Rewrite this title: عشر سنوات من بيانات البحث المحلي التي يمكن الوصول إليها باستخدام أداة اتجاهات Yelp

ستساعدك المقالة التالية: عشر سنوات من بيانات البحث المحلي التي يمكن الوصول إليها باستخدام أداة اتجاهات Yelp

تأسست شركة Yelp عام 2004، مما يجعلها عمرها 10 سنوات هذا العام. في العقد الذي انقضى منذ تأسيسه، ساهم مستخدمو Yelp بأكثر من 57 مليون مراجعة محلية للموقع.

أعلنت شركة Yelp اليوم أنها ستمنح الجميع نظرة على محتوى المراجعة الذي تبلغ مدته عشر سنوات باستخدام أداة جديدة تسمى Yelp Trends.

من اتجاهات الطعام إلى العامية الشائعة إلى بدع الجمال قصيرة العمر (هل هناك من ينفجر في البرازيل؟)، تبحث Yelp Trends في الكلمات المستخدمة في مراجعات Yelp لتظهر لك ما هو مثير وتكشف عن المدن التي تحدد الاتجاه والتي بدأت كل شيء.

أصبحت ثروة البيانات المتوفرة في Yelp Trends ممكنة من خلال عرض المعلومات حول اتجاهات المستهلكين وسلوكهم المشترك في المراجعات التي ساهم بها المستخدم.

في الإعلان عن هذه الأداة الجديدة، تؤكد Yelp على كيفية استخدامها لتقييم شعبية اتجاهات معينة في مدن معينة:

على سبيل المثال، هل لا يزال سكان سان فرانسيسكان يحتسون مشروب PBR أو يشتهون البيرة المصنوعة يدويًا؟ هل ما زالت بدعة CrossFit قوية أم تفقد قوتها؟ هل يحب سكان لندن تسريحات الشعر بوب أو يشعرون بمزيد من الهامش (وهذا هو الانفجارات بالنسبة لكم أيها الأمريكيون) هذه الأيام؟

على الرغم من أنه قد يكون من الممتع اللعب باستخدام Yelp Trends بالطريقة التي يقترحونها، إلا أنني أعتقد أن هناك قيمة أكبر بكثير في كيفية استخدامها بواسطة مُحسنات محركات البحث ومسوقي البحث.

باستخدام Yelp Trends، يمكنك استكشاف ما يحبه السوق المحلي لديك الآن، ومعرفة الاتجاهات الآخذة في الانخفاض، واستخدام البيانات لتحديد الاتجاه الكبير التالي في مدينتك.

توفر Yelp Trends إمكانيات البحث في 98 مدينة في 20 دولة حول العالم، يمكنك الاطلاع على الأداة الجديدة هنا.