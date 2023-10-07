Rewrite this title: عقل شديد في ملابس الأغنام

ستساعدك المقالة التالية: عقل شديد في ملابس الأغنام

يتحرك زوكربيرج بالسرعة نفسها التي يمكنك بها قول “هوديي”. وبينما كنا نستمتع بأعيننا على انبهار وسائل الإعلام باختيار مارك للملابس، Facebook ارتدت نفسها في عمليتي استحواذ أخريين. أقول “المزيد” في إشارة إلى مرور بضعة أسابيع على عمليات الاستحواذ؛ كما سمعنا جميعا Facebook بدء التشغيل المكتسبة Instagram في الآونة الأخيرة. ما هي الشركات التي أصبحت ودية مع زوكربيرج وطاقمه في هذه الجولة؟ Tagtile وGlancee هما الصديقان المتوجان حديثًا لـ Facebook إمبراطورية.

من المفهوم أن مارك يدير أعماله بطريقة تشبه النسيم. “التقيت بمارك بعد ظهر يوم الجمعة. “بحلول ليلة الأحد، كنا قد وقعنا على الأوراق وأعلنا عن الصفقة يوم الاثنين،” يقول بول بوشيت من Instagram الذي يشارك الآن في Y Combinator، ولكنه باع FriendFeed إلى Facebook في عام 2009.

من ناحية، قد يرى البعض أن استحواذ “زاك” السريع والغاضب هو أمر متقلب؛ ومع ذلك، في العصر الحديث، فإن السرعة في السحب تمكن العلامات التجارية من مواكبة المنافسين والتفوق عليهم. قارن بوشيت أسلوب زوك مع أسلوب العلامات التجارية التقليدية التي تترك القرارات تتخمر قبل اتخاذ أي إجراء جسدي. يبدو أنه عندما يرى زوك شيئًا يريده، فإنه يسعى وراءه، بغض النظر عن مرور الوقت.

منذ عامين، أراد زوك شخصيات قصص الابطال الخارقين. قرر المعسكر الأخير أنه من السابق لأوانه الاندماج. لم يتمكن “زاك” من الحصول على ما أراده في البداية، وهو “شخصيات قصص الابطال الخارقين” بأكملها؛ لذا، بدلاً من ذلك، حصل على أحد مكوناتها، وهو مهندس برمجيات يعمل الآن على مشاريع مماثلة Facebook.

كاتب نيويورك تايمز، جينا ورثام، يعتقد أنه من المحتمل أن نتنبأ بسلوك فيسبوك المستقبلي إذا أخذنا في الاعتبار مزاج Zuck مقابل تركيبة العلامات التجارية المكتسبة مؤخرًا. على سبيل المثال، Tagtile هي خدمة ولاء العملاء. من المتوقع ذلك Facebook سيكون أكثر عدوانية فيما يتعلق بالكوبونات في المستقبل القريب.

في الواقع، فإن فكرة افتراض أن زوكربيرج غير ناضج بسبب ملابسه، تخفي حقيقة أنه يبدو ماهرًا جدًا في التوظيف لفريقه. كما هو مشار إليه أعلاه، لا يستحوذ Zuck على شركات أخرى فحسب، بل إنه يتمتع باستراتيجية في جذب الموظفين.

دعونا نراجع بعض الحقائق. في أبريل الماضي، جلب زوك مؤسسي Daytum. وبعد ستة أشهر، نشر فيسبوك جدوله الزمني. حديثاً، Facebook استأجرت ويلسون مينر وإليزابيث ويندرام؛ يعتقد البعض أنه سيتم استخدام المهارات المهنية للعمال لتعزيز تطبيقات الهاتف المحمول “الكتاب” من الناحية الجمالية. وكما لاحظ أحد المحللين، فإن عمليات الاستحواذ التي يقوم بها زوك تتعلق أكثر بالموهبة. يبدو الأمر معقولا؛ بفضل الموهبة، يستطيع زوكربيرج تكرار التقنيات أو التخلص منها إلى حد كبير وجعلها “خاصة به”.

Facebook لديه أكثر من 800 مليون مستخدم حول العالم، إلا أن عدد المستخدمين الجدد يتباطأ في أمريكا. Facebook تأمل أن يؤدي الاستحواذ على تطبيق Glancee، وهو تطبيق للاكتشاف الاجتماعي، إلى تغيير تلك الديناميكيات. هناك خدمة اجتماعية مماثلة تنبه الأشخاص إلى الآخرين “ذوي الاهتمامات/الأصدقاء المشتركين” عبر تنبيهات الهواتف الذكية، على أمل تسهيل عملية تكوين صداقات.

في حين أن كل الهرج والمرج يتركز على غطاء محرك السيارة الخاص به، أعتقد أن زوكربيرج هو رجل أعمال ذكي في ملابس الأغنام.