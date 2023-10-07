Rewrite this title: عامل ذلك: 4 أسئلة لطرحها للحصول على محتوى أكثر ثباتًا

ستساعدك المقالة التالية: عامل ذلك: 4 أسئلة لطرحها للحصول على محتوى أكثر ثباتًا

أنت مسوق، ولست فنانًا، ولكن لا يزال لديك سبب وجيه لإنشاء محتوى ليس مفيدًا ومكتوبًا بشكل جيد فحسب، بل أيضًا ذو معنى و لا تنسى. وذلك لأن المحتوى الذي يظل في الذهن يميل إلى الإشارة إليه مرارًا وتكرارًا، والحصول على إشارة إليه يعادل الروابط وحركة المرور والسلطة، كل الأشياء التي يجب أن تقدرها بشدة، كمسوق عبر الإنترنت.

إذًا ما الذي يجعل المحتوى ذا معنى ولا يُنسى؟ إنه ما هو العامل، السبب الأهم الذي يجعل أي شخص يهتم. نحن جميعًا مذنبون بإخراج محتوى سهل من وقت لآخر، ولكن إذا كنت ستضفي موارد حقيقية على جزء من المحتوى، فتأكد – من خلال قضاء الوقت والمال عليه – من التفكير في “ماذا إذن؟” ؟” سؤال.

فيما يلي أربعة أسئلة يجب طرحها حول المحتوى الخاص بك للتأكد من أن الأشخاص لا يقرؤونه ويقولون “وماذا في ذلك” (أو لا يقرؤونه على الإطلاق).

هل هذا مفاجئ؟

دراسات الحالة أنشئ منشورات مدونة رائعة، لذلك عندما تقوم بإجراء اختبار أ/ب، أو تجربة تسويقية، أو تجربة أي شيء جديد، فمن الجيد دائمًا اعتبار التجربة مادة محتملة لتسويق المحتوى الخاص بك. ماذا تعلمت من هذه التجربة، وكيف يمكنك كتابتها لمشاركة تلك المعرفة مع الآخرين بطريقة مثيرة للاهتمام؟

ومع ذلك، ضع في اعتبارك ذلك تكون دراسات الحالة أكثر إثارة للاهتمام بعشر مرات عندما تكون النتائج مفاجئة. على سبيل المثال، إنه أمر راسخ بالفعل تؤدي إضافة علامة تعجب إلى الإعلان إلى زيادة نسبة النقر إلى الظهور، لذا قم بنشر مدونة حول كيفية زيادة نسبة النقر إلى الظهور عن طريق إضافة “!” ربما لن تجذب إعلاناتك قدرًا كبيرًا من الاهتمام.

ولكن ماذا عن مقال حول كيف تفوق إعلان ذو مظهر سيء بشكل لا يصدق تم إنشاؤه باستخدام Microsoft Paint في غضون خمس دقائق على إعلان احترافي رائع يحتوي على رمز الثقة وزر أخضر كبير للحث على اتخاذ إجراء؟

هذا ما وجده بن في Plenty of Fishوخلص إلى أن “كل فكرة لديك تستحق الاختبار، بغض النظر عن مدى سوء اعتقادك بها”. إذا حصلت على نتيجة صادمة كهذه، فهي دراسة حالة ذهبية.

هل ستؤثر على حياة الناس؟

إذا أتيحت لك الفرصة لنشر جزء من المحتوى الذي يمكن أن يؤثر فعليًا على الطريقة التي يعيش بها الناس، بدلاً من الترفيه عنهم لبضع دقائق، افعل ذلك. هذا هو نوع الأشياء التي تحصل على عدد كبير من المشاهدات من مشاركات الوسائط الاجتماعية والروابط التي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

على سبيل المثال، كم منكم شاهد مخطط المعلومات “الجلوس يقتلك”؟ ولخصت الدراسات التي أشارت إلى أن الجلوس لأكثر من ست ساعات يوميا – وهو ما ينطبق على معظم الأشخاص الذين يعملون في وظائف مكتبية – يجعلك أكثر عرضة للوفاة بنسبة 40٪ في غضون 15 عاما، إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام. كان لانتشار هذه الأخبار تأثير على حياة الناس – أعرف أشخاصًا تحولوا إلى إعداد المكتب الدائم بسبب ذلك. (لقد فعلت ذلك بنفسي لفترة من الوقت، ولكن بعد ذلك أصبحت كسولًا وعدت إلى مسار الموت.) مثال آخر هو قطعة جيزمودو التي تظهر آثار صادمة للتعرض لأشعة الشمس على الوجه – مبالغة إلى حد كبير على الجانب الأيسر لرجل قاد شاحنة توصيل لمدة 30 عامًا تقريبًا. ارتدوا واقي الشمس هذا يا رفاق.

هل يحسم الجدل؟

الجميع يعلم الجدل يبيع – إنه موجود في مجال الجنس من حيث نقل المجلات (راجع الضجة الأخيرة حول غلاف الرضاعة الطبيعية لمجلة TIME) وانتزاع مشاهدات الصفحات على الويب. إحدى الطرق لتقديم مساهمة ذات معنى في الجدل الدائر هي تقديم الأدلة لصالح جانب أو آخر.

على سبيل المثال، يتجادل مُحسنو محركات البحث دائمًا حول ما إذا كانت الإشارات الاجتماعية تحرك بالفعل التصنيف في نتائج محرك البحث (SERP)، أو ما إذا كان لها تأثير غير مباشر فقط بسبب المشاركات الاجتماعية التي تحتوي على روابط وعوامل مهمة أخرى. هل يمكنك ابتكار تجربة تثبت أن أحد الطرفين على حق؟ (لقد رأيت بعض المنشورات التي تدعي القيام بذلك، لكنها لم تتحكم حقًا في الفرق بين المشاركات والروابط، لذلك يظل السؤال مفتوحًا.)

هل يستحق القراءة مرتين؟

المحتوى اللزج حقًا هو الأشياء التي يعود إليها الأشخاص. المحتوى الذي يجلب الزوار العائدين قد يكون:

أداة مجانية وهذا أمر يستحق الاستخدام مرارًا وتكرارًا، سواء أكان ذلك أداة كلمات رئيسية أو حاسبة سداد الديون

وهذا أمر يستحق الاستخدام مرارًا وتكرارًا، سواء أكان ذلك أداة كلمات رئيسية أو حاسبة سداد الديون دليل نهائي أو الموارد حول بعض المواضيع

أو الموارد حول بعض المواضيع فيديو مذهل الذي سيرغب الناس في مشاهدته وإعادة مشاهدته

الذي سيرغب الناس في مشاهدته وإعادة مشاهدته قائمة القيام به ببراعة مع المزيد من العناصر التي يمكن لأي شخص أن يتذكرها

على سبيل المثال: لقد تعاونت ذات مرة مع صديق لإنشاء قائمة كبيرة من “التحركات” في الشعر المعاصر، ويخبرني الناس طوال الوقت أنها قائمة يعودون إليها كمرجع شخصي ولاستخدامها كوسيلة تعليمية. وكان لها ميزة إضافية تتمثل في كونها مثيرة للجدل، لأن الشعراء لا يريدون بالضرورة أن يتم الكشف عن “حركاتهم” (إن الأمر أشبه بالكشف عن الأسرار الكامنة وراء خدع الساحر).

أفضل Linkbait هو الهدية التي تستمر في العطاء، لذلك إذا كنت ترغب في إنشاء محتوى يؤثر على الأشخاص، فتأكد من أنه يلبي واحدًا على الأقل من متطلبات “وماذا في ذلك” الأربعة.

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