء عمل تجاري على الإنترنت اليوم لا يزال سهلاً نسبيًا مقارنة بالقيام بذلك خارج الإنترنت، إلا أن بناء مشروع تجاري ناجح أصبح أكثر تكلفة ويستغرق وقتًا طويلاً من أي وقت مضى. بالنسبة للعديد من أصحاب الأعمال الصغيرة، أصبحت تكلفة تحسين محركات البحث (SEO) بعيدة المنال.

قد يتكلف مستشار أو شركة جيدة لتحسين محركات البحث (SEO) ما بين 100 إلى 500 دولار في الساعة. يمكن أن يتراوح استخدام حملة تحسين محركات البحث (SEO) واسعة النطاق من 12000 دولار أمريكي على الحد الأدنى إلى 100000 دولار أمريكي أو أكثر سنويًا، كل ذلك يعتمد على الصناعة ومدى رغبتك في التغلب على منافسيك (بالمعنى المجازي). كن حذرا، منافسيك يقاومون. غصين صغير لا يُلحق ضررًا كبيرًا بمنافس يحمل هراوة!

قد تكون تكاليف تحسين محركات البحث (SEO) مثل تلك المذكورة أعلاه تغييرًا بسيطًا بالنسبة للشركات الكبيرة، ولكنها تجعل بيئة الإنترنت سوقًا أقل قابلية للتطبيق للشركات الجديدة ذات الميزانيات المحدودة. هذا هو السبب في أن مقالات تحسين محركات البحث “افعلها بنفسك” تحظى بشعبية كبيرة. لماذا تدفع لشخص ما لتغيير زيت سيارتك بينما يمكن أن تتسخ وتتلف ملابسك وتصرخ باللعنات على سيارتك بمفردك! (القليل من المعرفة حول سبب عدم تغيير الزيت الخاص بي.)

ولكن حتى الأشخاص الذين يقومون بذلك بأنفسهم يواجهون في النهاية عامل عائد الاستثمار. قد يكون من الأرخص أن تفعل ذلك بنفسك، لكن العائد على الوقت المستثمر لن يكون موجودًا على المدى الطويل.

مكان عملك مع منافسيك

لم يعد من السهل على الشركات الصغيرة تحقيق نجاح سهل عبر الإنترنت. هذا لا يعني أن الإنترنت لم يعد مكانًا مرحبًا به لأولئك الذين لديهم أحلام كبيرة في بدء أعمالهم التجارية الخاصة وجعلها كبيرة. كل ما في الأمر هو أن المشهد التنافسي يجب أن يؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب قبل القيام بهذه القفزة. أولئك الذين لديهم بالفعل وجود راسخ على الإنترنت لديهم الميزة. تستغرق المواقع الجديدة وقتًا أطول لبناء السلطة والسمعة الضروريتين لتجاوز الدعائم الأساسية.

لا يوجد حقًا أي سبب يجعل الموقع الجديد يتفوق على الموقع القديم في نفس الصناعة التي اكتسبت بالفعل الثقة والسمعة عبر الإنترنت. الطريقة الوحيدة للتغلب على ذلك هي التغلب عليهم – ليس من خلال التلاعب بالخوارزميات، على الرغم من أن ذلك يمكن أن ينجح لبعض الوقت – ولكن من خلال جعل موقعك أكثر قيمة وسمعة وجديرة بالثقة من منافسيك. كونك فريدًا يساعد أيضًا!

ولكن مجرد كونك الدعامة الأساسية لا يعني أنه لا يمكن التفوق عليك في التصنيف العالمي. طالما أن منافسيك الجدد على استعداد لبناء موقع أكثر قيمة وسمعة وجديرة بالثقة من موقعك، فإن لديهم الفرصة ليكونوا قادرين على المنافسة. وكلما زادت الأموال التي يستثمرونها لتحقيق ذلك، زادت الفرصة المتاحة لهم للتغلب على أولئك الذين ينفقون أقل.

إذا كنت مرتاحًا للبقاء في متجر Mom and Pop، فلن يقلقك هذا كثيرًا. إذا كانت أحلامك أكبر من ذلك، فأنت بحاجة إلى القيام بأكثر من مجرد مراقبة منافسيك. يجب أن تتفوق عليهم بذكاء (وفي بعض الحالات تتفوق عليهم في الإنفاق).

مكان عملك في التسويق

إذا كان من الجيد أن تكون سمكة صغيرة في بركة كبيرة، فلا بأس أيضًا من عدم حصولك على أفضل 10 نتائج في محركات البحث. وإذا لم تكن راضيًا عن هذا الواقع، فأنت بحاجة إلى تعديل أهدافك. لا يمكن لكل متجر أجهزة أن يتنافس مع Lowe’s أو The Home Depot، لكن هذا لا يعني أنهم لن ينجحوا. ليس من الضروري أن تكون رقم 1 لتعيش حياة مريحة!

ومع ذلك، إذا كانت طموحاتك أكبر من مجرد البقاء في شركة صغيرة، فعليك أن تفكر مثل الأسماك الكبيرة. قد لا تتمكن من منافسة The Home Depot اليوم، لكنك بالتأكيد لن تصل إلى هناك حتى تقوم بإنشاء خطة تسويق عبر الإنترنت تأخذ في الاعتبار ميزانيات أعلى عامًا بعد عام. تنفق شركة Home Depot الملايين على التسويق. حظًا سعيدًا في التغلب عليهم بحملتك التافهة البالغة 1000 دولار شهريًا!

لكي تعتبر منافسًا، يجب عليك تغيير دافعك وتحفيزك واستثمارك المالي. ابحث عن تطبيق استراتيجيات وتكتيكات تسويقية مماثلة عبر الإنترنت، حتى على نطاق أقل في الوقت الحالي، ولكن خطط للنمو حتى تتمكن من مطابقة ما يفعله منافسوك أو تجاوزه.

على الرغم من أن العوائق التي تحول دون بدء عمل تجاري عبر الإنترنت لا تزال أقل من بدء عمل تجاري خارج الإنترنت، إلا أن عقلية النجاح لا ينبغي أن تكون كذلك. يتطلب الحصول على موضع في الصفحة الأولى لكلماتك الرئيسية أكثر بكثير من مجرد إنشاء موقع ويب. يجب أن تكون على استعداد للاستثمار في كل ما يلزم للتغلب على منافسيك. مزيد من الإصرار، ومزيد من الجهد، ومزيد من الصبر، ومزيد من التسويق.

إذا كنت لا تعرف ماذا أو أين يقع مكانك كشركة، فإن جهودك التسويقية ستجده لك. يمكنك تقديم شكوى بشأن Google، أو الجدال مع مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) لديك، أو فرك المصباح السحري، ولكن حتى تصبح مستعدًا للقيام بلعب جدي للمستوى التالي، فإن خطتك التسويقية ستضعك في مكانك، وهو المكان الذي تنتمي إليه تمامًا.

يتبع أنا في @ستوني د، و @PolePositionMkg.