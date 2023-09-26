Rewrite this title: عناوين URL كعامل تصنيف في Google: ما تحتاج إلى معرفته

ستساعدك المقالة التالية: عناوين URL كعامل تصنيف في Google: ما تحتاج إلى معرفته

يمكن أن تكتسب عوامل التصنيف في بحث Google أهمية وتفقد أهميتها بمرور الوقت.

إن العامل الذي كان له وزن كبير مع Google منذ سنوات قد لا يكون له وزن كبير على الإطلاق في يومنا هذا.

يعد عنوان URL الخاص بموقع الويب مثالاً على عامل التصنيف هذا.

نظرًا لأن تأثير عنوان URL الخاص بموقع الويب على تصنيفات البحث قد تغير بمرور الوقت، فقد تسمع معلومات متضاربة بشأن مدى أهميته اليوم.

دعونا نلقي نظرة على الادعاءات المتعلقة بعنوان URL كعامل تصنيف، ثم سنتناول ما تقوله الأدلة.

المطالبة: عناوين URL هي عامل تصنيف

يقال إن عنوان URL الخاص بموقع الويب هو عامل في تصنيفات بحث Google التي يمكن تحسينها بشكل مشابه لكيفية تحسين علامة العنوان.

وبشكل أكثر تحديدًا، تشير الادعاءات إلى أن الاستخدام الاستراتيجي للكلمات الرئيسية في عنوان URL يمكن أن يساعد في ترتيب موقع الويب للاستعلامات التي تحتوي على تلك الكلمات.

على سبيل المثال، من أجل الترتيب لاستعلام مثل [air fryer recipes] هل من المفيد أن يكون لديك عنوان URL يحتوي على وصفات المقلاة الهوائية في مكان ما في عنوان URL (على سبيل المثال، example.com/air-fryer-recipes)؟

يعتقد البعض أن موقع الويب الذي يحتوي على كلمات رئيسية في عنوان URL الخاص به يتمتع بميزة التصنيف على المواقع التي تحتوي على عناوين URL أكثر عمومية.

هل هناك أي حقيقة لهذا الادعاء؟

إليك ما يقوله جوجل.

الدليل: عناوين URL كعامل تصنيف

تشير الأدلة المباشرة من Google إلى أن عناوين URL لا تلعب دورًا كبيرًا في تصنيفات البحث كما تشير الادعاءات.

إذا نظرنا إلى الأوقات التي اعترفت فيها Google بعناوين URL كعامل تصنيف، يبدو أن التأثير قد تضاءل بمرور الوقت.

في عام 2016، جون مولر من جوجل مؤكد تعد الكلمات الرئيسية في عنوان URL أحد عوامل التصنيف.

لكنه وصف الإشارة بأنها “صغيرة جدًا”.

“أعتقد أن هذا عامل تصنيف صغير جدًا، لذا فهو ليس شيئًا أحاول فرضه حقًا. وهذا ليس شيئًا أود أن أقول إنه يستحق بذل جهدك فيه لإعادة هيكلة موقعك فقط حتى تتمكن من تضمين الكلمات الرئيسية في عنوان URL.

مولر موجهة الموضوع مرة أخرى في عام 2017، قائلًا “الكلمات الرئيسية في عناوين URL مبالغ فيها بالنسبة إلى Google SEO.”

وبدلاً من ذلك، يوصي مولر باختيار عناوين URL للمستخدمين، وليس لمحركات البحث.

هو يكرر نصيحة مماثلة في عام 2018، قائلًا إنه لا ينبغي على مالكي المواقع القلق بشأن استخدام الكلمات الرئيسية في عنوان URL.

لكي نكون واضحين: هذا لا يعني أن عناوين URL ليست عاملاً على الإطلاق في التصنيف. وهذا يعني أن هناك العديد من العوامل الأكثر أهمية التي يجب مراعاتها أعلاه لتحسين عنوان URL.

وقد تم توضيح ذلك في تصريحات أخرى لمولر، مثل هذا واحد من عام 2021 حيث يقول إن الكلمات الموجودة في عنوان URL هي “عامل تصنيف خفيف جدًا جدًا”.

“نحن نستخدم الكلمات الموجودة في عنوان URL كعامل خفيف الوزن للغاية. ومما أذكره، هذا هو الشيء الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار في المقام الأول عندما لا نتمكن من الوصول إلى المحتوى بعد.

لذا، إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها عنوان URL هذا ولا نعرف كيفية تصنيف محتواه، فقد نستخدم الكلمات الموجودة في عنوان URL كشيء يساعدنا في تصنيفنا بشكل أفضل.

ولكن بمجرد قيامنا بالزحف إلى المحتوى وفهرسته هناك، يصبح لدينا الكثير من المعلومات. وهذا أمر أساسي، إذا كان عنوان URL باللغة الألمانية أو اليابانية أو الإنجليزية، فهو نفس الشيء تقريبًا.

كما يقول مولر، بمجرد فهرسة المحتوى، يصبح عنوان URL أقل أهمية.

عناوين URL كعامل تصنيف: حكمنا

أكدت Google أن عناوين URL هي عامل الحد الأدنى لتصنيف البحث.

عندما يقوم Google بالزحف إلى موقع جديد لأول مرة، فإنه سيستخدم الكلمات الرئيسية الموجودة في عنوان URL للحصول على فكرة حول محتوى الموقع.

قد يلعب ذلك دورًا صغيرًا في التصنيف الأولي للموقع.

يعتقد بعض محترفي تحسين محركات البحث (SEO) أيضًا أنه يمكن استخدامه للمساعدة في تجميع الصفحات (على سبيل المثال، مع تجميع الصفحات الموجودة ضمن المجلدات معًا كما هو الحال مع فتات التنقل).

بمجرد الزحف إلى محتوى الموقع وفهرسته بشكل كامل، يصبح تأثير تحسين محركات البحث (SEO) لعنوان URL ضئيلًا.