Rewrite this title: عادةً لا تكون المشكلات الفنية سببًا لمشاكل التحديث الأساسية

ستساعدك المقالة التالية: عادةً لا تكون المشكلات الفنية سببًا لمشاكل التحديث الأساسية

أكد جون مولر من Google أن المشكلات الفنية لا تتسبب عمومًا في خسارة الترتيب بعد التحديث الأساسي. قال مولر إن مشكلات تصنيف التحديث الأساسي ترتبط أكثر بمشكلات الجودة وقدم أمثلة على أنواع مشكلات الجودة المتصورة التي لا يعتبر التحديث الأساسي حساسًا لها أيضًا.

تم إصلاح موقع الويب قبل التحديث الأساسي مباشرةً

كتب الشخص الذي يطرح السؤال أنه أجرى تحديثًا كبيرًا لموقع ما قبل تحديث خوارزمية Google الأساسية مباشرةً. بعد التحديث، تعطلت تصنيفات موقع الويب وظلت متعطلة لمدة تصل إلى ستة أشهر ولم يتم استردادها بعد.

جون مولر يناقش تحديثات الخوارزمية الأساسية

جون مولر يناقش تحديثات خوارزمية Google الأساسية

وهذا هو السؤال الذي تم طرحه:

“كان موقعنا الإلكتروني يحتل مرتبة جيدة قبل أن نقوم بإجراء إصلاح شامل للتصميم. كان توقيتنا سيئًا، حيث تم إصدار تحديث أساسي بعد الإطلاق مباشرة، والذي كان به بعض المشكلات المتعلقة بالروابط الداخلية.

نشتبه في أن Google أعادت تقييم جودة الموقع في الوقت الحالي، ولكن يمكننا حل المشكلات.

انخفض تصنيفنا وحركة المرور لدينا كثيرًا وفقدت جميع المقتطفات المنسقة في هذه العملية، وهي في طي النسيان خلال الأشهر الخمسة أو الستة الماضية.

هل ننتظر تحديثًا أساسيًا آخر حتى تقوم Google بتقييم جودة موقعنا مرة أخرى أم أن هذا يحدث عند إعادة الزحف إلى موقع الويب؟”

من المفيد أن تعرف ما هو التحديث الأساسي

في إجابته، قدم جون توصية ثم قدم فكرتين حول ما لا يؤدي عادةً إلى انخفاض التصنيف الأساسي المتعلق بالتحديث.

بدأ مولر باقتراح البحث عن ماهية تحديث الخوارزمية الأساسية حتى تتمكن بشكل أفضل من تشخيص سبب فقدان الموقع لإمكانية رؤية البحث بعد التحديث الأساسي.

وأوصى:

“لذلك أعتقد أن هناك بعض الأشياء التي تجتمع هنا.

لكن قبل كل شيء، أوصي بمراجعة منشور مدونتنا الذي قمنا به حول التحديثات الأساسية. أعتقد أنه يسمى “،” شيء من هذا القبيل.

ويحتوي على الكثير من المعلومات حول التحديثات الأساسية، خاصة حول …أنواع المشكلات التي ننظر فيها وكيفية حل الأمور بمرور الوقت.

وهذا هو أول شيء سأفعله في حالة كهذه.”

البصيرة 1: تستخدم التحديثات الأساسية البيانات التي تم جمعها على المدى الطويل

قدم مولر بعد ذلك فكرة مفادها أن نوع المشكلات التي يمكن أن تسبب نتائج سلبية متعلقة بالتحديث الأساسي هي مشكلات مستمرة على المدى الطويل وليست مشكلات فنية تؤدي إلى تغيير مفاجئ ومثير.

تم قطع الصوت في الفيديو في الجزء الأول من إجابة مولر.

“…المعلومات التي نستخدمها للتحديثات الأساسية لفهم الموقع، هي شيء يتم جمعه بشكل أكبر على المدى الطويل.

إنه ليس شيئًا إذا واجهت مشكلة فنية، عند إطلاق التحديث الأساسي، فجأة يقع موقعك في هذه المشكلة.

إنه حقًا شيء يتم جمعه أكثر على مدار فترة زمنية أطول.

وهذا يعني أنه إذا كنت ترى أي تأثيرات من التحديث الأساسي، فعادةً ما يرجع ذلك إلى فترة زمنية أطول، حيث واجهنا نوعًا ما مشكلات ننظر إليها فيما يتعلق بالتحديثات الأساسية.

البصيرة 2: المشكلات الفنية ليست مثل مشكلات الجودة

الفكرة الثانية هي أن المشكلات الفنية ليست عمومًا هي التي تسبب مشكلة متعلقة بالتحديث الأساسي. وأشار مولر إلى المزيد من القضايا المتعلقة بالجودة.

وأشار مولر أيضًا إلى أن المشكلات الفنية الصغيرة مثل الروابط المعطلة ليست بشكل عام سببًا لمشاكل تصنيف التحديث الأساسي.

واصل مولر إجابته:

“أيضًا، فيما يتعلق بالمشكلات الفنية، عادةً لا يكون هذا بمثابة حافز للتحديثات الأساسية أو نوع من التحديثات الأساسية، نوعًا ما، لعدم معرفة ما يجب فعله بموقع الويب، لأن المشكلات الفنية لا تميل إلى أن تكون مثل الجودة مشاكل.

من الواضح أنه قد تكون هناك بعض المشكلات الفنية التي، عندما ينظر المستخدم إلى موقع الويب، تجعل من المستحيل استخدام موقع الويب فعليًا.

ولكن إذا كان مجرد شيء صغير، فهذه ليست مشكلة كبيرة عادةً.

لذلك، إذا كانت لديك أشياء مثل 404 على الصفحة أو بعض الروابط المعطلة، فلن يكون ذلك سببًا لتدخل خوارزميات الجودة لدينا.

ولكن هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي تبحث عنها خوارزميات الجودة لدينا، وكلها موجودة في منشور المدونة.

لذلك أوصي بإلقاء نظرة على ذلك.

فيما يتعلق بالحل بعد تحسين موقع الويب الخاص بك، فقد تم ذكر ذلك أيضًا في منشور المدونة.

سوف تتحسن بعض هذه الأشياء بشكل مطرد بمرور الوقت أثناء قيامنا بإعادة معالجة موقع الويب الخاص بك.

ويتطلب بعضها أن تقوم خوارزميات الجودة الخاصة بنا بإجراء تشغيل آخر عبر الموقع وقد يستغرق ذلك بعض الوقت حتى يحدث ذلك.

رؤى التحديث الأساسية

قدم جون مولر العديد من التوصيات والأفكار المفيدة حول تحديث الخوارزمية الأساسية وفقدان التصنيف.

أولاً، من المفيد التعرف على شرح تحديث الخوارزمية الأساسية من Google.

بعد ذلك قال إن التحديثات الأساسية تستخدم معلومات حول موقع ويب يتم جمعها على المدى الطويل. وهذا شيء يستحق التفكير فيه.

أخيرًا، أشار مولر إلى أن المشكلات الفنية ليست في الواقع في نفس فئة مشكلات الجودة النموذجية التي يميل تحديث الخوارزمية الأساسية إلى التطرق إليها.

اقتباسات

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ما يجب أن يعرفه أصحاب المواقع عن تحديثات Google الأساسية

شاهد جون مولر وهو يجيب على السؤال عند الدقيقة 10:53: