Rewrite this title: علامات تغير الصوت، واللكنات، وجوجل

ستساعدك المقالة التالية: علامات تغير الصوت، واللكنات، وجوجل

عند تحسين المواقع باللغات التي تحتوي على أحرف غير موجودة في اللغة الإنجليزية، من المهم معرفة أن Google سيعرض نتائج مختلفة اعتمادًا على ما إذا تم استخدام الأحرف (التي تسمى علامات التشكيل أو علامات التشكيل). على سبيل المثال، يؤدي البحث عن “Rucksäcke” (الكلمة الألمانية لحقائب الظهر) على Google.de إلى نتائج مختلفة عن نتيجة البحث عن “Rucksacke” (وهو خطأ مطبعي من الناحية الفنية) أو “Rucksaecke”، وهو الشكل الشائع المستخدم في البلدان الناطقة باللغة الألمانية عندما حرف العلة غير متوفر.

وبالمثل، عند استخدام Google.fr، تختلف نتائج البحث عن “مقهى” عن نتائج البحث عن “مقهى” (بدون اللكنة). من المؤكد أن النتائج العشرة الأولى متشابهة ولكن ترتيبها ليس هو نفسه. يبدو أن العوامل الأكثر مسؤولية عن هذا الوضع الشاذ هي تضمين (أو عدم إدراج) علامات التشكيل في العنوان وعنوان URL.

ما هي أهمية ذلك بالنسبة للمسوقين العالميين؟ يعتمد ذلك حقًا على موقع عميلك ونوع الكلمة الرئيسية التي يستخدمها.

يستخدم العملاء الناطقون باللغة الألمانية في ألمانيا لوحات المفاتيح ذات علامات تغير الصوت، لذا ستتضمنها مصطلحات البحث الخاصة بهم دائمًا. للحصول على فرصة أفضل للوصول إليهم، ستحتاج إلى تحسين علامات العنوان الخاصة بك باستخدام الكلمات الرئيسية في شكل علامات التشكيل مثل “Rucksäcke”. إذا كان بإمكانك أيضًا تضمين نموذج التشكيل للكلمة الرئيسية في عنوان URL، فستكون لديك فرصة أفضل للحصول على تصنيف أعلى. يعد هذا أمرًا صعبًا ولكن يمكن تحقيقه من خلال إعادة كتابة عنوان URL.

ومع ذلك، يجب على الشركات الألمانية التي تقوم بالتسويق للأشخاص في المملكة المتحدة و/أو الولايات المتحدة أن تدرك أن عملائها المستهدفين لن يستخدموا على الأرجح علامات التشكيل. مثال على المكان الذي يمكن أن يكون فيه ذلك مهمًا هو استخدام الكلمة الألمانية Straße التي تعني شارع باللغة الإنجليزية. سيستبدل المصطافون في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة استخدام eszett (ß) بحرف s مزدوج. ولذلك، فإن الشركات ذات الصلة بالسياحة التي تستهدف الأشخاص الذين لا يكون استخدام علامات التشكيل بشكلهم المعتاد يجب أن تعمل على تحسين أشكال الكلمات التي تحل محل هذه العلامات، على سبيل المثال strasse بدلاً من Straße.