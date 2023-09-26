Rewrite this title: عمر النطاق: هل هو عامل تصنيف جوجل؟

ستساعدك المقالة التالية: عمر النطاق: هل هو عامل تصنيف جوجل؟

هل تفضل Google النطاقات القديمة والمثبتة في نتائج البحث الخاصة بها؟

هل شراء اسم نطاق جديد يضعك في وضع غير مؤاتٍ لتحسين محركات البحث؟

هذه مجرد بضعة أسئلة تحيط بعمر النطاق كعامل تصنيف – وهو موضوع كان محل جدل كبير ومناقشته خلال العقدين الماضيين.

نحن نعلم أن Google اعتبرته على الأقل جزءًا من خوارزمية تسجيل المستندات في وقت ما.

تابع القراءة لمعرفة ما إذا كان عمر النطاق هو بالفعل عامل تصنيف في بحث Google.

المطالبة: عمر المجال كعامل تصنيف

فالدعوى هنا ذات وجهين:

كلما كان لدى Google نطاقًا أطول في فهرسه، كلما كان ذلك مفيدًا لتصنيف البحث الخاص بك.

كلما طالت فترة تسجيل النطاق، كلما كان ذلك مفيدًا لتصنيف البحث الخاص بك.

في الأساس، هذه هي الحجة:

لنفترض أنك سجلت نطاقين، أحدهما في عام 2010 والآخر في عام 2020. وحتى ثلاثة أشهر مضت، لم تقم مطلقًا بنشر أي جزء من المحتوى على أي من الموقعين.

وهذا يعني أن جوجل ستعتبر نطاق 2010 “أقوى” – لأنه ببساطة تم تسجيله قبل أكثر من 10 سنوات من إنشاء الموقع الثاني، ويجب أن يكون ترتيبه أسهل.

هل يبدو ذلك منطقيا؟

الدليل على عمر المجال كعامل تصنيف

عودة في 2007يعتقد بعض الأشخاص في مجال تحسين محركات البحث أن عمر النطاق هو أحد أهم 10 عوامل تصنيف.

وفي الآونة الأخيرة، أشار البعض إلى هذا الفيديو مات كاتس نظرًا لأن عمر النطاق “الدليل” هو عامل تصنيف في Google.

لماذا؟

لأنه قال فيه كاتس: “إن الفرق بين النطاق الذي يبلغ عمره ستة أشهر والنطاق الذي يبلغ عمره عامًا واحدًا ليس كبيرًا على الإطلاق.”

بالنسبة للبعض، هذا يجعل الأمر يبدو وكأن Google تستخدم عمر النطاق كإشارة تصنيف – على الرغم من أنها ربما ليست مهمة جدًا.

الدليل ضد عمر المجال كعامل تصنيف

المشكلة هي أن الفيديو يعود إلى عام 2010.

وإليك ما قاله كاتس بالفعل:

بيانات المسجل لا يهم على الإطلاق. من الصعب جدًا جمعها ولا يستطيع Google الوصول إلى ما يكفي منها لتكون إشارة موثوقة.

ما تمكنت Google من قياسه هو وقت الزحف إلى الموقع لأول مرة ومتى تم ربط الموقع لأول مرة بواسطة موقع آخر.

وحتى ذلك الحين، قال،

“الحقيقة هي أن جودة المحتوى الخاص بك ونوع الروابط التي تحصل عليها نتيجة لجودة المحتوى الخاص بك هي التي تحدد في الغالب مدى جودة تصنيفك في محركات البحث.”

طلب براءة اختراع لعام 2005 يسمى “استرجاع المعلومات بناء على البيانات التاريخية” بقلم مات كاتس، وبول هاهر، والعديد من الآخرين، يمنحنا فكرة أكثر قليلاً عن كيفية إدراك Google لإشارات النطاق هذه في ذلك الوقت.

حددت براءة الاختراع طريقة لتحديد مستند وتخصيص درجة مكونة من أنواع مختلفة من البيانات حول تاريخه.

وشملت هذه البيانات:

معلومات عن تاريخ إنشائها.

الوقت المنقضي يقاس من تاريخ البداية.

الطريقة والتكرار الذي يتغير به محتوى المستند بمرور الوقت.

متوسط ​​الوقت بين التغييرات، وعدد التغييرات في فترة زمنية، ومقارنة معدل التغيير في فترة زمنية حالية مع معدل التغيير في فترة زمنية سابقة.

واحد على الأقل مما يلي: عدد الصفحات الجديدة المرتبطة بالمستند خلال فترة زمنية، ونسبة عدد الصفحات الجديدة المرتبطة بالمستند مقابل إجمالي عدد الصفحات المرتبطة بالمستند، ونسبة مئوية من المحتوى للمستند الذي تغير خلال فترة زمنية.

يرتبط سلوك الروابط بظهور واختفاء رابط واحد على الأقل يشير إلى المستند

هناك الكثير، ولكن بالفعل يمكنك أن ترى أن براءة الاختراع هذه لم تكن تتعلق أبدًا بعمر المجال فقط.

هناك أيضًا عناصر تتعلق بالروابط وجودة/حداثة المحتوى.

ربما كان عمر المجال عاملاً في ذلك الوقت. ولكن لا يوجد دليل واضح على أنه كان عامل تصنيف مباشر بقدر ما كان بمثابة إشارة ضعيفة داخل درجة أكثر شمولاً لتاريخ المستند (وربما كان هذا أو لا يزال هو عامل التصنيف… ربما).

على أي حال، جون ملقد كان ueller واضحا على هذا واحد:

عمر المجال كعامل تصنيف: حكمنا

قالت Google إن عمر النطاق ليس عاملاً في التصنيف – وليس لدينا أي سبب للشك في هذا الأمر.

لا تهم مدة تسجيل نطاقك خوارزمية بحث Google.

شراء النطاقات القديمة لن يساعدك على الحصول على تصنيف أسرع أو أعلى. في الواقع، من الممكن أن ترث الروابط غير المرغوب فيها أو الارتباطات السلبية الأخرى التي يمكن أن تضر بجهود تحسين محركات البحث الخاصة بك.

ولكن مرة أخرى، لا يرجع ذلك إلى العمر فحسب، بل إلى ما حدث لهذا المجال خلال تلك السنوات.

خلاصة القول: لا يستخدم Google عمر المجال كإشارة مباشرة لتصنيف البحث.