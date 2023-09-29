Rewrite this title: عائد الاستثمار للروابط – كيفية القياس

ستساعدك المقالة التالية: عائد الاستثمار للروابط – كيفية القياس

لقد فهمت أنه لا توجد طريقة لقياس عائد الاستثمار (ROI) لبناء الروابط. لكن البعض يقول أنه من الممكن القياس.

صعوبة قياس نتائج بناء الروابط

من المفترض عادة أن الهدف من بناء الروابط هو الروابط. لكن الهدف الحقيقي لبناء الروابط هو المبيعات.

الروابط ليست الهدف النهائي. الروابط هي الوسيلة لتحقيق الهدف النهائي، وهو المبيعات.

ولهذا السبب كانت استراتيجيات الارتباط الفيروسي دائمًا، في رأيي، من بين أسوأ أساليب بناء الروابط.

الروابط الفيروسية، حيث يقوم شخص ما بإنشاء محتوى حول حيلة ما، أو محتوى مضحك أو فاحش أو مذهل عادةً ما يؤدي إلى كمية هائلة من الروابط عند تنفيذها بنجاح.

لكن الروابط ليست ذات صلة مباشرة بموضوع موقع الويب وليست ذات صلة بهدف تحقيق المبيعات.

أحد الأمثلة على المحتوى المثير هو عندما تنشئ شركة ما نشاطًا أو حدثًا “الأكبر في العالم” أو “الأبشع في العالم”. لكن المحتوى المثير واسع الانتشار يؤدي إلى روابط لا صلة لها بالنشاط التجاري ولا يؤدي أبدًا إلى رفع التصنيف لأن الروابط خارج الموضوع بنسبة 100%.

يعد تحقيق كمية الهدف النهائي من الروابط طريقة سيئة لقياس النجاح. مقياس نجاح بناء الروابط هو مقدار زيادة المبيعات منذ بدء نشاط بناء الروابط.

لذا، إذا أردنا إدخال عائد الاستثمار في نشاط بناء الروابط، فمن الواضح أنه يجب التركيز على المبيعات. المبيعات هي “العائد” المشار إليه في عبارة “العائد على الاستثمار”.

جوجل هو الصندوق الأسود

كيف يمكن لشخص أن ينسب بشكل مباشر وبثقة 100% أن رابطًا محددًا أو عشرين رابطًا أو مائة رابط هي المسؤولة عن التغيير في التصنيف؟

هناك ستار بيننا وبين جوجل.

نرى ما يخرج (في نتائج البحث) لكننا لا نرى سبب حدوث هذه النتيجة.

ومن الناحية الحقيقية، لا نستطيع أن نقول إن رابطاً محدداً كان له نتيجة محددة.

ما لم تقم بإنشاء رابط واحد فقط، فمن الممكن الادعاء بأن الرابط الواحد تسبب في زيادة المبيعات.

على الرغم من أنه لا يمكنك ربط رابط أو مجموعة روابط بدقة شيء مثل الدفع لكل نقرة، إلا أنه لا تزال هناك طرق لمنح الإسناد.

وبالمثل، إذا قمت بإنشاء خمسين أو مائة رابط، وإذا بدأ الموقع في التصنيف بشكل أفضل، فمن المحتمل أن تكون الروابط هي المسؤولة.

عند هذه النقطة، عندما يبدأ الموقع في التصنيف، سيكون عائد الاستثمار ضعيفًا لأن المبيعات لم تصل إلى تكلفة الدفع مقابل تلك الروابط.

ولكن بعد نقطة معينة تتغير المعادلة وما دفعته للحصول على تلك الروابط (والمحتوى)، يبدأ عائد الاستثمار في التحول لصالح منشئ الروابط ومع استمرار المبيعات، يصبح عائد الاستثمار أفضل وأفضل.

يمكن تتبع عائد الاستثمار في بناء الروابط

لذا، في طريقتي في النظر إلى الأمر، ليس من الممكن إسناد مباشر للروابط التي ساعدت في تحريك مؤشر التصنيف.

ومع ذلك، يمكن للمرء أن يفترض بشكل عام أنه بسبب بناء الروابط وتحسين المبيعات لاحقًا، هناك علاقة قوية بين النشاطين.

على الرغم من أن الأمر ليس مؤكدًا، إلا أنه لا يزال من الممكن حساب عائد الاستثمار.

خبيرة الارتباط و SEO ديبرا ماستالر

سألت ديبرا ماستالر (@debramastaler) حول عائد الاستثمار للروابط لأنها تتمتع بفهم عميق لجميع جوانب تحسين محركات البحث.

لقد قدمت نصيحة جيدة حول كيفية استخدام التحليلات لتتبع عائد الاستثمار للروابط.

وهذا ما قالته ديبرا:

“نعم، يمكنك قياس عائد الاستثمار إذا نظرت إلى ما هو أبعد من نتائج محركات البحث بحثًا عن مبرر. يتم إطلاق حملات بناء الروابط (بشكل عام) لواحد من ثلاثة أسباب، لدعم جهود تحسين محركات البحث المستمرة، أو لجذب روابط الوسائط أو لبناء سلطة موضعية.

إذا نظرت فقط إلى التصنيفات وافترضت أن الروابط الخاصة بك دفعتك للأعلى أو للأسفل، فأنت لا تنظر إلى قيمة الارتباط الحقيقية نظرًا لأن التصنيفات يتم تحديدها من خلال ما تفعله وما يفعله المنافسون من حولك.

استخدم برنامج التحليلات الخاص بك لتتبع أشياء مثل معدل الارتداد، والزيارات الجديدة، والوقت الذي تقضيه في الموقع، وما إلى ذلك. تساعدك هذه المقاييس على فهم نوع حركة المرور التي تجتذبها روابطك.

يمكنك أيضًا الاستفادة من البيانات المتعلقة بأنواع الأشخاص الذين يأتون إلى موقعك باستخدام خيارات التقسيم المتقدمة مثل التركيبة السكانية وتاريخ الزيارة الأولى.

إذا حصلت على فكرة جيدة عن الروابط التي ترسل أنواعًا معينة من الأشخاص وحركة المرور، فستكون لديك ميزة كبيرة في الترويج لمحتوى يركز على موضوع معين في المستقبل.

إن تتبع بيانات الإحالة واستخدامها لصالحك يقطع شوطا طويلا في تحديد عائد الاستثمار على حملة الارتباط.

عرضت ديبرا مقاييس أخرى لتتبعها والتي يمكن أن توفر رؤى من مقاييس تتجاوز المبيعات. يمكن أن تعطي هذه المقاييس إشارة إلى أن بناء الارتباط له تأثير إيجابي.

هذه معلومات عظيمة!

تتبع عائد الاستثمار من الروابط

من المهم أن تراقب المبلغ الذي تنفقه على الروابط. وهذا يعني تكلفة الانتشار وتكلفة إنشاء المحتوى.

بعد ذلك، يتعين عليك تتبع المبيعات ومطابقة كل من المبيعات وتكلفة إنشاء الروابط شهرًا بعد شهر.

يمكن أن يكون تتبع عائد الاستثمار للروابط غير مؤكد لأن هناك مسألة مدى قوة الروابط. في بعض الأحيان قد يستغرق الأمر عامًا قبل أن تصبح الروابط سارية المفعول بسبب أنواع الروابط التي يتم الحصول عليها. في بعض الأحيان يكون التأثير فوريًا إلى حد ما.