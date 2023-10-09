Rewrite this title: على الصعيد العالمي، تحتل Google مكانة “أفضل نظام تشغيل للهواتف الذكية”.

ستساعدك المقالة التالية: على الصعيد العالمي، تحتل Google مكانة “أفضل نظام تشغيل للهواتف الذكية”.

هنا في الولايات المتحدة، سمح توفر iPhone على مشغل واحد فقط لنظام Android بالانتقال إلى المركز الأول في مجال الهواتف المحمولة smartphones – مع توقع أن تتغير الأرقام بمجرد إصدار Verizon لنسختها من iPhone. ومع ذلك، هناك سوق ضخم لمستخدمي الهواتف المحمولة خارج الولايات المتحدة، حيث كانت شركتا RIM وNokia الرائدتين منذ فترة طويلة. وبعد صراع طويل من أجل الحصول على مكانة في هذه الأسواق، وصلت Google الآن إلى قمة الجبل، وحصلت على لقب “أفضل نظام تشغيل للهواتف الذكية”.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يتم احتساب نظام Google Android الأساسي فحسب، بل يتم احتساب إصدارات OMS وTapas أيضًا. حتى مع ذلك تم تسجيله, ال الأرقام مذهلة. وبالعودة إلى الربع الرابع من عام 2009، وجدت شركة جوجل نفسها على المستوى العالمي عند نسبة منخفضة تبلغ 8.7%، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن نسبة نوكيا البالغة 44.4%. ومع ذلك، فإن معدل النمو الذي تجاوز 600% سمح لمنصة Android بأخذ المشهد في وهج المجد، مما دفع نوكيا إلى الانخفاض إلى 30.6% – وهي مسافة ملحوظة أقل من Google البالغة 32.9%.

وفي نفس السوق العالمية، Apple لقد شهدت نموًا كبيرًا، ومن المؤكد أن معدل النمو بنسبة 85٪ ليس شيئًا يستحق العطس. ومع ذلك، فإن هذا لا يزال يضعهم في أقل من نصف حصة جوجل. Apple، على الرغم من أنها تجاوزت RIM بفارق ضئيل، إلا أنها لا تزال تحتل المركز الثالث في السوق العالمية، ومن المرجح أن تزيد Google من تقدمها في الأشهر المقبلة.

بالإضافة إلى وجود نظام تشغيل متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه في بلدان حول العالم وأجهزة 2011 المخصصة لفئة “الهاتف الذكي الذي يقل عن 100 دولار”، فمن المرجح أن تنمو ريادة Google بفضل إجراءات RIM وNokia. المركزين الثاني والرابع من حيث حصة السوق العالمية، على التوالي، تفكر هاتان الشركتان في استخدام نظام التشغيل أندرويد لأجهزتهما. على الرغم من عدم وجود كلمة رسمية من أي من الشركتين حول “إذا” أو “متى”، فإن اتخاذ هذه الخطوة من شأنه أن يضع Google في موقع للحصول على حصة أغلبية في السوق.