Rewrite this title: عندما تصبح عمليات تدقيق الارتباط عمليات تدقيق لتحسين محركات البحث: 6 طرق يمكن لتحليل الارتباط الداخلي من خلالها الكشف عن المشكلات الفنية لتحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: عندما تصبح عمليات تدقيق الارتباط عمليات تدقيق لتحسين محركات البحث: 6 طرق يمكن لتحليل الارتباط الداخلي من خلالها الكشف عن المشكلات الفنية لتحسين محركات البحث

عند إطلاق مبادرة تحسين محركات البحث (SEO)، من المهم للغاية إجراء تحليل شامل للارتباط الداخلي. يمكن أن تكشف عمليات تدقيق الروابط عن أقوى الروابط وأضعفها وأكثرها خطورة على موقع الويب. ويمكن أن يساعدك أيضًا على فهم المزيد حول النطاقات المرتبطة بموقع ويب معين، والمحتوى الذي جذب تلك الروابط. وقبل كل شيء، يمكن للتدقيق القوي للارتباط أن يدفع جهود بناء الروابط المستقبلية.

لكن هذا ليس كل ما يمكنها فعله. ويمكنه أيضًا الكشف عن مشكلات تقنية خطيرة تتعلق بتحسين محركات البحث. في تجربتي، ليس من غير المألوف أن يتحول تدقيق الارتباط إلى تدقيق فني، والذي يمكن أن يكشف عن عدد من مشكلات تحسين محركات البحث التي يجب معالجتها. ويمكن أن تشكل مشكلات تحسين محركات البحث الفنية تلك عوائق رئيسية أمام جهود البحث العضوية للشركة.

بناءً على هذه الظاهرة (تحليل الارتباط المتحول)، قررت تقديم بعض الأمثلة لما يمكنك العثور عليه، بما في ذلك بعض الحالات الفعلية التي صادفتها أثناء إجراء عمليات تدقيق الارتباط. أدناه، سأقوم بتغطية ست طرق يمكن لتحليل الروابط الواردة من خلالها الكشف عن مخاطر تحسين محركات البحث المخفية. هيا نبدأ.

6 مشاكل تقنية في تحسين محركات البحث (SEO) يمكن أن يكشفها تدقيق الارتباط

1. المشاكل الأساسية والمحتوى المكرر

إذا كان موقعك يوفر نفس المحتوى على عناوين URL متعددة، فيمكنك بسهولة تقسيم قوة البحث الخاصة بك عبر عناوين URL تلك. قد ينتهي بك الأمر إلى عدة صفحات تحتوي على نفس المحتوى، ولكن دون أن يكون ترتيب أي من هذه الصفحات جيدًا. أجد هذا كثيرًا عند إجراء عمليات تدقيق الارتباط.

من ناحية الارتباط، يمكنك أن تواجه مواقف يتم فيها تقسيم الروابط الواردة عبر الإصدارات الأساسية وغير الأساسية لجزء من المحتوى. وفي الحالات القصوى، يمكن تقسيم الروابط عبر عشرات عناوين URL (أو أكثر). تخيل القوة التي يمكن أن يتمتع بها عنوان URL الأساسي إذا قمت بدمج حقوق الارتباط عبر الصفحات المكررة. إنها فرصة جدية، ومن السهل نسبيًا التعامل معها.

مثال: خلال عملية تدقيق حديثة للروابط، وجدت ثلاثة إصدارات من نفس الصفحة، مع أكثر من 4000 رابط من أكثر من 700 نطاق مقسمة على الثلاثة. وغني عن القول أنه يجب على الشركة دمج تلك الصفحات، أو على الأقل استخدام علامة URL الأساسية لتعزيز قوة البحث.

2.404

يكشف كل تحليل رابط أقوم بإكماله تقريبًا عن الروابط الضائعة. عند إجراء تدقيق الارتباط، يمكنك بسهولة التعرف على جميع الروابط الواردة المؤدية إلى 404 (رمز استجابة الرأس لـ “لم يتم العثور على الصفحة”). إذا كانت هذه الروابط تؤدي إلى صفحات لم يتم حلها، فلن يتمكن الموقع المعني من الاستفادة من الروابط. هذا النفايات الكاملة من الروابط.

بمجرد تعقب 404، يمكنك إما التأكد من حل الصفحات بشكل صحيح (عن طريق إصدار رمز استجابة 200) أو إعادة توجيه 301 إلى الصفحات الأكثر صلة بموقعك.



مثال: أثناء تدقيق الارتباط، وجدت صفحة واحدة تحتوي على 404-ing وتحتوي على ما يقرب من 2600 رابط. والعديد من هذه الروابط كانت من مواقع الويب ذات الصلة ضمن مجال الشركة. والخبر السار هو أن الشركة يمكنها إصلاح هذه المشكلة بسرعة عن طريق حل الصفحة بشكل صحيح (برمز 200)، أو عن طريق إعادة توجيه 301 لعنوان URL هذا إلى صفحة ذات صلة. مرة أخرى، اضرب هذا المثال في عدد قوة الارتباط المهدرة 404 عبر النطاق بأكمله، ويمكنك رؤية التأثير الذي يمكن أن يحدثه.

3. قطع تأثير الارتباط بعمليات إعادة التوجيه أو الصفحات الضعيفة

لا يدرك العديد من مشرفي المواقع أن لديهم صفحات قوية على مواقعهم لا تستغل قوتها للتأثير على الصفحات الأخرى. على سبيل المثال، تخيل أن لديك صفحة قوية على موقعك تحتوي على العديد من الروابط الواردة من مواقع الصناعة، ولكن هذه الصفحة لا تؤثر بشكل مباشر على أي صفحات أخرى على موقعك (من خلال الارتباط بالمحتوى ذي الصلة). أرى كل هذا الوقت.

توفر صفحات تسجيل الدخول على المواقع الشهيرة مثالاً رائعًا. يندهش العملاء دائمًا عندما أدرج أهم صفحاتهم من وجهة نظر الارتباط الداخلي، وتضع صفحات تسجيل الدخول القائمة. في الواقع، من المنطقي إذا فكرت في الأمر.

إذا كان لديك عملاء أو عملاء أو مستخدمين وما إلى ذلك يحتاجون إلى تسجيل الدخول إلى نظامك، فمن الطبيعي أن تقوم صفحات تسجيل الدخول الخاصة بك بإنشاء روابط من عدد من المصادر. ولكن نظرًا لأنها مجرد صفحات تسجيل دخول، فإن الشركات عادةً لا تقضي الكثير من الوقت في العمل عليها من حيث تحسين محركات البحث. ألن يكون من الذكاء الاستفادة من هذه القوة للتأثير على الصفحات الرئيسية الأخرى على الموقع؟ تتحدى.

مثال لتسجيل الدخول: لقد اكتشفت ذات مرة صفحة تسجيل دخول تحتوي على أكثر من 7000 رابط من أكثر من 150 نطاقًا، لكن صفحة تسجيل الدخول هذه لم تحتوي على أي روابط لمحتوى ذي صلة على الموقع. لقد كان مجرد نموذج ويب. ونظرًا لأنها صفحة ويب قوية من حيث تحسين محركات البحث، فيمكن أن تؤثر تمامًا على الصفحات الأخرى ذات الصلة على الموقع. يعتمد مكان الارتباط على موقعك المحدد، ولكن الخيار الواضح سيكون صفحات الخدمة الأساسية الخاصة بك.

هناك المزيد من الأمثلة على إهدار قوة الرابط خارج صفحات تسجيل الدخول. ماذا عن الصفحات التي يعيد توجيهها 302 إلى صفحات أخرى على موقعك؟ 302 ليست مناسبة لمحركات البحث ويمكن أن تمنع تمرير قوة البحث إلى عنوان URL المقصود.

في الصيف الماضي، قمت بمراجعة موقع يحتوي على أكثر من 2000 رابط وارد يؤدي إلى إعادة توجيه 302. كان الإصلاح سهلاً، لكن الشركة لم تكن لتعرف أبدًا بهذه المشكلة دون إجراء تدقيق الارتباط. كان من الممكن أن يتم إهدار 2000 رابط …

مثال لصفحة تسجيل دخول تحتوي على أكثر من 2000 رابط وارد من 99 نطاقًا:



4. الصفحات المارقة والنطاقات الفرعية والمجالات الجذرية

أثناء عمليات تدقيق الروابط، غالبًا ما أواجه أصولًا معزولة تهدر قوة البحث تمامًا. على سبيل المثال، الملفات أو الصفحات أو النطاقات الفرعية أو حتى النطاقات الجذرية التي تم نسيانها.

وقد نجحت هذه الأصول المنسية في بعض الأحيان في بناء قدر هائل من قوة البحث، ومع ذلك فقد تم نفيها إلى عالم تحسين محركات البحث (SEO) للروابط الضائعة. في بعض الأحيان، يتم ترك هذه الصفحات من الحملات عبر الإنترنت، أو الأحداث الخاصة، أو ربما يتم تركها أثناء إعادة التصميم. لسوء الحظ، إذا تم ترك الصفحات، فلن تتمكن من التأثير على الصفحات الأخرى في الموقع أو حتى على النطاق الجذر في الحالات القصوى.

مثال: لقد عثرت ذات مرة على نطاق فرعي معزول يحتوي على آلاف الصفحات المفهرسة وأكثر من 11 ألف رابط وارد. كان النطاق الفرعي يحتوي على التنقل القديم، مما يعني أنه لم يؤثر على أي صفحات في النطاق الجذر (جميع روابط التنقل تؤدي إلى 404). والأسوأ من ذلك، أن النطاق الفرعي القديم أصبح الآن يحتوي على نسخة أحدث من المحتوى الموجود على نطاق فرعي جديد، والذي لم يكن يحتوي إلا على جزء صغير من الروابط التي كان يمتلكها النطاق الفرعي القديم. 301، حيث أدت إعادة توجيه كل تلك الصفحات القديمة إلى الصفحات الأحدث الأكثر صلة إلى تمكين عميلي من استرداد تلك الروابط الواردة الضائعة.

مثال على نطاق فرعي مخادع يحتوي على أكثر من 2000 رابط من أكثر من 200 نطاق. يمكن معالجة هذا الأمر بسهولة الآن بعد أن تم اكتشافه:

5. تنسيق إعادة الاستخدام والمخاوف الأمنية

عند تحديد أهم محتوى يجذب الروابط، يمكنك البدء في التعرف على أنواع المحتوى التي تجذب تلك الروابط، بما في ذلك تنسيقات الملفات. على سبيل المثال، يمكنك العثور على ملفات pdf وdoc وswf وما إلى ذلك التي تحتوي على روابط مدمجة. يمكن أن يكون هذا مشكلة في المواقف التي لا يتم فيها تحسين روابط بناء الملفات بشكل صحيح، أو لا تؤثر على الصفحات الأخرى على موقع الويب، أو التي يصعب التعامل معها من حيث سهولة الاستخدام. على سبيل المثال، إذا قمت بالارتباط مباشرةً بملف swf، فسيتم تشغيل ملف الفلاش هذا بملء الشاشة في نافذة المتصفح (دون توفير التنقل القياسي لموقع الويب).

عندما تجد مستندات مثل هذه تحتوي على روابط واردة قوية، يمكنك إعادة توظيف المحتوى في مجموعة قياسية من صفحات الويب، ويمكنك تحسين المحتوى بشكل أفضل. يمكن أن يؤدي هذا غالبًا إلى بناء المزيد من الروابط، بالإضافة إلى توفير القدرة على التأثير على الصفحات الرئيسية الأخرى على موقع الويب. يمكنك أيضًا استخدام رأس HTTP المتعارف عليه إذا كنت تتعامل مع ملفات غير HTML. على سبيل المثال، إذا كنت تريد الاحتفاظ بملف PDF معين نشطًا، ولكنك تحتاج إلى توجيه قيمة البحث الخاصة به إلى صفحة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أوقات يمكنك العثور على المستندات التي لا ينبغي أن تكون متاحة في المقام الأول وهذا يشكل مشكلة أمنية. على سبيل المثال، المستندات الموجودة عن طريق الخطأ في مجلدات عامة على موقع ويب، وتم التعرف عليها وربطها بواسطة مواقع ويب أخرى. يمكن أن تكون هذه المستندات من التسويق، أو تكنولوجيا المعلومات، أو خدمة العملاء، وما إلى ذلك. وغني عن القول، أنك قد ترغب في إزالة تلك المستندات وتعزيز حقوق الارتباط الخاصة بها، إن أمكن.

يمكن أن تكشف عمليات تدقيق الارتباط عن أنواع مختلفة من المحتوى وتنسيقات الملفات، وبناء الروابط:

6. استراتيجية المجال والشبكات الخاصة، المعروفة أيضًا باسم Penguin Food

هذه النقطة الأخيرة ليست بالضرورة مشكلة تقنية في تحسين محركات البحث، ولكنها تتعلق بإستراتيجية المجال، لذلك قمت بإدراجها في هذا المنشور. لقد ذكرت Penguin سابقًا، وهذه النقطة تتعلق بالكشف عن الروابط التي يمكن أن تسبب لك مشاكل (استنادًا إلى استراتيجية المجال التي تستخدمها).

في نتائج البطريق بعد ذلك، ذكرت أن الشبكات الخاصة يمكن أن تتسبب في حدوث مشكلة في موقع ويب. الشبكة الخاصة هي عندما تشتري الشركة عددًا من النطاقات وتربط كل نطاق بالمجالات الأخرى باستخدام النص الأساسي الذي ترغب في التصنيف له. إنها طريقة مصطنعة لإنشاء روابط نصية مطابقة تمامًا، وقد تعرض الكثير منها للفشل عندما ضرب Penguin.

لقد اكتشفت عددًا من الشبكات الخاصة أثناء عمليات تدقيق الارتباطات الواردة، وهناك أوقات يفاجئ فيها الكشف عن تلك الشبكات جميع المشاركين. هذا صحيح، ليست كل شركة تستخدم شبكة خاصة تدرك أنه تم إعداد الشبكة. على سبيل المثال، من الممكن أن يتم إعداد النطاقات والروابط بواسطة موظف يتمتع بقدر كبير من الاستقلالية وترك الشركة بالفعل. من الممكن أيضًا أن يكون ذلك نتيجة لشراء مجال وعدم فهم ملف تعريف الارتباط الخاص به.

مثال: يمكنك قراءة دراسة الحالة الخاصة بي حول استرداد Penguin الذي نشأ عن تعرض عميلي لضربة من Penguin بسبب إنشاء روابط غير طبيعية قبل أن يمتلك موكلي المجال. وغني عن القول، أنه من المهم للغاية أن تفهم ما أنت مقبل عليه، ويمكن أن يساعدك تحليل الارتباط الوارد في تحديد هذه الأنواع من المشكلات.

لذا، يعد الكشف عن الشبكات الخاصة (سواء تم تنفيذها عن علم أم لا) أمرًا مهمًا للغاية نظرًا لأن هذه الشبكات تترك مواقع الويب عرضة للاختراق من قبل Penguin. إن معالجة استخدام الشبكات الخاصة يمكن أن تنقذ الشركات من آلام Penguin في المستقبل. بالنسبة للشركات التي ساعدتها في هذا الموقف، كانت إزالة تلك الروابط وبناء إستراتيجية قوية لبناء الروابط هي الخطوة الصحيحة.

النقاط البارزة والخطوات التالية:

قبل أن أنهي هذه التدوينة، أردت أن أدرج بعض النقاط الرئيسية والخطوات التالية. إذا كنت ستجري الآن عملية تدقيق للارتباط، أو إذا كنت تفكر في إكمال واحدة، فضع النقاط التالية في الاعتبار:

يمكن عادةً إكمال عمليات تدقيق الارتباط في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. وكما هو موضح في هذا المنشور، يمكنهم مساعدتك في فهم ملف تعريف الارتباط الخاص بك وربما الكشف عن المشكلات الفنية الخاصة بتحسين محركات البحث.

تأكد من أن الشخص أو الوكالة التي تقوم بتدقيق الارتباط تدرك أنك تريد رؤية مشكلات تحسين محركات البحث الفنية التي تظهر أثناء التدقيق (بدلاً من تجاوز المشكلات لأنها تندرج ضمن “تحسين محركات البحث الفني”).

اطلب من المطورين والمصممين حضور العرض التقديمي لتدقيق الارتباط. محادثات مذهلة يمكن أن تحدث هناك. اجعل الجميع على نفس الصفحة مع ما يجب تغييره.

تحركوا بسرعة بناء على النتائج ولا تجلسوا على النتائج. فهم المشاكل والتحرك بسرعة لتصحيحها. كلما طالت مدة السماح لهم بالبقاء على موقعك، كلما أصبح الوضع أسوأ.

ملخص: يمكن أن تكون عملية تدقيق الارتباط التحويلي فعالة

يمكن أن يكون إجراء تحليل الارتباط الداخلي أمرًا قويًا للغاية لفهم ملف تعريف الارتباط الخاص بموقعك على الويب. ولكن كما غطيت في هذا المنشور، فإنه يمكن أيضًا تحديد مشكلات SEO الخطيرة. لذا، قبل إنشاء المزيد من المحتوى، وإضافة أقسام إلى موقعك، وإنشاء المزيد من الروابط، وما إلى ذلك، يجب عليك إصلاح المشكلات الفنية التي قد تعيق نجاح جهود تحسين محركات البحث (SEO). بعد ذلك، بمجرد أن يصبح نظامك الأساسي قويًا، يمكنك المضي قدمًا في استراتيجية المحتوى الخاصة بك وجهود بناء الروابط.

الآن، معذرةً، لدي “تدقيق SEO للرابط الداخلي” آخر يجب إجراؤه. 🙂