Rewrite this title: عام 2004 في البحث #throwbackthursdays

ستساعدك المقالة التالية: عام 2004 في البحث #throwbackthursdays

كتبت مجلة محرك البحث عن لعبة تسويق البحث على مدار السنوات العشر الماضية. للاحتفال بهذا الحدث المهم، دخلت لورين بيكر، مؤسسة SEJ، إلى آلة الزمن معي وسافرنا إلى عام 2004: عندما استخدمنا Mapquest للتجول وKazaa لتنزيل بريتني سبيرز على أجهزة iPod الخاصة بنا.

من أهم المخططات الخاصة بمؤشرات Google، الرياضيون الأكثر بحثًا: أكتوبر 2004 مقابل أكتوبر 2013

كيلسي جونز:

لورين بيكر:

فبراير 2004: “WebmasterWorld يعلن عن مؤتمر محركات البحث”

مات مرة أخرى في اليوم في WebmasterWorld 2004 في أورلاندو. وسيُطلق على المؤتمر فيما بعد اسم “Pubcon”.

كيلوجول:

يبدو مات كاتس متماثلًا تقريبًا. ربما هو متورط في كاليكو أكثر مما نعرفه جميعًا.

رطل:

أبريل 2004: “محركات البحث تؤثر على أبحاث المستهلك”

كيلوجول:

رطل:

فبراير 2004: “فحص محرك البحث Mamma.com بواسطة هيئة الأوراق المالية والبورصات”

كيلوجول:

رطل:













مايو 2004: مرحبًا Google، إليك بعض المنتجات التي يجب أن تطرحها!



كيلوجول:

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يونيو 2004: شركة ياهو توسع البريد المجاني إلى 100 ميجابايت

كيلوجول:

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12 أغسطس 2004: تجنب القائمة السوداء لمحركات البحث

كيلوجول:

رطل:

23 سبتمبر 2004: متصفح جوجل قد يصبح حقيقة

كيلوجول:

رطل:

14 ديسمبر 2004: بحث سطح المكتب هو ساحة المعركة الجديدة لمحرك البحث

كيلوجول:

رطل:

ماذا حدث في العالم في عام 2004:

حصل جون كيري على ترشيح الحزب الديمقراطي في الثاني من مارس. (انتهى الأمر بجورج دبليو بوش منتصرا).

كانت ولاية ماساتشوستس أول ولاية في الولايات المتحدة تقنن زواج المثليين.

حُكم على مارثا ستيوارت بالسجن لمدة 5 أشهر وغرامة قدرها 30 ألف دولار بتهمة التداول من الداخل.

أصبح سيرجي برين ولاري بيج من أصحاب المليارات على الفور عندما افتتحت الشركة الاكتتاب العام الأولي في أغسطس.

زقزقة SEJ: ما هي أساليب تحسين محركات البحث (SEO) التي كنت تستخدمها في عام 2004؟

