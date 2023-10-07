Rewrite this title: عمليات تدقيق تحسين محركات البحث: الإستراتيجية مقابل. التكتيكية – الحل المناسب للعملاء

ستساعدك المقالة التالية: عمليات تدقيق تحسين محركات البحث: الإستراتيجية مقابل. التكتيكية – الحل المناسب للعملاء

الشيء الذي يظهر كثيرًا في مناقشتي مع الآخرين في مجالنا فيما يتعلق بأعمال التدقيق هو عدد الأشخاص الذين يقومون بعمليات تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) الذين يقضون العشرات، وربما حتى المئات، من الساعات في التدقيق، ثم يقدمون 80 صفحة أو 100 صفحة (أو المزيد) الوثيقة لعملائهم.

في هذه المناقشات (وفي بعض الأحيان Twitter صراخ)، سأذكر أن التدقيق النموذجي الذي أقوم بإجرائه يتراوح بين 15 و20 صفحة مع حالات متطرفة تؤدي، على الأكثر، إلى 30 صفحة. قال بعض الأشخاص أن هذا يتعلق بمكانتهم الحالية، لذلك أعلم أنني لست وحدي في تحديد مقدار ما أضعه في التدقيق من منظور مكتوب. ولكن ما هو بالضبط ما يدور في تلك الصفحات العشرة؟

Note: لقد كتبت مقالة مماثلة إلى حد ما منذ أكثر من عام. ومع ذلك، هذه المرة، أريد البناء على تلك المفاهيم التي تمت تغطيتها والذهاب إلى أبعد من ذلك في شرح الاختلافات الرئيسية بين عمليات التدقيق الإستراتيجية والتكتيكية ومناقشة المزيد عن سبب أهمية ذلك.

الاستراتيجية مقابل. تكتيكي

شيء أؤكد عليه عندما أكون تدريب الآخرين على تنفيذ تحسين محركات البحث أو أن عملية التدقيق هي أهمية وقيمة استيعاب المفهوم والاختلافات بين عمليات التدقيق الاستراتيجية وعمليات التدقيق التكتيكية.

خذ الوقت كما أنت إجراء التدقيق وبعد ذلك أثناء قيامك بكتابة النتائج والتوصيات الخاصة بك لمعرفة أين قد يكون شيء ما استراتيجيًا وشيء آخر قد يكون تكتيكيًا يقدم العديد من الفوائد. إنها حقًا تستحق الجهد المبذول لتعلم هذه العملية والاستفادة منها. الجميع يفوز عندما تفعل ذلك.

ليس الجميع تدقيق كوب من الشاي

قبل أن أشارككم سبب اعتقادي بوجود قيمة في تقسيم الاستراتيجية والتكتيكية إلى عمليتي تدقيق منفصلتين، يجب أن أقول إنه قد تكون هناك أسباب لعدم رغبتك في القيام بذلك. ربما تستمتع بالقيام بكل ذلك في عملية تدقيق واحدة. ربما هذا هو نموذج العمل الذي تجده هو الأفضل بالنسبة لك. ربما تعتقد أنه ليس من الصواب القيام بذلك بالطريقة التي سأناقشها هنا.

مهما كان السبب، إذا كنت تشعر بهذه الطريقة، خاصة بعد قراءة تفكيري على الأقل، فاستمر في القيام بذلك بكل الوسائل. أنت تفعل ما يناسبك، وأنا سأفعل ما يناسبني، وسنكون جميعًا سعداء. 🙂

فوائد الأعمال السليمة

عندما تقوم بالفصل بين المفاهيم الإستراتيجية والتكتيكية أثناء عملية التدقيق، فإن ذلك يسمح لك بتحقيق عدد من الأهداف القيمة. وتشمل هذه (على سبيل المثال لا الحصر):

تخفيض في عملية المراجعة

انخفاض في متلازمة الأجسام اللامعة

التخفيض في اقتصاديات ثقب الأرانب

زيادة في جودة التركيز

زيادة وضوح الأولويات

تحسين في التكيف مع العميل

تحسين في فهم العميل

تحسن في تقدير العملاء

زيادة فرصة Upsell

كما ترون، هناك الكثير من الفوائد التي أزعم أنها يمكن أن تأتي من هذا الإدراك حول العمل الذي نقوم به. حسنًا، اسمحوا لي أن أرى ما إذا كان بإمكاني المساعدة في التحقق من سبب كون كل من هذه المزايا حقيقية وعلى نطاق كافٍ بحيث يمكنك على الأقل إلقاء نظرة جادة على كيفية القيام بعملية التدقيق بأنفسكم.

تخفيض في عملية المراجعة

كلما فهمت ما هو استراتيجي وما هو تكتيكي، فعند قيامك بإجراء تدقيق استراتيجي، ستتمكن من تجاوز الاضطرار إلى قضاء أي وقت في العديد من الجوانب الأخرى لتقييم تحسين محركات البحث، واتخاذ القرار، وعملية التوصية. سترى أن ما كنت قد ركزت عليه سابقًا هو في الواقع تكتيكي ولا ينتمي إلى التدقيق الاستراتيجي.

انخفاض في متلازمة الأجسام اللامعة

من خلال التركيز على العوامل الإستراتيجية فقط، من غير المرجح أن تجد نفسك مفتونًا بالأشياء غير الضرورية أو الانتباه إلى الاعتبارات التي قد لا تحتاج حتى إلى النظر فيها لأسباب أخرى مختلفة أيضًا.

التخفيض في اقتصاديات ثقب الأرانب

بناءً على مفهوم الكائن اللامع، فإن إحدى أكبر فوائد الفصل الاستراتيجي عن التفكير التكتيكي لتحسين محركات البحث هي أنك ستكون أقل عرضة لاقتصاديات حفرة الأرانب، وهي الفكرة القائلة بأنه كلما تعمقت في شيء ما، زادت احتمالية نجاحك. سنحفر أبعد مما توقعت عند تقديم العقد. الآن لا يزال هذا ممكنًا في النموذج الخاص بي، ولكنه أقل احتمالًا لأن المفاهيم والعوامل والاعتبارات الإستراتيجية أثناء تدقيق تحسين محركات البحث تكون أكثر مرونة بقدر ما تحتاج فقط إلى فحص مجموعة فرعية من البيانات.

وصدقني، في النهاية، يعد الخوض في معظم الثغرات في عملنا التحليلي أمرًا مكلفًا للغاية، لأن كل ساعة تقضيها في التنقيب بشكل أعمق في أشياء لا تحتاج إليها في النهاية، تؤدي إلى أن ينتهي بك الأمر إلى العمل لساعات أكثر في عملية تدقيق واحدة أكثر من تلك التي تستغرقها عملية التدقيق. يجب أن تحصل على أموال مقابل هذه المرحلة.

تخيل، من حجم الصفحة الأولي الذي ذكرته في بداية هذه المقالة، كم عدد الساعات التي سيستغرقها إنتاج تدقيق مكون من 70 أو 80 أو 100 صفحة أكثر من إنتاج 15 أو 20 صفحة. انه ضخم! ضخمة مجنون!

زيادة في جودة التركيز

كلما ركزت على الاعتبارات الأقل، كلما وجدت انخفاضًا أكبر في جودة تركيزك. إن قضاء ساعات طويلة جدًا في البحث عن كميات كبيرة من البيانات أو الفحص ثم التوصية بالأشياء التي تنتمي إلى التدقيق التكتيكي سيؤدي، في كثير من الأحيان، إلى رؤية ضبابية، وفقدان الحماس، والارتباك، والانحرافات … والقائمة تطول.

ثق بي. أنا أعرف. لأنني اعتدت أن أكون شخصًا “يقوم بكل ذلك في عملية تدقيق واحدة”. لذلك أعرف من خلال تجربة مباشرة ومؤلمة.

زيادة وضوح الأولويات

نظرًا لأنك تكتسب الجودة عندما تكون لديك القدرة على التركيز على أعمال التدقيق الخاصة بك، فمن الطبيعي أن يكون لديك عقل أكثر وضوحًا أثناء العملية، وهذا بدوره يعني أنه من المرجح أن يكون لديك فهم أفضل بكثير حول ما تحتاج إليه المشكلات للنظر فيها من الأولويات. يعد هذا أمرًا مهمًا جدًا في عملية التدقيق لأنه كما ناقشت في مقالات التدقيق الخاصة بي في الماضي، وبينت حقًا أين تم استخدامها في دراسة حالة Panda One Year التي نشرتها في بداية الشهر، فإن تحديد الأولويات هو أمر بالغ الأهمية لمساعدة العملاء في الحصول على أفضل النتائج الممكنة.

تحسين في التكيف مع العميل

عندما أقدم مستندًا يركز على العوامل والاعتبارات الإستراتيجية، يكون العملاء أقل عرضة للإرهاق بسبب حجم المعلومات. بالتأكيد، قد تبهرهم في البداية بمدى دقة مظهرك، أو قد تثير إعجابهم بالاعتقاد بأنهم يحصلون على قيمة كبيرة مقابل أموالهم، ولكن في النهاية، ما وجدته مرات لا تحصى من العملاء الذين سبق لهم أن حصلت على تدقيقات مكونة من 90 صفحة من الآخرين، حيث عبروا عن تقديرهم على السطح.

ثم انصرفوا وتجاهلوا أغلب التوصيات لأنهم طغت عليهم. لقد ظنوا، “ليس هناك طريقة لدينا الوقت لاستخدام كل هذا”، أو “لا يمكننا أن ننفق كل هذا الوقت”، والذي يتحول بعد ذلك إلى، “دعونا نفعل ما في وسعنا ونأمل في الأفضل “.

أوقف المطابع يا إلهي

اسمحوا لي أن أوقفك ميتا في مساراتك الآن. إحدى أكبر المآسي التي رأيتها في استشارات التدقيق التي أقوم بها هي أن يأتي إلي عميل محتمل بعد تعرض موقعه لهجوم من Panda أو Penguin وسماعهما يقولان لي: “نحن بحاجة إلى تدقيق. إليكم المراجعة المكونة من 90 صفحة والتي قام بها فلان العام الماضي. ربما يمكنك الاستفادة منه.”

حقًا. يحدث ذلك كثيرًا. وهذه هي الطريقة التي أعلم بها، في الواقع، أن العديد من مالكي المواقع ينتهي بهم الأمر إلى عدم القيام بالعمل الذي قضيت ساعات لا تحصى في إنتاجه. لا يعني ذلك أنهم لا يحبونك أو أنهم لا يهتمون. ذلك لأنهم يشعرون بالإرهاق بسبب ذلك، وتصبح قدرتهم على اتخاذ الإجراءات قصيرة الدائرة بسبب الحمل الزائد للمعلومات.

وبعد مرور عام، جاءوا إليّ لمساعدتهم في حل المشاكل. الآن هذا لا يعني تلقائيًا أنهم يضيعون وقتهم في الدفع لي مقابل ما فعلته بالفعل. ربما ما وضعته في تلك الوثيقة كان حقًا أفضل إجابة لاحتياجاتهم. ربما لا. لقد رأيت كليهما في المرات القليلة جدًا التي قمت فيها بمسح أحد كتب SEO War and Peace.

ومع ذلك، كل ما أعرفه (وأهتم به) هو أن مالكي المواقع هؤلاء قد أتوا إليّ لأن كل ما قاموا بتنفيذه من التوصيات التي قدمها لهم شخص ما سابقًا “نوعًا ما” نجح أو عمل لفترة من الوقت حتى اكتشفهم أحد تحديثات Google العديدة.

بالطبع، لقد رأيت العديد من الحالات التي لم يحصل فيها العميل على أي نصيحة، أو توجيه، أو تدقيق احتيالي. في تلك الحالات، يكون سبب فشل موقعهم أكثر وضوحًا. ومع ذلك، يحتاج الأشخاص حقًا إلى فهم هذه المشكلة والتوقف عن إجراء عمليات تدقيق مكونة من 90 صفحة ما لم تتمكن من القول، للعلم، إن الغالبية العظمى من عملائك قاموا بالفعل بتنفيذ كل شيء فيها، وهو أمر غير مرجح، لأنه إذا فعلوا ذلك وإذا فعلت ذلك، كانوا يعرفون ما كنت تتحدث عنه، ولم يكن عليهم أن يأتوا إلي بعد ذلك.

العودة إلى الفوائد

آسف على هذا التشدق. حسنا، أنا لست آسف. أنها بحاجة إلى أن يقال. على أي حال، كان الهدف من هذا الصخب هو إظهار كيف أن العملاء سيكونون أكثر عرضة للتكيف مع المزيد من توصياتك، إن لم يكن كلها في الواقع. (نعم، حتى الوثيقة المكونة من 15 صفحة يمكن أن تصبح في بعض الأحيان مادة لسلة المحذوفات #facepalm).

تحسين في فهم العميل

عندما تغمر عميلاً بتدقيق من 90 صفحة، فإنك تفشل فشلاً ذريعًا في مفهوم الصورة الأكبر لما أعتقد شخصيًا أنه مفهوم مهم للغاية، ألا وهو فهم العميل وتعليمه. كلما تمكنت من مساعدة العميل على فهم المشكلات وفهم سبب أهمية كل توصية أقدمها، زاد احتمال تقديره لي. إنه شيء يقولونه لي طوال الوقت، في كل مرة أقوم فيها بالتدقيق.

وكلما قمت بتعليمهم، زاد شعورهم بالتمكين لأنهم في الواقع أصبحوا أكثر تمكينًا وثقة بأنهم لا يحتاجون إلى دفع أموال إلى شخص آخر إلى ما لا نهاية مقابل ما يجب أن يكونوا قادرين في النهاية على تحمله بأنفسهم أو جعل فريقهم يتولى المهمة. .

تحسن في تقدير العملاء

إن بناء فهم العملاء وتعليمهم يعزز ثقة لا تقدر بثمن، وهذا يؤهلهم للنجاح على مستوى أعلى. وهذا يعني أنه عندما يحتاجون إلى طلب خدماتي للحصول على شيء ما في المستقبل، فإنهم يعلمون أنهم لن يضطروا إلى الدفع لي مقابل شيء يمكنهم الآن تحمله بأنفسهم. لذلك الجميع يفوز.

زيادة فرصة Upsell

كل جانب من جوانب التدقيق الذي يكون تكتيكيًا حقًا بطبيعته، وبالتالي لا يتم تضمينه في التدقيق الاستراتيجي، يمثل فرصة مرشحة لك لتقديم خدمات إضافية لهؤلاء العملاء. لا تخطئ في فهم ذلك على أنه “كان ينبغي عليك تقديم ذلك في عملية التدقيق، والآن أنت تتطلع فقط إلى سرقة عملائك”، لأن الأمر لا يتعلق بذلك. يتعلق الأمر بتقسيمها إلى أجزاء يمكن التحكم فيها، وكما تقرأ أدناه، فإن الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك.

الاستراتيجية مقابل. قابلية التوسع للتدقيق التكتيكي لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO).

التخلي عن المزرعة غير قابل للتطوير. حسنًا، قد يكون الأمر إذا كنت تتقاضى سعرًا مرتفعًا بما يكفي أنك تدير مشروعًا تجاريًا مربحًا للغاية، ولكن فقط إذا كان العملاء ينفذون جميع توصياتك. لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فأنت تخدعهم أكثر مما تحقق ربحًا.

لذا، إذا كنت لا تهتم بالأخلاقيات في هذا الموضوع (والذي لديك الحق في عدم القيام به)، فلا بأس، ولكن إذا كنت تهتم بعدم غش عملائك وتريد منهم أن ينفذوا فعليًا كل ما توصي به، فاحترم المفهوم و التزم بالتركيز الاستراتيجي في التدقيق الأول. بعد ذلك، إذا كانوا بحاجة إلى خدماتك لأسباب تكتيكية، فمن المرجح أن يأتوا إليك من أجل الأمور التكتيكية ويحافظون على العلاقة معك لفترة أطول.

والنتيجة النهائية هي أن لديك المزيد من الوقت للقيام بالمزيد من العمل بموجب المزيد من العقود.

ربما تضيع الوقت أو تسرق العميل!

إذا قمت بإجراء تدقيق من 90 صفحة، فمن الممكن أن تهدر وقتك بعدة طرق، وهذا جنون.

لنفترض أنك تقوم بإجراء تدقيق، وفي هذا التدقيق تكتشف، كمثال واحد فقط، أن عناوين الصفحات تحتاج إلى تحسين كبير. إذا لم تقم فقط بذكر بعض الأمثلة في وثيقة التدقيق الخاصة بك وتقديم واحد أو اثنين من “العناوين البديلة المحتملة الأفضل”، فقد تكون بذلك تبذل الكثير من الطاقة في شيء لا تحتاج إلى القيام به حقًا.

ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن العميل لديه بالفعل شخص من بين موظفيه يمكنه، مع القليل من التوجيه، القيام بهذا العمل بنفسه. ربما مقابل أجر ضئيل مقابل الدولار مقارنة بما تتقاضاه للقيام بنفس العمل.

ربما يتبين بعد تقديم التدقيق إلى العميل أن لديه القدرة على أتمتة إنشاء بعض هذه العناوين على الأقل مع تحسين الجودة بشكل معقول وأنه كان بإمكانه فعل ذلك مقابل أجر زهيد مقابل الدولار مقارنة بالسعر الذي حددته. يعد هذا اعتبارًا رائعًا لأنه إذا قام العميل بتنفيذ كل توصية أقدمها، فغالبًا ما يمكن أتمتة العديد من المهام، على الأقل إلى درجة معينة.

وأنا أتحدث عن جانب العميل، وليس عن طريق بعض البرمجيات الاحتكارية التي اخترعتها. أنا أتحدث مباشرة عن نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بهم حيث تنتمي هذه الأتمتة حتى لا يضطروا إلى القدوم إليك في كل مرة يقومون فيها بإنشاء صفحة أو قسم جديد من موقعهم.

كما قلت، هناك طرق لا حصر لها يمكن أن تضيع بها وقتك إذا ذهبت إلى هذا الحد، وربما تفرض على العميل رسومًا مقابل شيء يجب أن يتحمله في النهاية بنفسه. أو بدلاً من ذلك، قد تتمكن من عرض القيام بجانب التنفيذ كمشروع في المرحلة التالية.

أو قد لا يتمكنون من استخدام ما قدمته لعدد لا يحصى من الأسباب التجارية أو الفنية. واو، تخيل مقدار الوقت الذي قد تضيعه. بجد. فكر في الأمر.

ما هو الاستراتيجي وما هو التكتيكي

إن مجرد كتابة مقال حول ما هو استراتيجي وما هو غير استراتيجي مقابل تكتيكي في عملية التدقيق قد يتطلب كتابًا بالتفصيل. اسمحوا لي فقط أن أقدم لكم بعض الأمثلة هنا آمل أن أبدأ في التفكير أكثر بمفردكم حول هذا الموضوع.

إذا قمت بمراجعة عدد قليل من عناوين الصفحات في الصفحات المهمة ورأيت أن هناك أنماطًا متسقة لانعدام جودة تلك العناوين، فأنا أقوم بتضمين هذا الاكتشاف في تدقيقي. أشرح سبب أهمية العناوين الأكثر دقة، وأقدم بعض الأمثلة لما أعتبره عناوين أفضل. هذا استراتيجي.

خذ الوقت (من المحتمل عدة ساعات) للتفكير في كل ما يجب عليك مراعاته عند الخروج بعناوين جديدة فعلية مثل دورة البحث عن الكلمات الرئيسية، وتقييم دورة التركيز الموضعية، وكل هذا العمل. هذا تكتيكي.

إذا قررت أن أحد أقسام الموقع يحتوي على عدد كبير جدًا من روابط الفئات الفرعية التي لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة كافية، فأنا أشرح هذه المشكلة وسبب أهميتها، وأقدم مثالًا أو مثالين للفئات الفرعية التي قد تكون وضع أفضل في مكان آخر على الموقع. هذا استراتيجي.

إذا كنت بحاجة إلى قضاء بعض الوقت لتقييم كل فئة رئيسية وكل فئة فرعية ضمن تلك الفئات ومن ثم معرفة ما ينبغي أن تكون عليه العلاقات أو كيف ينبغي تجميعها، فهذا تكتيكي.

إذا اكتشفت أن عناوين URL مكتوبة بشكل سيئ، أشرح ذلك في التدقيق الاستراتيجي. أشرح سبب أهمية عناوين URL المصممة بشكل أفضل، وأقدم بضعة أمثلة لعناوين URL السيئة وكيف يمكن تحسينها بشكل أفضل. ثم أبلغ العميل أنه عند قيامه بإعادة صياغة عناوين URL، فإنه يحتاج إلى خطة مناسبة للتحقق من الأخطاء وتنفيذ إعادة التوجيه 301. ثم أشرح أيضًا أنه يجب القيام بذلك بعناية وتركيز جدي. أما بالنسبة لمسألة تنفيذ القرار 301 وسبب الحاجة إلى التركيز الجاد، فأنا أشرح تلك الاعتبارات أيضا.

إن تخصيص الوقت فعليًا لإعادة تشغيل مئات أو آلاف عناوين URL، يعد أمرًا تكتيكيًا.

كما ترون من الأمثلة أعلاه، هناك نمط للتمييز بين الاستراتيجية والتكتيكية.

نمط عمليات تدقيق تحسين محركات البحث الإستراتيجية

اكتشاف مشكلة

فهم سبب كونها مشكلة

شرح كيفية اصلاحها

تقديم أمثلة على كيفية إصلاحه

نمط التدقيق التكتيكي لتحسين محركات البحث

أخذ الامتحان إلى مستوى محبب

أخذ الإجابات إلى مستوى محبب

توفير جدول بيانات صفحة تلو الأخرى مع متطلبات تغيير محددة

وكما ترون، هناك تمييز واضح للغاية بين ما هو استراتيجي وما هو تكتيكي. بالنسبة لي، ليس هناك شك فيما يتعلق بما يناسب أيًا من الفئتين بالنسبة للأغلبية الساحقة من المواضيع أو القضايا أو الاعتبارات.

اعتبارات البيانات

أريد أيضًا أن أوضح، في حال كنت تتساءل، مسألة تقديم البيانات للعميل. عندما أقوم بالتدقيق، أقوم بتشغيل البيانات، وجمع التحليلات، وسحب تصنيفات الكلمات الرئيسية في أهم العبارات، وتصدير تقارير الأخطاء عن حالة الخادم، ومراجعة سرعة الموقع في بضع صفحات، ومراجعة ملف تعريف الارتباط الوارد، والتحقق من وسائل التواصل الاجتماعي البصمة، وما إلى ذلك، وأنا أقوم بتقديم كل تلك البيانات إلى العميل. معظمها لا يدخل في وثيقة التدقيق.

لسبب واحد، أنا أكره لصق جدول بيانات في مستند Word، ثم الاضطرار إلى إعادة تنسيقه مرة أخرى. ومع ذلك، فإنني أقوم بتضمين أهم جوانب البيانات مباشرة في المستند، مثل تصنيفات العبارات العليا (10 – 20 كحد أقصى)، ومخطط النقاط الجيدة للمشهد التنافسي، ولقطة شاشة لسرعة الصفحة لأعلى 10 عبارات الصفحات التي تمت زيارتها (عندما تكون السرعة مشكلة بالنسبة لموقع ما)، وأحيانًا بعض الأشياء الأخرى.

ومع ذلك، فهي دائمًا عينة من البيانات الكاملة التي جمعتها. الباقي ينتمي إلى جدول البيانات المنفصل هذا. مرة أخرى، يساعد ذلك في ضمان عدم إرباك العميل عند قيامه بمراجعة مستند التدقيق.

ومع ذلك، لا أقوم بإنشاء أو تزويد العميل بجدول بيانات تقرير كامل الصفحة، مثل تلك التي تعرض عنوان URL والعنوان ووصف التعريف وعلامات H1 وعلامات H2 وكل ما تبقى من معلومات الصفحة الفردية الدقيقة، لأن ذلك ليس ضروريًا (نظرًا لأنني أقدم بضعة أمثلة على جوانب البيانات ذات الأولوية العالية) ولا مفيدًا أثناء التدقيق الاستراتيجي. إنه جسم لامع.

ختاماً

بعض الناس يذهبون إلى أبعد من ذلك. سوف يقومون بإدراج جميع المشاكل في عملية التدقيق الخاصة بهم، لكنهم لن يقدموا حتى الحلول الممكنة. سيتركون هؤلاء في الواقع للحصول على عقد متابعة. رائع. نعم.

أنا شخصياً أعتقد أن هذا أمر جنوني لأن العملاء يأتون إلينا للحصول على التوجيه والمساعدة. إنهم لا يريدون منا أن نشير بأصابع الاتهام فحسب؛ يريدون الحلول. لذلك أعطيهم الحلول. كل ما في الأمر أنني أفعل ذلك بطريقة يمكنهم من استيعابها، ويكونون أكثر راحة في عملية الهضم، ويكونون أكثر استعدادًا لاتخاذ الخطوة التالية لتنفيذ الحلول فعليًا بوتيرة يمكنهم التعامل معها، ويكونون أكثر تقديرًا لجهودي في جهودهم. نيابةً عن.

يتخلى الكثير من الأشخاص عن المزرعة، وهو ما لا يفيد كفاءة عملك أو قدرة العميل على فهم المعلومات ومعالجتها، إلا في حالات نادرة. لذا توقف عن فعل ذلك بالفعل!