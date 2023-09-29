Rewrite this title: عروض جوجل SERP Amazon حصل على المركز 9 من أصل 10 نقاط. يقول داني سوليفان إن Google لم تنكسر

ستساعدك المقالة التالية: عروض جوجل SERP Amazon حصل على المركز 9 من أصل 10 نقاط. يقول داني سوليفان إن Google لم تنكسر

أجاب داني سوليفان من Google على سؤال حول Twitter Amazon تسيطر على 9 من أصل عشرة نتائج بحث للاستعلام. إنه يعطي مظهرًا بأن Google لديها مشكلة في تنوع النطاق.

نشر شخص ما لقطة شاشة تظهر Amazon ترتيب تسع صفحات ويب في عشر نتائج بحث للاستعلام، وكابلات USB-C بطول 3 أقدام.

هذه هي التغريدة:

هل انقطع تحديث تنوع المجال؟ @ دانيسوليفان pic.twitter.com/RXxo1ylUde

– ديف كوبيدج (@ djcoppedge) 23 يوليو 2020

يقول داني سوليفان من Google إنه لم ينكسر

أجاب داني سوليفان من Google بأن خوارزمية Google ليست معطلة ولكنه وعد بإعادتها إلى Google لمراجعتها.

لا، انها ليست مكسورة. ولهذا السبب لا ترى أنه يحدث على نطاق واسع وجود أكثر من قائمتين لنفس النطاق عبر مجموعة من عمليات البحث. في بعض الأحيان نظهر أكثر. في هذه الحالة، يجب أن نقوم بعمل أفضل. سوف أنقلها.

– داني سوليفان (@ dannysullivan) 23 يوليو 2020

ربما المشكلة ليست جوجل

إذا قمت بالبحث في موقع NewEgg.com للإمدادات التقنية عن “كابلات usb-c 3ft”، فستحصل على نتيجة بحث مثل هذه:

إليك علامة عنوان NewEgg:

كابل تمديد USB 3.1 نوع C (3 أقدام)، iXever Short USB-C (الجيل 2 بسرعة 10 جيجابت في الثانية، شحن 20 فولت 5 أمبير PD) سلك موسع ذكر إلى أنثى متوافق مع Nintendo Switchماك بوك برو بيكسل 3 2 اكس ال – Newegg.com

يمكن القول إن هذه هي أفضل صفحة لديهم لعبارة الكلمة الرئيسية، “كابلات usb-c 3ft” ولم يتم تحسين علامة العنوان حقًا لهذه العبارة الرئيسية.

هنا بحث في موقع وول مارت.

لقطة الشاشة هي النتيجة العليا، ولكن جميع النتائج الأخرى من Walmart كانت مشابهة للنتيجة العليا من حيث تحسين عبارة الكلمة الرئيسية، “كابلات usb-c 3ft”

يمتلك Walmart بعضًا من أفضل محركات البحث (SEO) لأي متجر عبر الإنترنت.

ومع ذلك، فحتى Walmart لم يتم تحسينه بشكل جيد لعبارة البحث، “كابلات USB-C بطول 3 أقدام”.

يكون Amazon المهيمنة لأن لديهم كبار المسئولين الاقتصاديين أفضل؟

ليس حقيقيًا.

ماذا يقول بنج؟

عندما أحاول تشخيص مشكلة تتعلق بتصنيفات بحث Google، ألقي نظرة على Bing للحصول على رؤى.

في بعض الأحيان سيُظهر Bing نتائج مختلفة وأفضل. يمكن أن يشير ذلك إلى وجود خطأ ما في Google.

بالنسبة لعبارة الكلمة الرئيسية “” يعرض Bing ستة نتائج بحث عضوية على الصفحة الأولى من SERPs.

ومن بين نتائج البحث العضوية الست هذه، تنتمي أربعة وظائف إلى Amazon.

أوه واو! ماذا يحدث، أليس كذلك؟

ربما لا يتعلق الأمر بتنوع المجال

هناك نكتة تقول هذا:

“دعونا نتوقف عن الحديث عنك ودعونا نتحدث عني.”

وبالمثل، عندما نتحدث عن Google SERPs، فإننا نميل أحيانًا إلى أن نصبح متمركزين حول Google وننسى أن نضع في اعتبارنا أن المشكلة ربما لا تكمن في Google، بل ربما تكون المشكلة خارج Google.

في هذه الحالة، المشكلة الحقيقية لم تكن في Google، بل يبدو أن المشكلة تكمن في أن صفحات الويب لم يتم تحسينها لمصطلح البحث.

هل هذا بسبب Amazon لديه كبار المسئولين الاقتصاديين أفضل؟

على الاغلب لا.

مواصفات USB-C جديدة نسبيًا. هناك أجهزة تستخدم كبلات USB عادية أكثر من الأجهزة التي تستخدم النوع USB-C.

يستخدم عدد أقل من الأشخاص USB-C مقارنة باستخدام كبلات USB العادية

هناك عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين يستخدمون Apple كابلات Lightning التي تستخدم كابلات USB-C.

ولكن الأهم من ذلك، أنه لا أحد يبحث حقًا عن كابلات USB-C بطول 3 أقدام.

لا يوجد حجم بحث لكابلات USB-C بطول 3 أقدام

توضح لقطة الشاشة هذه أن حجم الكلمات الرئيسية صغير جدًا لعبارة البحث التي تؤدي إلى ظهور SERPs Amazon السيطرة على النتائج العشرة الأولى.

لكن الكثير من الأشخاص يبحثون عن كابلات USB-C

وإذا بحثت في Google عن كابلات USB-C، فستجد أن هناك تسع نتائج بحث عضوية ومن بين تلك النتائج التسعة، تنتمي نتيجة واحدة فقط إلى Amazon.

ربما يكون السبب هو نقص البيانات. يحتاج Google إلى البيانات لفهم استعلامات البحث.

لذا، إذا لم يستخدم أحد استعلام بحث، فسيصبح من الصعب فهم المقصود. كما ترون، تم تعيين كل من Bing وGoogle افتراضيًا Amazon.

جوجل ليست مكسورة. إنه استعلام بحث Oddball

من الواضح أنه لا ينبغي أن تحتوي أي نتيجة بحث على تسع نتائج بحث من نفس اسم المجال.

ومع ذلك، عندما تواجه استعلام بحث لا يستخدمه أحد، فإن هذا هو الشيء الذي يحدث.

من المهم جدًا أن تظل متفتحًا عند تشخيص نتائج البحث. وإلا فإن السبب الحقيقي لعدم تصنيف الموقع سيكون بعيد المنال.

قد تكون هذه “المشكلة” الخاصة بمشكلة Google المتعلقة بتنوع النطاق مجرد مشكلة تتعلق بمرحلة الكلمة الرئيسية المستخدمة لتحفيز هذا النوع من النتائج.

من المؤكد أنه خطأ، ولكن هذه العبارة ليست دليلاً على وجود مشكلة واسعة النطاق فيما يتعلق بـ SERPs الخاصة بـ Google وتنوع النطاق.