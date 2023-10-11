Rewrite this title: عرض عنوان URL لمسار التنقل: مراجعة

ستساعدك المقالة التالية: عرض عنوان URL لمسار التنقل: مراجعة

في نوفمبر الماضي، أعلنت جوجل أنها ستطرح “عرض التسلسل الهرمي للموقع في نتائج البحث” ليتم عرضه (أحيانًا) في نتائج البحث بدلاً من عنوان URL المقصود الدقيق. الغرض المبلغ عنه لهذا النوع من عرض عنوان URL هو تقديم تجربة بحث أفضل للمستخدم من خلال توفير السياق المحيط باستعلام بحث معين في الحالات التي لا توفر فيها عناوين URL ذلك.

إذن ماذا يعني هذا بالنسبة لأصحاب المواقع؟ ماذا يعني هذا بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين؟ الإجابة المختصرة هي أنه سيتم مكافأة مالكي المواقع لاتباعهم أفضل الممارسات القياسية لإمكانية الوصول إلى محركات البحث، في حين أن ممارسي تحسين محركات البحث لديهم مثال آخر فقط عن سبب وجوب تنفيذ أفضل الممارسات. الجواب الطويل أدناه.

خلفية صغيرة

يبدو أن عناوين URL المعروضة كمسارات تنقل في نتائج البحث تحدث بشكل أساسي من استعلامات البحث الطويلة. وبطبيعة الحال، ستنتج استعلامات البحث الأطول نتائج أكثر تحديدًا وتجذب حركة المرور إلى صفحة المنتج مقابل صفحة الفئة. وتميل صفحات المنتجات إلى العيش بشكل أعمق ضمن التسلسل الهرمي للموقع، والتي تحتوي عادةً على عناوين URL أكثر فوضوية وأقل وصفًا. على سبيل المثال، يؤدي البحث عن “ipod” إلى عرض نتيجة واحدة فقط تحتوي على عناوين URL المعدلة. لكن البحث عن “ipod touch 3rd Generation” يعرض أربع نتائج مع عناوين URL معدلة.

علاوة على ذلك، يجب أن تكون المعايير: كمية كبيرة من المخزون و/أو المحتوى، وعناوين URL غير وصفية (غير بديهية أو تفتقر إلى الكلمات الرئيسية) والتنقل التفصيلي. دعونا استكشاف هذه في العمق.

1. حجم كبير من المخزون أو المحتوى

هذا واحد واضح جدا. ستستفيد مواقع الويب التي تحتوي على الكثير من المنتجات والأشكال المختلفة لهذه المنتجات (الكتب ذات الغلاف المقوى مقابل الكتب ذات الغلاف الورقي، على سبيل المثال) من القدرة على توفير السياق للباحثين مباشرةً من نتائج البحث. Note أنه يمكنك النقر مباشرة على الأقسام المعروضة في عناوين URL أيضًا، لذلك إذا بحثت عن “إنه ليس مهتمًا بكتابك” (من الواضح تمامًا أنه نظري) فقد أقرر الانتقال مباشرة إلى قسم العلاقة وتصفح جميع الخيارات بدلاً من ذلك. وهذا مهم بشكل خاص إذا لم تكن نتيجة البحث هي ما كنت أبحث عنه بالضبط، ولكنها قريبة جدًا. يبدو أن الحالات التي تعرض فيها مسارات التنقل للمواقع قدرًا كبيرًا من الحجم أو المحتوى، إلا أنها تحتوي على بنية رائعة وإمكانية التنقل في تلك الصفحة، لذا فإن القاعدة بالتأكيد ليست بالأبيض والأسود.

2. عناوين URL غير الوصفية

في معظم الحالات التي مررت بها حتى الآن، تظهر عناوين URL التي يتم عرضها كمسارات تنقل للصفحات التي لا تحتوي على عناوين URL وصفية للغاية. بمعنى آخر، تفتقر عناوين URL هذه إلى العبارات الرئيسية التي تتطابق بشكل وثيق مع استعلام البحث ولا تقدم قيمة للباحث من حيث توضيح نوع المحتوى الذي سيكون على تلك الصفحة. من الشائع جدًا أن المواقع الكبيرة (خاصة التجارة الإلكترونية) غير قادرة على إنشاء عناوين URL بسيطة وسهلة الاستخدام للكلمات الرئيسية نظرًا لطبيعتها الديناميكية.

3. التنقل التفصيلي

يستطيع Google عرض عناوين URL هذه على هذا النحو عن طريق السحب من شريط التنقل الموجود على الصفحة، حسب توفرها. لذا يبدو أن المواقع الكبيرة التي استغرقت وقتًا لتنفيذ التنقل التفصيلي ولكنها لم تتمكن بعد من معرفة كيفية تحسين عناوين URL الخاصة بها هي الأكثر تأثرًا بهذا الطرح الجديد. يؤدي البحث عن “شراء جهاز قراءة لاسلكي كيندل” إلى ظهور نتيجتين من Amazon: أحدهما يحتوي على عناوين URL التي تعرض الروابط الهرمية والآخر يعرض عنوان URL القياسي للصفحة.

ال صفحة بدون مسارات تنقل في عنوان URL لا يحتوي على التنقل التفصيلي على الصفحة. الأخرى الصفحة التي تحتوي على عناوين URL لمسار التنقل تحتوي على مسارات تنقل في الصفحة في أسفل الصفحة (انظر أسفل الصفحة ضمن “البحث عن عناصر مماثلة حسب الفئة”).

الآثار المحتملة؟

استنادًا إلى بيانات MarketingSherpa التي تُظهر زيادة واضحة في نسبة النقر إلى الظهور لعناوين URL التي تحتوي على عناوين URL قصيرة وسهلة الاستخدام للكلمات الرئيسية مقابل عناوين URL الطويلة غير الوصفية، أعتقد أنه سيكون من الآمن افتراض أن هناك احتمالية لزيادة نسبة النقر إلى الظهور للقوائم المتأثرة. ومع ذلك، قد يكون هناك تأثير سلبي محتمل. ماذا يحدث عندما يتم عرض عناوين URL معينة كمسارات تنقل بينما قد يقدم عنوان URL في الواقع مزيدًا من المعلومات؟

يبدو لي أنه في هذه الحالة (أعلاه) يكون عنوان URL أفضل من العرض الهرمي. ومع ذلك، لا يزال Google في وضع الاختبار، لذلك لن يخبرنا سوى الوقت (وتحليل أداء الموقع على حدة). ولكن هذا شيء يجب أن تكون على دراية به ومن أفضل الممارسات الجيدة للتأكد من أن فتات الخبز الخاصة بك دقيقة ومتسقة.

في هذه المرحلة، يبدو أن Google تكافئ المواقع بالتنقل التفصيلي من خلال منحها مظهرًا أنظف وتوفير سياق لاستعلامات البحث في SERPs. هذا مجرد مثال آخر يوضح سبب وجوب قيامك بما يطلبه منك Google. انا لا امزح. كم سنة ذكروا أن الأساسيات مثل التنقل عبر HTML مهمة؟ على الأقل زوجين.

لذا، عندما تظهر معلومات جديدة تفيد بأن العلامة الأساسية تساعد في معالجة المحتوى المكرر، أو أن العلامات nofollow تمنحك تصنيف صفحات أفضل أو أن Google يمكنه فهرسة عناوين URL الديناميكية، لاحظ أن هذه ليست حلولاً. كل هذه مجرد علاجات مساعدة لا تتناول السلامة الهيكلية للموقع أو أساسيات تحسين محركات البحث. تعد إمكانية الوصول أمرًا أساسيًا لحضور أقوى في البحث، كما أن بنية الموقع ونظام الارتباط الداخلي له علاقة بذلك.