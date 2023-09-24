Rewrite this title: عصر جديد من بحث جوجل: ماذا يعني بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين

ستساعدك المقالة التالية: عصر جديد من بحث جوجل: ماذا يعني بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين

لا تقوم Google بتغيير كيفية تقديم المعلومات للمستخدمين وتحديث الخوارزميات فحسب، بل تتغير أيضًا الطريقة التي يبحث بها المستخدمون.

تتغير أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) كل عام، لذا من الأفضل مواكبة ما يعنيه تحسين موقع الويب بشكل صحيح اليوم.

إشارات الأصالة والفائدة

أصدرت Google خمسة تحديثات لمراجعة المنتجات منذ أبريل 2021.

توصي الإرشادات المرتبطة التي نشرتها Google لكتابة مراجعات المنتج بعوامل محددة على الصفحة يجب أن تكون موجودة حتى يتم تصنيف الصفحة لاستعلامات البحث المتعلقة بمراجعة المنتج.

يعد هذا تغييرًا استثنائيًا في كيفية تصنيف المواقع. أعادت Google تعريف ما يعنيه أن تكون صفحة الويب ذات صلة باستعلام بحث.

إن تعريف الملاءمة يعني ببساطة أن صفحة الويب يجب أن تدور حول ما كان المستخدم يبحث عنه، في هذه الحالة، مراجعات المنتج.

كان يُنظر عادةً إلى مراجعات المنتجات على أنها تعبير عن رأي حول منتج ما، ومقارنة ميزات المنتج بالتكلفة، والتعبير عن حكم ما إذا كان هناك شيء يستحق الشراء أم لا.

لكن الآن، لا يكفي أن تقوم صفحة ويب بمراجعة منتج ما. كما يجب أن تكون أصلية ومفيدة. وهذا تغيير كبير في كيفية تصنيف المواقع.

فيما يلي عاملين لتصنيف Google لمراجعة المنتج تم تقديمه في ديسمبر 2021:

“…نحن نقدم اثنين من أفضل الممارسات الجديدة لمراجعات المنتجات، لتصبح سارية المفعول في التحديث المستقبلي.

قم بتقديم أدلة مثل العناصر المرئية أو الصوتية أو الروابط الأخرى لتجربتك الخاصة مع المنتج، لدعم خبرتك وتعزيز صحة مراجعتك.

فكر في تضمين روابط لبائعين متعددين لمنح القارئ خيار الشراء من التاجر الذي يختاره، إذا كان ذلك منطقيًا لموقعك.

تسميها Google “أفضل الممارسات” ولكنها تقول أيضًا إنها “ستصبح سارية المفعول”، مما يعني أن هناك شيئًا ما في الخوارزمية يبحث عن هاتين الصفتين.

الإشارة الأولى تتعلق بصحة مراجعة المنتج.

الإشارة الثانية خاصة بالمواقع التي لا تبيع المنتجات التي تمت مراجعتها، وتتعلق بإفادة زوار الموقع من خلال منحهم متاجر متعددة لشراء منتج ما.

تعد الأصالة والفائدة كإشارات ذات صلة بمثابة تحول كبير في تحسين محركات البحث.

البحث يدور بشكل متزايد حول السياق

السياق هو المكان الذي يتم فيه قول شيء ما أو القيام به، والذي يوفر معنى لتلك الإجراءات أو الإعدادات.

يمكن أن يؤثر سياق البحث على نتائج البحث.

ما يحدث هو أن Google تعيد تعريف ما يعنيه أن تكون ذا صلة من خلال فهم سياق المستخدم.

عندما يقوم المستخدم بالبحث عن [pizza]جوجل لا يعرض وصفات البيتزا؛ يعرض مطاعم البيتزا المحلية.

ويحدد جوجل معنى العبارة الرئيسية “بيتزا” وفقًا لسياق المستخدم، والذي يتضمن الموقع الجغرافي لذلك المستخدم.

السياق الآخر الذي يؤثر على نتائج البحث هو الأحداث الجارية، والتي يمكن أن تغير معنى عبارة البحث. وهذا جزء مما يُعرف بخوارزمية الحداثة.

تأخذ خوارزمية الحداثة في الاعتبار العوامل المستندة إلى الوقت والتي يمكنها تغيير معنى عبارة البحث، وهذا يؤثر على نوعية مواقع الويب التي يتم عرضها.

إذن، هذه هي سياقات الجغرافيا والوقت التي تؤثر على معنى أن تكون ذات صلة باستعلام البحث.

البحث يتزايد حول المواضيع

كما لوحظ في مناقشة تحديث Hummingbird لعام 2013، فإن Google تبتعد بشكل متزايد عن الكلمات الرئيسية وتتجه أكثر نحو فهم المعاني المتعددة الكامنة في استعلامات البحث.

تقوم Google أيضًا بإعادة تعريف الملاءمة من خلال مفهوم المواضيع.

عندما يقوم شخص ما بالبحث باستخدام الكلمة الرئيسية [mustang]، المعنى الأرجح هو السيارة، أليس كذلك؟

لقطة شاشة من البحث عن [mustang]، Google، أكتوبر 2022 في لقطة الشاشة أعلاه، يسرد Google موضوعات متعددة تتعلق بسيارة Ford Mustang.

ملخص.

الصور.

للبيع.

سعر.

أداء.

محرك.

الشحن.

أخبار.

التعليقات.

المواصفات.

التكوينات.

يؤدي النقر على أي من المواضيع المذكورة أعلاه إلى ظهور نتيجة بحث مختلفة.

تظهر بعض المواقع ذات التصنيف الأعلى في موضوعات مختلفة لأنها ذات صلة بموضوعات متعددة. شيء للتفكير فيه، أليس كذلك؟

لقطة شاشة من البحث عن [mustang]، جوجل، أكتوبر 2022بالعودة إلى عام 2018، قام داني سوليفان من جوجل بالتغريد عن طريقة لتغيير نتائج البحث عن طريق عنوان، وهي أزرار الموضوع التي استعرضناها للتو أعلاه.

داني غرد:

“هناك طريقة ديناميكية جديدة لتغيير النتائج بسرعة، مثل كيفية التبديل للتغيير بسرعة فيما يتعلق بسلالات الكلاب.

يتم دعم ذلك بواسطة طبقة الموضوع، وهي طريقة للاستفادة من كيفية معرفة الرسم البياني المعرفي للأشخاص والأماكن والأشياء في المواضيع.

لقطة شاشة من داني سوليفان Twitterأكتوبر 2022

نشرت Google تدوينة حول هذه التغييرات وناقشتها في القسم الذي يحمل عنوان، التنظيم الديناميكي لنتائج البحث.

وأوضحت جوجل في المقال أنها تنظم بعض عمليات البحث حسب المواضيع و مواضيع فرعية.

“تختلف كل رحلة بحث عن الأخرى، وخاصة إذا لم تكن على دراية بالموضوع، فليس من الواضح دائمًا ما يجب أن يكون بحثك التالي لمساعدتك في معرفة المزيد.

لذا، فإننا نقدم طريقة جديدة لتنظيم نتائج البحث ديناميكيًا، مما يساعدك على تحديد المعلومات التي يجب استكشافها بعد ذلك بسهولة أكبر.”

لقطة شاشة من blog.google، أكتوبر 2022

“يسأل الأشخاص أيضًا” (PAA) هي طريقة تستخدمها Google لمساعدة المستخدمين في الانتقال إلى المعلومات التي يبحثون عنها، لا سيما عندما يبحث المستخدم باستخدام عبارة رئيسية غامضة، مثل CBD.

الاستعلامات المدرجة في PAA هي موضوعات.

يحب الأشخاص اعتبارها عبارات رئيسية، ولكنها أكثر من مجرد كلمات رئيسية. هم المواضيع لصفحة الويب للمحتوى.

لقطة شاشة من بحث Google، أكتوبر 2022

بالنقر على الموضوع الأول، يظهر “” مقالًا حول موضوع ما إذا كانت منتجات اتفاقية التنوع البيولوجي تعمل أم لا.

لقطة شاشة من بحث Google، أكتوبر 2022

يحب بعض الأشخاص والأدوات استخدام كل مربع اقتراحات “يسأل الأشخاص أيضًا” ككلمات رئيسية لاستخدامها في مقالة شاملة واحدة.

ولكن ما يفتقده هذا النهج هو أن كل اقتراح فردي هو موضوع واحد لمقال واحد.

نظرًا لأن Google يحب تصنيف المحتوى الدقيق، فسيكون من الأفضل إنشاء محتوى لكل موضوع بدلاً من إنشاء صفحة ضخمة من المحتوى حول موضوعات متعددة نظرًا لأن الصفحة العملاقة ليست دقيقة بشكل خاص.

يستمر تركيز Google على المواضيع.

في 28 سبتمبر 2022، قدمت جوجل المزيد من الطرق لصياغة استعلامات البحث حسب الموضوع.

عند بدء الكتابة في مربع البحث، سنوفر لك خيارات الكلمات الرئيسية أو الموضوع لمساعدتك في صياغة سؤالك. لنفترض أنك تبحث عن وجهة في المكسيك. سنساعدك على تحديد سؤالك، حتى تتمكن من الانتقال إلى نتائج أكثر صلة بك https://t.co/oWeCGjhevS pic.twitter.com/ywoseDKOWa

— Google SearchLiaison (@searchliaison) 28 سبتمبر 2022

الوجبات الجاهزة: تركيز Google على المواضيع

تعد الكلمات الرئيسية مهمة لأن الاستخدام الصحيح لعبارات الكلمات الرئيسية الصحيحة سيساعد المحتوى على التواصل مع المستخدمين الذين يستخدمون تلك الكلمات الرئيسية عند البحث عن إجابات أو معلومات.

يميل المستخدمون المتقدمون إلى استخدام المزيد من المصطلحات، والمستخدمون الأقل تقدمًا الذين لديهم معرفة أقل سيستخدمون مصطلحات أكثر عمومية.

ومن خلال هذا الفهم، من المهم أن تضع في اعتبارك أن Google تفهم العالم من حيث الموضوعات وليس من حيث عبارات الكلمات الرئيسية.

عندما ينظر Google إلى إحدى الصفحات، فإنه يفهم الصفحة على مستوى “ما موضوع هذه الصفحة؟” ما هو الموضوع؟”

يمكن أن يبدو المحتوى غير طبيعي عندما يركز مؤلف المحتوى على الكلمات الرئيسية، في رأيي.

يحدث هذا لأن المقالة التي تركز على الكلمات الرئيسية تميل إلى التعرج حيث يحاول المؤلف حشو المقالة بعبارات الكلمات الرئيسية المستهدفة، والتكرار في بعض الأحيان.

يبدو المحتوى الذي يركز على الكلمات الرئيسية غير طبيعي لأن المؤلف يكافح من أجل إنشاء جمل تتضمن الكلمات الرئيسية.

أفضل طريقة لإنشاء المحتوى، في رأيي، هي التركيز على المواضيع (وكذلك الفائدة!).

الصلة وفئة الموضوع

بالنسبة لبعض أنواع استعلامات البحث، قد يقوم Google بتصنيف المواقع التي تنتمي إلى فئة من المواقع.

هناك براءة اختراع عام 2015 اسمها إعادة ترتيب الموارد على أساس الجودة الفئوية يصف طريقة لتصنيف صفحات الويب بناءً على ما إذا كانت فئة المحتوى تتطابق مع الفئة التي يشير إليها استعلام البحث.

أعتقد أن براءة الاختراع هذه قد تكون مرتبطة بتحديث Google في أغسطس 2018 المعروف باسم Medic Update.

أطلق عليه اسم Medic Update لأنه أثر بشكل ملحوظ على فئة المواقع الصحية.

تمثل براءة الاختراع هذه تغييرًا ثوريًا في كيفية تحديد Google لما هو ذي صلة باستعلامات معينة وتناقش كيفية إعادة ترتيب نتائج البحث وفقًا لما إذا كان موقع الويب ينتمي إلى فئة موضوع ما.

تصف براءة اختراع Google أولاً نوعين من عمليات البحث: المعلوماتية والملاحية.

البحث المعلوماتي هو البحث الذي يمكن الإجابة عليه من خلال أنواع متعددة من المواقع. يستخدم Google أمثلة لطلبات البحث حول كرة القدم والسفر إلى الفضاء كأنواع من عمليات البحث المعلوماتية.

ثم يلاحظ أن استعلامات التنقل تتم عندما يبحث المستخدمون باستخدام اسم موقع، مثل YouTube.

ثم يصل الأمر إلى نقطة براءة الاختراع، وهي نوع من استعلام البحث ذي الصلة بفئة من المعلومات.

تقول براءة الاختراع:

“ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد يكون لدى المستخدمين اهتمام خاص بفئة من المعلومات التي يتوفر لها عدد من الموارد المخدومة بشكل جيد.”

ولهذا السبب تسمى براءة الاختراع “إعادة ترتيب الموارد على أساس الجودة الفئوية” وفي الملخص (وصف براءة الاختراع) تنص على أن الأمر يتعلق “بإعادة ترتيب الموارد للاستعلامات الفئوية”.

يتم استخدام كلمة “ج” بمعنى شيء ينتمي إلى فئة ما.

الوصف البسيط لبراءة الاختراع هذه هو أنها ستقوم بتصنيف استعلام البحث ثم تطبيق مرشح على نتائج البحث التي تعتمد على الفئات التي ينتمي إليها استعلام البحث. وهذا هو المقصود بكلمة “.”

إعادة الترتيب هي عملية ترتيب مواقع الويب لاستعلام بحث ثم اختيار أفضل النتائج عن طريق إعادة ترتيب النتائج بناءً على معايير إضافية.

يستخدم المقطع التالي من براءة الاختراع الكلمتين “” و””.

في سياق براءة الاختراع هذه، تعني “” جودة كونك جزءًا من فئة ما.

“” هي مجرد صفحة ويب.

يصف أولاً سيناريوهين للترتيب. تصنيف منتظم لمواقع الويب (“تصنيف البحث”) وتصنيف آخر يسمى “تصنيف الجودة” يصنف الصفحات التي تنتمي إلى “فئة ما”.

تذكر أن الموارد تعني صفحة ويب، وشرط الجودة هو جودة الانتماء إلى فئة ما.

إليك المقطع المهم من براءة الاختراع:

“من خلال إعادة ترتيب نتائج البحث لمجموعة فرعية مناسبة من الموارد التي تستوفي شرط الجودة، يوفر نظام البحث مجموعة من نتائج البحث التي تسرد الموارد التي تنتمي إلى فئة ما وفقًا لتصنيف الجودة الذي يختلف عن تصنيف البحث لمورد مستلم. استفسار.”

بعد ذلك، يشرح فائدة إعادة ترتيب نتائج البحث على أساس “الجودة فيما يتعلق بالفئة”.

“نظرًا لأن نتائج البحث يتم تقديمها وفقًا لتصنيف يعتمد جزئيًا على الجودة فيما يتعلق بالفئة، فمن المرجح أن تلبي نتائج البحث حاجة المستخدم المعلوماتية عندما يصدر المستخدمون استعلامًا قاطعًا للفئة “.

وأخيرًا، أود أن ألفت الانتباه إلى القسم المعنون “الوصف التفصيلي”، حيث تتناول براءة الاختراع مزيدًا من التفاصيل.

أولاً، يشير التقرير إلى أنه عندما لا يعرف المستخدمون الكثير عن فئة ما، فإنهم يميلون إلى عدم استخدام المصطلحات النموذجية لتلك الفئة وبدلاً من ذلك يستخدمون عبارات “أوسع” أو أكثر عمومية.

“…عندما يعرف المستخدم القليل جدًا عن الفئة، فمن المرجح أن تكون الاستعلامات عبارة عن استعلامات أوسع نطاقًا.

وذلك لأن المستخدم ربما لم يطور فهمًا للفئة، وربما لا يكون على دراية بمواقع الويب والموارد التي تخدم الفئة على أفضل وجه.

بعد ذلك، تنص براءة الاختراع على أنها ستأخذ هذا الاستعلام العام المرتبط بفئة معينة ومطابقته للمواقع التي تتناسب مع تلك الفئة.

على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بالبحث عن موضوع آلام المعدة، فقد يقوم Google بمطابقة هذا الاستعلام مع فئة مواقع الويب الطبية وإعادة ترتيب نتائج البحث ذات الترتيب الأعلى لعرض مواقع الويب التي تنتمي إلى فئة مواقع الويب الطبية فقط.

تشرح براءة الاختراع:

“تقوم الأنظمة والأساليب الموضحة أدناه بإعادة ترتيب الموارد لاستعلام فئوي واسع حسب جودتها المقابلة في الفئة التي يتوافق معها الاستعلام الفئوي.

من المرجح أن تعرض مجموعة نتائج البحث المعاد تصنيفها مواقع الويب والموارد التي تخدم الفئة على أفضل وجه.

أن تكون ذا صلة يعني أن تتناسب مع فئة ما

الهدف من براءة الاختراع هذه منذ عام 2015 هو أنه من المحتمل أن تغير Google ما يعنيه أن تكون ذات صلة.

على سبيل المثال، بالنسبة للاستعلامات الطبية، تقوم Google بتصنيف مواقع الويب باستخدام عوامل التصنيف التقليدية مثل الروابط والمحتوى.

ولكن بعد ذلك يقوم Google بإعادة ترتيب نتائج البحث هذه عن طريق تصفية جميع المواقع التي لا تتناسب مع الفئة المناسبة لاستعلام البحث هذا.

كان هذا التغيير بمثابة خروج جذري لشركة Google في عام 2018 لأنه كان يعني أن مواقع الصحة البديلة التي كانت تستخدم لتصنيف الاستعلامات الطبية توقفت عن تصنيف تلك الاستعلامات.

ولم تكن تلك المواقع جزءًا من الفئة الطبية، بل كانت جزءًا من فئة الصحة البديلة.

وقالت جوجل إن تحديث 2018 لم يكن يستهدف المواقع الصحية؛ لقد كان ببساطة أكثر وضوحًا في هذا الوضع الرأسي.

وهذا يعني أن هذا التغيير ينطبق على مجموعة واسعة من الفئات الأخرى أيضًا.

وهذا يعني أن معنى الملاءمة لبعض الاستعلامات قد تغير. لا يكفي وجود كلمات رئيسية معينة في المحتوى لقطاعات معينة، بل يجب أن يتناسب المحتوى أيضًا مع الفئة الصحيحة، والتي وصفتها براءة الاختراع بأنها “الجودة فيما يتعلق بالفئة”.

نتائج بحث دقيقة وكلمات رئيسية

أصبحت خوارزميات ترتيب بحث Google أكثر دقة بشكل تدريجي.

الدقة في نتائج البحث هي شيء انطلق بشكل كبير بعد تحديث Google Hummingbird في عام 2013.

ما جعل البحث أكثر دقة بعد تحديث Hummingbird هو أن Google لم يكن يستخدم جميع الكلمات الرئيسية في استعلام البحث لمطابقة ما هو موجود على صفحة الويب.

وبدلاً من ذلك، ما كان يحدث هو أن جوجل كانت تتجاهل بعض الكلمات، خاصة في عمليات البحث باللغة الطبيعية، وتركز على ما يعنيه هذا الاستعلام فعليًا ثم تستخدم هذا الفهم لمطابقة استعلام البحث بصفحة ويب.

الدقة أمر مهم يجب التفكير فيه عند التفكير في كيفية تحسين محركات البحث لصفحة ويب.

وأوضح مهندس جوجل (في ذلك الوقت) مات كاتس:

“الطائر الطنان هو إعادة كتابة لخوارزمية البحث الأساسية.

فقط للقيام بعمل أفضل في مطابقة استعلامات المستخدمين مع المستندات، خاصة بالنسبة للاستعلامات باللغة الطبيعية، فأنت تعلم أن الاستعلامات تصبح أطول، وتحتوي على المزيد من الكلمات، وأحيانًا تكون هذه الكلمات مهمة وأحيانًا لا تكون كذلك.”

تم اقتباس Cutts مرة أخرى في المقالة أعلاه للتوسع في فكرة الدقة:

“…الفكرة وراء Hummingbird هي أنه إذا كنت تجري استعلامًا، فقد يكون استعلامًا باللغة الطبيعية، وقد تتضمن بعض الكلمات التي لا تحتاج إليها بالضرورة…

…بعض هذه الكلمات لا يهم كثيرًا.

وفي السابق، كان Google يطابق الكلمات الموجودة في طلب البحث فقط.

الآن، بدأنا في تحديد أي منها أكثر فائدة بالفعل وأيها أكثر أهمية.

كانت هذه بداية تطور Google لفهم المواضيع وما يريده المستخدمون حقًا.

والأهم من ذلك، أن تركيز Google على الدقة لا يزال قائمًا ويمكن رؤيته في تقنيات التصنيف المتطورة بشكل متزايد مثل Google Lens، حيث يمكن لـ Google ترتيب صفحات الويب بناءً على المستخدمين الذين يبحثون باستخدام الصور من هواتفهم المحمولة.

على سبيل المثال، يمكن للمرء التقاط لقطة لخلل موجود على الأرض والبحث باستخدامه.

الدقة في نية المستخدم

التغيير في محركات البحث الذي يعود تاريخه إلى 2012/2013 تقريبًا هو استخدام Google المتزايد لنية المستخدم في نتائج البحث.

لم تعلن Google عن إدخال نية المستخدم في نتائج البحث.

كما أن الإبلاغ عن سؤال وجواب في يونيو 2011 بين مات كاتس وداني سوليفان حيث يناقش كاتس نية المستخدم قد تجاوز رؤوس الأشخاص الذين أبلغوا عنه.

في الأسئلة والأجوبة، يتحدث كاتس عن كيفية وصول لاري بيج إليه وسأله عن سبب ظهور نتائج البحث [warm mangoes] لم تكن جيدة.

تساءل كاتس عن قصد المستخدم من هذا البحث واكتشف بعض الحقائق حول كيفية نضج المانجو الدافئة في الصندوق.

لقد كنت هناك أثناء جلسة الأسئلة والأجوبة، وأذهلني طموح Google لدمج نية المستخدم في نتائج البحث.

ولكن لم يفهم أي من التقارير في عام 2011 كيف [warm mangoes] يتناسب البحث مع ما كان يتحدث عنه كاتس، رغم أنه ذكر عبارة “”

لذلك، تم نشرها للتو على أنها حكاية مسلية عن المانجو الدافئة.

وبعد مرور أكثر من 10 سنوات، أصبح الجميع يتحدثون عن نية المستخدم.

ولكن هناك فهم جديد للنوايا يتجاوز الفهم الحالي لها.

إنه الفهم بأن نية المستخدم هي أكثر من مجرد معلومات أو معاملات وما إلى ذلك.

هذه الفئات هي في الواقع عامة جدًا، وهناك في الواقع طريقة أكثر دقة لفهم نية المستخدم من خلال فهم الأفعال المستخدمة في استعلامات البحث.

ديكسون جونز موقع أدوات تحسين المحتوى الروابط الداخلية يشارك نهجهم الثوري لفهم نية المستخدم:

“الأفعال تغير البحث عن الكلمات الرئيسية بشكل أساسي.

توصيتي بأفضل الممارسات هي التخلي عن فكرة “نية المستخدم” التي توصف بأنها “نية إعلامية/ملاحية/معاملات/تجارية أو محلية”.

إن تقسيم نية المستخدم إلى أربعة أوصاف غامضة فقط ليس دقيقًا تمامًا.

تكون نية المستخدم عند قيامه بالبحث أكثر دقة بكثير من محاولة القيام بأحد الأشياء الأربعة، فهي أكثر تحديدًا.

يتم وصف نية المستخدم بشكل أفضل من خلال تحليل الأفعال.

تركز معظم بيانات البحث عن الكلمات الرئيسية على الكلمات أو العبارات، دون فهم نية المستخدم، مما قد يؤدي إلى أخطاء جوهرية.

على سبيل المثال، قد يقوم موقع عن الخيول بإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية للعثور على أحجام بحث حول عبارات مثل “موستانج” أو حتى “قوة الحصان” وهي موضوعات ومفاهيم مختلفة تمامًا، والتي قد تكون أو لا تكون ذات صلة بموضوع موقع الويب.

هذه هي النقطة الأساسية: الكلمات التي يتم إنشاؤها من خلال البحث عن الكلمات الرئيسية ليست ذات صلة على وجه التحديد بما يبحث عنه أي شخص بدون فعل في استعلام البحث لإعطاء سياق البحث.

الفعل “ركوب” و”موستانج” معًا يوحي بمعنى وجمهور مختلف تمامًا عن الفعل “قيادة” و”موستانج”.

علاوة على ذلك، فإن عبارة مثل “شراء موستانج” ربما لا تكون ذات صلة بموقع ويب خاص بالخيول لأن القصد الأكثر شيوعًا يتعلق بالسيارات.

بدون أي معلومات أخرى عن المستخدم، لا يمكنك معرفة ذلك على وجه اليقين بخلاف التخمين بناءً على النية الأكثر شيوعًا.

ولكن لا يزال مجرد تخمين.

ربما تعرف Google المزيد عن المستخدم، استنادًا إلى سجل البحث الخاص به، ولكن كل ما يمكنك فعله كمُحسن محركات البحث هو أن تكون صادقًا مع موضوع موقع الويب الخاص بك والغرض منه.

إذا بدأت في كتابة محتوى حول عبارة رئيسية لمجرد أن أحجام البحث مرتفعة، فمن الممكن أن يفقد الموقع السياق، بدلاً من تحسين السياق.

يعد تحليل الأفعال في البحث عن الكلمات الرئيسية إحدى الأفكار التي قمنا بالبحث عنها في InLinks.net.

يمكن أن يساعد استخدام خوارزميات البرمجة اللغوية العصبية في التخلص من اقتراحات الكلمات الرئيسية غير ذات الصلة عندما يتم التحقق من الكيانات والأفعال في استعلامات المستخدم للتأكد من قربها من الموضوعات الموجودة في المحتوى الخاص بك.

لقد تطورت استعلامات البحث

من المهم ملاحظة أن Google تواصل تطوير ما يعنيه البحث. في البداية، كان البحث يعني كتابة الكلمات على جهاز كمبيوتر سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول.

وبعد ذلك، تضمن الأمر التحدث بهذه الاستفسارات إلى الهاتف المحمول.

والآن، تم التغيير ليشمل البحث بالصور من خلال تطبيق Google Lens.

على سبيل المثال، أردت المزيد من المعلومات حول زجاجة من النبيذ في المتجر. التقطت صورة لها وأرسلتها إلى Google Lens، والتي عرضت نتائج بحث حول هذا النبيذ.

ما يلفت النظر في استعلامات البحث المتطورة هو أن Google هي التي تقود التطور من خلال إنشاء طرق جديدة للمستخدمين للبحث، مثل Google Lens.

في 28 سبتمبر 2022، أعلنت جوجل تسع طرق جديدة للمستخدمين لإجراء عمليات البحث عن التسوق.

شاركت:

“اليوم، في حدث Search On السنوي، أعلنا عن تسع طرق جديدة نغير بها طريقة تسوقك مع Google، مما يوفر لك تجربة تسوق غامرة ومستنيرة وتخصيصية أكثر.

ويدعم هذه التجربة الرسم البياني للتسوق، وهو نموذجنا المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يفهم الآن أكثر من 35 مليار قائمة منتجات – مقارنة بـ 24 مليارًا في العام الماضي فقط.

ثم هناك البحث المتعدد، طريقة جديدة للبحث:

باستخدام البحث المتعدد، يمكنك التقاط صورة *و* طرح سؤال للحصول على الشكل الذي تريده أو إصلاح شيء ما. 🤯 نحن نقدم هذه الطريقة الجديدة للبحث في أكثر من 70 لغة. وقريبًا، ستتمكن من إضافة “بالقرب مني” إلى صورتك للعثور على ما تبحث عنه بالقرب منك. #البحث pic.twitter.com/RHxRQm42EU

— جوجل (@جوجل) 28 سبتمبر 2022

يعد كل تغيير في كيفية قيام المستخدمين بالبحث وكيفية تقديم Google للمعلومات بمثابة فرصة للشركات للمطالبة بحصة من الطرق الجديدة للبحث والاكتشاف.

الطريقة القديمة المكونة من 10 خطوط زرقاء أصبحت وراءنا منذ فترة طويلة، مدعومة بالتغيرات في التكنولوجيا.

إنه عصر جديد للبحث. هل لكم حتى الآن؟

المزيد من الموارد: