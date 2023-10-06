Rewrite this title: عمليات تدقيق تحسين محركات البحث – تقييم الارتباط على نطاق واسع

ستساعدك المقالة التالية: عمليات تدقيق تحسين محركات البحث – تقييم الارتباط على نطاق واسع

عندما تقوم بإجراء العديد من عمليات تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) كما أفعل (60 إلى 80 سنويًا)، فإنك تحتاج إلى إيجاد طرق لتصبح أكثر كفاءة في عملك بشكل مستمر دون التضحية بالجودة. وينطبق هذا أيضًا عند العمل على مواقع كبيرة جدًا أو مواقع تحتوي على أشكال أخرى من البيانات الضخمة.

من السهل جدًا التورط في تحليلات متكررة، أو في التعامل مع مئات الفئات أو ملايين الصفحات. ويكون الأمر بنفس السهولة، أو حتى أكثر، عند تقييم ملفات تعريف الارتباط.

مع ظهور حرب Google على ملفات تعريف الروابط غير الطبيعية، أصبحت الحاجة إلى فحص ملفات تعريف الروابط الواردة أكثر شيوعًا في أعمال التدقيق التي أقوم بها.

في حين أن جميع عمليات التدقيق التي أقوم بها كانت تتضمن دائمًا آثار الارتباطات الواردة، فإن الموقع الذي تم إخطاره بواسطة Google بأنه تم تحديده على أنه يحتوي على روابط سيئة (وبالتالي شهد انخفاضًا في التصنيفات)، يتطلب جهدًا أكثر شمولاً لعملية تقييم الارتباط تلك.

عيون ناعمة – التعرف بسرعة على أنماط الارتباط غير الطبيعية

إذًا كيف يمكنك ربط التقييم في هذا السيناريو؟ ما هي أفضل طريقة للتأكد من أنك قد حددت الروابط السيئة بالفعل؟ أنا شخصياً أستخدم نفس أسلوب “العيون الناعمة” الذي استخدمته دائمًا في جميع أعمال التدقيق الخاصة بي (والمشار إليه في مقال كتبته عام 2011 على SearchEnginePeople.com حول كيف ساعدني هذا النهج على اكتشاف النشاط الإجرامي أثناء عملية التدقيق).

منذ عدة سنوات، أثناء وجودهم في منتجع للتأمل والتصور في جبال سانتا كروز، تم تعليم الحاضرين ممارسة “العيون الناعمة”. هذه التقنية ليست فريدة من نوعها للتأمل – في الواقع، يتم استخدامها من قبل الأفراد العسكريين، والرياضيين ذوي الأداء العالي، وسائقي سيارات السباق… هناك مجموعة واسعة من الاستخدامات والفوائد لهذه التقنية.

يكمن المفهوم الأساسي لهذه التقنية في فكرة أننا كبشر، عادة ما نركز على الكثير من الأشياء، والأشياء، والأفكار، والمشاعر في وقت واحد، وبطبيعتنا أو تربيتنا، فإننا نميل إلى “التفويت” أو “الغرق” بطريقة أخرى. “معظمها بينما نمضي في حياتنا. أثناء القيادة على الطريق السريع، نفشل في استيعاب جمال المناظر الطبيعية المحيطة. أثناء جلوسنا في اجتماع لمدة ساعتين، فشلنا في ملاحظة تغير الطقس خارج نافذة غرفة الاجتماعات مباشرة.

وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن أن تكون هذه المشكلة مميتة. يفشل سائق الطريق السريع في ملاحظة السائق المجاور له وهو ينجرف إلى حارة المرور الخاصة به، أو يفشل الجندي الذي يمسح الأفق في ملاحظة زحف الكوماندوز على ارتفاع منخفض في موقعه الراسخ.

بالطبع، هذه أمثلة متطرفة لكيفية عمل قدرتنا على الملاحظة عادةً. ومع ذلك، فإن نفس المفهوم يحدث أثناء عملية تدقيق تحسين محركات البحث (SEO). ويمكن أن يترجم، أثناء مراجعة الارتباط الوارد، إلى شعورنا بالإرهاق من كل البيانات. أو أن تضيع في دوامة مراجعة الآلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الروابط…

ابدأ بالبيانات الأولية

أول شيء أفعله أثناء تدقيق تقييم الارتباط هو الذهاب إلى افتح مستكشف الموقع وتنفيذ تصدير البيانات. بالنسبة للمواقع التي تحتوي على مئات أو آلاف الروابط، فما عليك سوى الانتقال مباشرةً إلى علامة التبويب “الارتباطات الواردة”، ثم تصدير ملف CSV. بالنسبة للمواقع التي تحتوي على عشرات الآلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من الروابط، يجب أن يأتي التصدير من وظيفة “التقارير المتقدمة” التي توفرها بيئة نظام التشغيل، أو التي يمكنك إنشاؤها من BrightEdge أو مصدر آخر. (على الرغم من أن معظمها يعتمد على بيانات بيئة نظام التشغيل على أي حال).

المفتاح هو أنني أريد الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الروابط، عبر أكبر عدد ممكن من المجالات. وحتى هذا لن يكون كافيًا إذا كان لديك الملايين من الروابط، ولكنها بالتأكيد أول خطوة كبيرة يجب اتخاذها. تحتوي إحدى عمليات التدقيق الموجودة حاليًا على أكثر من 5 ملايين رابط. وعلى الرغم من أن البيانات التي تمكنت من الحصول عليها في هذه المرحلة هي جزء محدود، إلا أن هناك أكثر من 750.000 رابط في ملف CSV. هذه بداية جيدة.

الاسترخاء في التعرف على الأنماط غير الطبيعية

فكيف يمكنني تطبيق تقنيات “العيون الناعمة” لربط التقييم؟ إنها مسألة اتخاذ عدة خطوات في عملية متسلسلة.

رقة البيانات

Note – عندما يكون لديك 750.000 رابط، قد ينفجر برنامج Excel لديك. عندما يحدث ذلك، سوف تحتاج إلى برنامج أكثر قوة. بالنسبة لهذا المشروع الحالي، أستخدم MS Access، لأنه يمكنه بالفعل فتح الملف بأكمله مرة واحدة، ثم معالجة البيانات وفرزها حيث قد يخنق برنامج Excel.

إذا قمت بتصدير “جميع” الروابط، فتأكد من تحسين ذلك لعرض الروابط الخارجية أو التابعة أو 301 لهذه العملية فقط. (أو فقط قصر التصدير على تلك الموجودة في المقام الأول)

بعد التنقيح، أول شيء أفعله هو حذف (أو إخفاء) جميع الأعمدة باستثناء عنوان URL والعنوان ونص الربط والهدف. على الرغم من أنك قد ترغب في الاحتفاظ بأعمدة أخرى، إلا أنني أجد أنه من خلال إخفاء الأعمدة الأخرى تمامًا، يكون لدي عدد أقل من عوامل التشتيت المحتملة بصريًا.

فرز الروابط للبحث عن الأنماط



بمجرد أن أقوم بتخفيف البيانات وإخفاء الأعمدة غير الضرورية، أقوم بالفرز أبجديًا حسب النص المرساة، مع عامل الفرز الثاني في عناوين الصفحات والمجالات. بدلاً من ذلك، يمكنك تبديله وتجميعه حسب المجال، ثم الفرز على الأعمدة الأخرى، لإعطائك طريقة أخرى للبحث عن الأنماط. عادةً ما أقوم بإجراء بعض الاختلافات في الفرز للتأكد من أنني لم أفوّت أي شيء واضح.

عندما يكون جدول البيانات أمامي مرتبًا حسب النص الأساسي والمجالات، يمكنني الانتقال سريعًا عبر القائمة للانتقال مباشرة إلى تلك العبارات المرتبطة بالكلمات الرئيسية المهمة، أو العبارات التي تعلم أن الموقع قد تم التوصل إليها في التصنيفات.

ثم تبدأ في مسح المجال وأعمدة عنوان الصفحة بحثًا عن الأنماط. وإليك مثال لما يمكن أن يتبادر إلى ذهنك: (ملاحظة – الموقع الذي استخدمته في هذا المثال هو موقع يقدم نوع منتج معين للبيع في سوق السيارات)…

تعد الروابط أعلاه مثالًا رائعًا على مدى سرعة ظهور الأنماط إليك عندما تقوم بالمسح الضوئي في وضع الفرز هذا. باستخدام “العيون الناعمة”، فإنك تنظر فقط إلى محتويات النطاق وأعمدة العنوان، ومع ذلك فمن الواضح تمامًا ما يحدث مع هذه الروابط. Note كيف أن العناوين متطابقة تقريبًا على الرغم من أنها تأتي من مجالين مختلفين.

Note كيف أن النطاقات غريبة بشكل واضح في تشابه نمطها، على الرغم من أنه من خلال نظرة سريعة جدًا “قد” تكون شرعية، إذا كانت الروابط منخفضة الجودة لا تمثل بالضرورة مشكلة خطيرة. ومع ذلك، عندما تنظر إلى العناوين الخاصة بهذه العناوين، فإن المجموعة تصرخ إلى حد كبير بأنها “شبكة الارتباط”.

هذه أكثر خداعًا بعض الشيء، وعلى الرغم من أن النوع ليس كما كان عندما اكتشفتها، (لقد قمت بنسخها إلى مجموعة جديدة حتى أتمكن من التقاط لقطة شاشة لهذه المقالة)، فقط من خلال النظر إلى عناوين الصفحة، كان من الواضح أنها روابط سيئة نظرًا لأن العبارة عبارة عن منتج سيارات. من المؤكد أنك ربما تكون قد اكتشفت اثنين من هذه العناصر بمجرد النظر إلى النطاق، إلا أنها أكثر وضوحًا في العناوين.

النطاقات الموجودة في لقطة الشاشة على اليسار كلها شائعة لأنها ليست نطاقات ‎.com. الموقع الذي تشير إليه هذه الروابط هو موقع يقدم منتجات لعملاء الولايات المتحدة، وليس هناك مبرر لوجود عدد كبير من الروابط من بلدان أخرى لذلك.

بالطبع، تحتوي روابط .edu على “/ blogs” أمامها، مما يجعل تلك الروابط مشبوهة على الفور أيضًا…

ومع ذلك، حتى لو كانت هناك إمكانية للشرعية، فمن خلال مسحها ووضع علامة عليها لفحصها عن كثب، إما عن طريق عنوان الصفحة أو النقر عليها وعرضها، يمكنك الحصول على الوضوح.

وفي حالة هذا الموقع، فإن محتويات الصفحات التي تأتي منها هذه الروابط كانت واضحة تماما.

ربط مراجعة الموقع



وهذا عامل مهم – إذا كان لديك أي شك بشأن تقييمك الأولي القائم على الفحص، فكل ما عليك فعله هو زيارة أحد المواقع لمعرفة ما إذا كان شرعيًا أم مزيفًا.

هناك فائدة أخرى من التحقق من روابط الصفحات الفعلية وهي أن رؤية المواقع الفعلية تساعدك على تحسين قدرتك على اكتشاف العلامات والإشارات التي تشير إلى أن “هذا الرابط مهملات” من منظور المجال وعنوان الصفحة.

حدود تحديد النمط في تحسين محركات البحث ومراجعة الارتباط

على الرغم من أن استخدام أساليب تحديد الأنماط ليس مثاليًا، إلا أنه سيأخذك شوطًا طويلًا في أعمال تدقيق تحسين محركات البحث (SEO). وكلما تذكرت الاسترخاء في هذه العملية، أصبحت عمليتك أكثر كفاءة. ومع ذلك، فهو ليس أي نوع من الحل السحري. والحقيقة هي أن هناك العديد من الاعتبارات الأخرى، ومرسلو البريد العشوائي / منفذو تحسين محركات البحث قصيرو النظر لا يتناسبون جميعًا مع القالب “الكسول والواضح بشكل صارخ”.

ومع ذلك، فهي طريقة رائعة لتقييم الروابط بشكل أكثر كفاءة. ويقلل من العملية الشاقة لفحص الروابط عن كثب.

رابط إلى نسبة الجذر

تعد نسبة الارتباط إلى الجذر أسلوبًا آخر يمكنك استخدامه لتحديد الروابط السيئة المحتملة، وغالبًا ما أستخدمه كخطوة إضافية في العملية. أفعل ذلك لأنه حتى لو قام شخص ما بعمل جيد في صياغة عناوين الصفحات لتناسبه، وكان النطاق يبدو شرعيًا تمامًا من خلال اسمه، فإن الموقع الذي يرسل روابط كثيرة جدًا إلى وجهة واحدة هو أمر يتطلب المزيد من التحقيق.

والخبر السار هنا هو أنه إذا رأيت 500 نطاق يرسل روابط، وإذا كان 20 منها لديها نسبة ارتباط عالية إلى الجذر، فلن تحتاج إلى زيارة كل رابط من هذا النطاق. فقط واحد أو اثنين هو كل ما يتطلبه الأمر عادةً للكشف عما يحدث.

ربط قيود أداة البحث

بالطبع، لا يساعد أي من هذا إذا كان لديك روابط أكثر مما تسمح لك أداة الإبلاغ عن الروابط بفحصها. ولهذا نحتاج إلى جعل شركات مثل SEOmoz تقدم حلاً أفضل لهذا الجانب المتزايد الأهمية من تحسين محركات البحث للمؤسسات.

على سبيل المثال، نظرًا لأن بيئة نظام التشغيل لديها، في وقت كتابة هذه المقالة، 892 تريليون رابط في قاعدة بياناتها، حتى إذا كانت هناك حاجة إلى الحفاظ على حدود التصدير لمعالجة مشكلات معالجة الخادم، فأنا أعرف بالفعل العديد من عملاء المؤسسات الذين قد يكونون على استعداد للدفع رسوم إضافية للحصول على ميزة يمكنك من خلالها تصدير مجموعات بيانات متعددة – تقسيم التقرير بأكمله إلى أجزاء معقولة للخادم. وبهذه الطريقة، يمكن لمالك الموقع حقًا الحصول على نتيجة تصدير شاملة.

ال واجهة برمجة تطبيقات موزسكيب يمنح المستخدمين المتميزين إمكانية الوصول إلى مجموعة بيانات أكبر بكثير، على الرغم من أن تكلفة الوصول في الوقت الحالي تبلغ 10000 دولار شهريًا. لذلك تواصلت مع راند فيشكين بشأن هذا الأمر وأعجبه المفهوم الذي اقترحته – حيث يمكن للمستخدم الوصول إلى البيانات على أساس رسوم لمرة واحدة، أو طريقة أخرى للوصول إلى المجموعة بأكملها.

هناك تحديات خطيرة أمام تحقيق ذلك نظرًا لمدى كثافة الموارد، ومع ذلك سيبحث فريق Moz عن طريقة للتوصل إلى حل في الأشهر المقبلة، ربما في الربع الثاني من عام 2013. ونظرًا للخطط والجدول الزمني الحالي ذي الأولوية العالية، إنني أقدر حقًا أنهم سيكونون قادرين على استغلال الإمكانية في قائمة الانتظار …

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شارك تقنياتك

أحب أن يقرأ أولئك منكم هذا المقال والذين لديهم خبرة في استخدام تقنيات أخرى لمشاركتها في التعليقات – أنا متأكد من أن هناك العديد من الطرق الأخرى للقيام بهذا العمل الشاق والمضجر…

وفي ملاحظة أخيرة، أود أن أشكر @makeclevertools و @ماري_هاينز لدس لي على Twitter حول التقنيات التي وصفتها في هذه المقالة…

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