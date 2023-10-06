Rewrite this title: عملاء GoDaddy يخسرون أعمالهم أثناء هجوم DNS #GoDaddy

ستساعدك المقالة التالية: عملاء GoDaddy يخسرون أعمالهم أثناء هجوم DNS #GoDaddy

قضى عملاق التسجيل والاستضافة GoDaddy وعملائه الجزء الأكبر من يوم العمل يوم الاثنين في وضع الأزمة. كانت حسابات مواقع الويب والبريد الإلكتروني التي تستضيفها GoDaddy غير متصلة بالإنترنت لعدة ساعات. على الرغم من أن GoDaddy ليس لديه تعليق رسمي حول سبب انقطاع الخدمة، إلا أن الأعضاء الذين نصبوا أنفسهم في مجموعة القراصنة، Anonymous، أعلنوا مسؤوليتهم. يرغب أحد الأعضاء على وجه الخصوص في الحصول على الفضل الكامل لنفسه. إذا حكمنا من خلال حركة المرور على تويتر أمس، فإن المصادر الرئيسية للمعلومات المجهولة تود أن تنأى بنفسها عن الاختراق.

وسواء حصلت Anonymous على الفضل الرسمي في الاضطرابات الهائلة في الخدمة أم لا، فقد عانى العملاء في جميع أنحاء العالم من التوقف عن العمل وخسارة الأعمال.

ارتفعت ردود فعل العملاء أمس في التعليقات على تويتر وفي منشورات المدونات المختلفة حول انقطاع الخدمة. موضوع التعليق على مقال نشر على TheNextWeb.com حتى أنها تضمنت دعوات لرفع دعوى جماعية ضد GoDaddy بسبب خسارة الأعمال لهذا اليوم. كان المستخدمون الأكثر عقلانية يناقشون بشكل علني خياراتهم لنقل أعمالهم بعيدًا عن خوادم GoDaddy ويطالبون بإجراء تحقيق جنائي في ادعاءات المتسللين.

وبالنظر إلى حجم الانهيار في الخدمة، نجحت GoDaddy في استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن لعملائها. وسيكون السؤال هل كان ذلك كافيا؟ ما مقدار التداعيات التي سيتعين على GoDaddy تنظيفها؟ ما مقدار ما يمكن أن يلومه GoDaddy على هجوم اختراق خارجي؟ وما حجم المسؤولية التي سيتعين على العملاء الأفراد تحملها لتأمين أعمالهم التجارية عبر الإنترنت؟ لدى GoDaddy فرصة إما لكسب بعض رأس المال حسن النية الذي تشتد الحاجة إليه أو الاستمرار في التشهير به من قبل الكثيرين في مجتمع الإنترنت.

تحديث:

الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة GoDaddy، سكوت واجنر ينفي ادعاءات القراصنة.

ولم يكن انقطاع الخدمة بسبب تأثيرات خارجية. لم يكن ذلك “اختراقًا” ولم يكن هجومًا لرفض الخدمة (DDoS). لقد قررنا أن انقطاع الخدمة كان بسبب سلسلة من أحداث الشبكة الداخلية التي أدت إلى إتلاف جداول بيانات جهاز التوجيه. بمجرد تحديد المشكلات، اتخذنا إجراءات تصحيحية لاستعادة الخدمات لعملائنا وGoDaddy.com. لقد قمنا بتنفيذ تدابير لمنع حدوث ذلك مرة أخرى. – من البيان الصحفي الرسمي لـ GoDaddy

هل يجعلك هذا تشعر بمزيد من الثقة بشأن الخدمة التي يقدمها موقع GoDaddy.com لعملائه؟