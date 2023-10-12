Rewrite this title: عائد استثمارك في AdWords أفضل مما تعتقد

ستساعدك المقالة التالية: عائد استثمارك في AdWords أفضل مما تعتقد

إذا فهمت ملف تعريف الارتباط لتتبع التحويل في AdWords، فأنت تعلم أنه لا يمكنك الإبلاغ عن عائد الاستثمار الشهري في AdWords بدقة إلا بعد مرور 30 ​​يومًا على انتهاء الشهر.

هذا ليس عمليًا بالنسبة للوكالات والمستقلين. في أغسطس، يريدون أن يعرفوا كيف فعلوا في يوليو. لذلك أخبرهم. أنت تعلم أنهم فعلوا أفضل من ذلك. ولكن كم هو أفضل؟

ولكن مهلاً – قبل أن أجيب على ذلك، هناك تباين آخر في عائد الاستثمار يجب أن تعرفه:

إذا طُلب منك تقديم تقرير عن عائد الاستثمار على أساس أسبوعي، فسيبدو الأسبوع الأول دائمًا أسوأ من الأسبوع الماضي. لماذا؟ لأنه نطاق زمني أقصر. قد لا يتمكن الشخص الذي ينقر على إعلان لأول مرة في 4 أغسطس من الشراء حتى 15 أغسطس، وإذا قمت بالإبلاغ قبل ذلك التاريخ، فلن ترى هذا التحويل. فهو يقلل من CR وعائد الاستثمار الخاص بك.

لذا، هناك مستويان من عدم الدقة هنا يجب على عميلك معرفتهما.

لقد أخبرت أحد عملائنا الكبار عن كليهما اليوم. اعتقدت أن عائد الإنفاق الإعلاني يبدو منخفضًا، وقررت مقارنة عدد من تقارير الأسبوع الأول لدينا بتقارير الأسبوع الأخير من الشهر… وإليكم النتائج:

[And so you don’t get too judgmental about my ROI numbers, these are general terms, not brand ones!]

كما ترون، بحلول نهاية الشهر، ارتفع عائد الإنفاق الإعلاني بنسبة 40% في المتوسط ​​بحلول نهاية الشهر… وبعد ثلاثين يومًا، كان أعلى بنسبة 20% مما أبلغنا عنه مباشرة بعد انتهاء الشهر.

هذه اختلافات كبيرة للغاية في عائد الاستثمار والتي تأتي ببساطة من وقت إعداد تقاريرك. تأكد من أن عميلك يعرف ما إذا كان يبدو ساخطًا على كيفية بداية الشهر، ولا تقلق أيضًا. 🙂

*ملاحظة حول ROI وROAS: ROI يعني عائد الاستثمار. عائد النفقات الإعلانية عبارة عن عملية حسابية واحدة لعائد الاستثمار = الإيرادات / الإنفاق الإعلاني. أستخدمه لأن AdWords يفضل هذا المقياس (يطلقون عليه قيمة التحويل/التكلفة فقط لزيادة إرباكك). يستخدم Analytics طريقة حسابية مختلفة لسبب غريب، ألا وهو عائد الاستثمار، الذي يأخذ في الاعتبار تكلفة الإعلانات. لا أعتقد أن موظفي Google AdWords وGoogle Analytics يتحدثون مع بعضهم البعض كثيرًا.

😉