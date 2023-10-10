Rewrite this title: ظهور ملحقات Google Wave الجديدة لأول مرة!

ستساعدك المقالة التالية: ظهور ملحقات Google Wave الجديدة لأول مرة!

حسنًا، عنواني مضلل إلى حد ما. كان لدى Google Wave امتدادات… ربما واحدة أو اثنتين فقط. عندما خرجت Wave كنت متحمسًا جدًا لدرجة أنني استنفدت خيار “الاستطلاع” تمامًا. لقد أرسلت استطلاعات رأي سخيفة إلى جميع أصدقائي مثل: “هل يمكنك أن تصنع لي فطائر التوت؟ نعم، لا أو ربما؟”. الذي سأحصل عليه دائمًا ربما. أعتقد أن لا أحد يريد أن يجعل يومي. على أية حال، أنا أبتعد تمامًا عن المسار هنا.

يحتوي Google Wave الآن على أكثر من 15 ملحقًا من أجل المتعة والمتعة. أشياء مثل “Wave Sudoko” (التي لن ألعبها لأن Sudoko تخيفني) بالإضافة إلى المؤتمر الهاتفي لبدء مكالمات هاتفية مع الأصدقاء أو زملاء العمل و”Likey Gadget”. إذا كنت على دراية Facebook فأنا متأكد من أنك رأيت كيف يمكنك “الإعجاب” بالأشياء التي ينشرها الأشخاص على صفحاتهم. المشكلة الوحيدة في ذلك هي عدم وجود خيار “لم يعجبني”. ثق بي، Facebook يتفشى المستخدمون حول هذا الأمر كل يوم تقريبًا – أعتقد أن تطبيق Wave لخيار الموافقة والرفض سيؤدي إلى تعويم قارب العديد من الأشخاص.

الآن، صحّحوني إذا كنت مخطئًا، لكن الوافل ليس له علاقة بتحديد مواعيد للمناسبات. لهذا السبب يبدو لي هذا الامتداد على وجه الخصوص غريبًا بعض الشيء. تضيف أداة انتقاء التاريخ “Waffle” الجديدة كعكة الوافل إلى موجتك وترسل إشعارًا بالحدث ليصوت عليه الأشخاص. ماذا؟! ربما أفتقد الصورة الكبيرة هنا ولكني ما زلت لا أفهم ما تعنيه كعكة الوافل بخلاف طعام الإفطار اللذيذ الذي يمكنك غمره بشراب الشوكولاتة.

وبما أنني قد تم تصنيفي كخبير مقيم في Google Wave، أقترح عليك تجربة هذه الإضافات الممتعة. ليس لدي سوى عدد قليل من رفاق Google Wave لاختبار هذه الأشياء، وبما أنني أقوم بتشغيل ملحق الاقتراع على الأرض، فقد ألعب Sudoko. إذا كان أي شخص على استعداد لإزالة الخوف من سودوكو وشرحه لي، فربما سأبدأ موجة وألعب جولة معك. أعتقد أن الأمر لا يخيفني حقًا، فأنا لم أبحث حقًا في كيفية اللعب بها وهناك الكثير من الأرقام في وجهك! الفوضى الكاملة.

يمكنك العثور على التحديثات المحدثة الموجودة في موجة الامتداد الخاصة بك.