Rewrite this title: علامات العنوان هي عامل تصنيف صغير

ستساعدك المقالة التالية: علامات العنوان هي عامل تصنيف صغير

جوجل جون مولر، في YouTube جلسة Hangout خلال ساعات العمل، أجابت على سؤال بخصوص علامات العنوان وتصنيفات البحث. وتطرق إلى ما إذا كان إعادة كتابة علامة العنوان يؤثر على التصنيفات وأيضًا تأثير إضافة اسم الشركة إلى البداية أو النهاية أو على الإطلاق على التصنيفات.

وصف مولر أيضًا علامة العنوان بأنها عامل صغير لترتيب البحث.

تأثير ترتيب البحث على الصفحة والعناوين غير متطابقين

أراد الشخص الذي يطرح السؤال معرفة ما إذا كان هناك تأثير على التصنيف عند إعادة كتابة العناوين.

هذا هو السؤال حول علامات العنوان والتصنيف:

“كيف يؤثر ذلك على تصنيفات البحث عندما لا تتطابق عناوين الصفحة والبحث؟

غالبًا ما نلاحظ أنه تم اختصار عنوان الصفحة وإضافة اسم شركتنا إلى عنوان نتائج البحث.

نقوم أحيانًا بإضافة اسم شركتنا إلى النهاية، ولكن ما يثير القلق هو أن هذا ينطبق على عنوان صفحتنا بالكامل وسيحد من مقدار ما يمكننا كتابته في العنوان.

لذا فإن السؤال هو هل من الأفضل حقًا أن يكون لدينا عناوين مختصرة يمكن عرضها في نتائج البحث أم أنه من الأفضل الاحتفاظ بعناوين الصفحات الموجودة لدينا بالفعل والسماح لـ Google باختيار عنوان مختلف؟

جوجل جون مولر يناقش عنصر العنوان والتصنيفات

كيفية كتابة علامات العنوان

ينصب تركيز السؤال على كيفية كتابة علامات العنوان والقلق بشأن ما إذا كان يجب أن يكون لديك اسم الشركة أم لا، والذي قد يشغل معظم المساحة.

أجاب مولر:

“لا أعتقد أن هناك أي “ما هو أفضل” صريح من جانبنا.”

أشار مولر بعد ذلك إلى أن علامة العنوان هي عامل تصنيف “صغير” وأن التركيز في كتابة علامة العنوان يجب أن يكون على جعلها ذات صلة بما تتناوله الصفحة.

واصل مولر إجابته:

“أحد الأشياء التي أعتقد أنه من المفيد أن نأخذها في الاعتبار هو أننا نستخدم الألقاب كعامل صغير في تصنيفاتنا أيضًا.

لذا، فهذا أمر لا يجعلني بالضرورة أضع عناوين على صفحاتك لا صلة لها بالموضوع على الإطلاق.”

بعد ذلك، أشار مولر إلى إجابة من جلسة Hangout نفسها حول كيفية إصلاح علامات العنوان التي أعادت Google كتابتها (اقرأ كيفية إصلاح عمليات إعادة كتابة علامات العنوان من Google).

هو قال:

“ولكن يمكنك تجربة أشياء مختلفة، كما ذكرت من قبل.”

الصفحة هي ما يستخدم للتصنيف

قال جون مولر بعد ذلك أن صفحة الويب هي ما يتم استخدامه لأغراض التصنيف. وقال أيضًا إن استخدام اسم الشركة في بداية أو نهاية علامة العنوان أم لا هو اختيار شخصي وقد قلل من أي تأثير محتمل على التصنيفات بناءً على هذا الاختيار.

وأوضح مولر:

“إنها ليست مشكلة حرجة إذا كان العنوان الذي نعرضه في نتائج البحث (نسميه روابط العناوين هذه في الوقت الحاضر)، وإذا كان هذا لا يتطابق مع ما هو موجود على صفحتك، فلا بأس من وجهة نظرنا تمامًا.

ونحن نستخدم ما لديك على صفحتك عندما يتعلق الأمر بالبحث.

لذلك من وجهة النظر هذه، يبدو الأمر كما لو أنه يمكنك وضع الأشياء

في علامة العنوان الخاصة بك على صفحاتك وربما سنعرض ذلك، وربما نعدل ذلك قليلاً.

لكن صفحتك هي في الأساس ما نستخدمه كأساس للتصنيفات.

وفيما يتعلق باسم الشركة أم لا، أعتقد أن الأمر متروك لك قليلًا وقليلًا أيضًا في خوارزمياتنا أيضًا حيث أننا نرى أن المستخدمين يرغبون في فهم الصورة الأكبر حول مكان وجود هذه الصفحة مناسبًا وأحيانًا يكون من المنطقي ظهور اسم الشركة أو اسم العلامة التجارية لموقع الويب هناك.

يختار بعض الأشخاص وضعه في البداية أو في النهاية، وبعض الأشخاص لديهم أنواع مختلفة من الفواصل التي يستخدمونها.

من وجهة نظري، أعتقد أن الأمر يتعلق بالذوق الشخصي والديكور أكثر من أي شيء يتعلق بكيفية عمل التصنيف.”

علامة العنوان كعامل الترتيب

تتفق صناعة البحث إلى حد كبير على أن المحتوى هو العامل الأكثر أهمية، حيث تجعله علامات العنوان جزءًا من المجموعة المعروفة باسم على الصفحة (على عكس المحتوى التعريفي الذي لا يراه المستخدمون).

لا يقلل من حالة علامة العنوان كعامل تصنيف للقول إنه عامل تصنيف صغير.

حقيقة أننا نعرف على وجه اليقين بنسبة 100٪ أن عنصر العنوان هو عامل تصنيف يجعل الأمر مهمًا لأنه عندما يتعلق الأمر بعوامل تصنيف بحث Google، هناك عدد قليل جدًا من الأشياء المعروفة باليقين.

نشرت مجلة محرك البحث قائمة بأهم عوامل الترتيب وجعلتها علامة العنوان جزءًا من مجموعة العوامل الموجودة على الصفحة.

تتضمن معظم الاستطلاعات حول عوامل التصنيف الأعلى علامات العنوان كعامل تصنيف أعلى ولسبب وجيه، لأنه عامل تصنيف.

يصفه جون مولر بأنه عامل تصنيف صغير، وهي ملاحظة قد لا يتفق معها البعض في صناعة تحسين محركات البحث.

في وقت ما، منذ خمسة عشر إلى عشرين عامًا، كانت علامة العنوان عاملًا كبيرًا في التصنيف. سيؤدي الفشل في تفريغ كلماتك الرئيسية في علامة العنوان إلى الحكم على الموقع بشكل أساسي بأنه غير مؤهل للتصنيف.

ولكن مثل العديد من الأمور التي حدثت منذ خمسة عشر إلى عشرين عامًا مضت، أصبحت هذه النصيحة قديمة. في الوقت الحاضر، يقوم Google بتصنيف مواقع الويب التي لا تحتوي على الكلمات الرئيسية الدقيقة في علامات العنوان.

يدرك الكثيرون في صناعة البحث ذلك وقاموا بتعديل تقديراتهم لتأثير علامة العنوان وفقًا لذلك.

ومع ذلك، هناك بعض معتقدات تحسين محركات البحث (SEO) التي يتم التمسك بها بشدة، والاعتقاد بأن علامة العنوان هي عامل تصنيف حاسم هو أحد تلك المعتقدات.

ولكن من المهم معرفة مصدر هذه المعتقدات ومتى مضى عليها، وأن تكون مستعدًا لتكييف معتقداتك لتتوافق مع الواقع المعبر عنه في نتائج البحث.

الاقتباس

علامات العنوان هي عامل تصنيف صغير

شاهد حديث مولر عن علامات العنوان عند علامة الدقيقة 15:35