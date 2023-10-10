Rewrite this title: عندما لا يكون تحسين محركات البحث (SEO) هو الحل الصحيح

ستساعدك المقالة التالية: عندما لا يكون تحسين محركات البحث (SEO) هو الحل الصحيح

لقد التقيت اليوم مع عميل محتمل ومدير حساب لدى أحد عملاء وكالتي. كانت العميلة المحتملة قادمة للحديث عن حاجتها إلى موقع ويب لمنتج جديد تريد بيعه وحيث سمعت أن تحسين محركات البحث هو شيء تحتاجه. لم يكن لدي أي معلومات تقريبًا – لم يكن لدي أي موقع سابق للإشارة إليه، ولم يكن لدي أي فكرة عن المنتجات أو السوق. ومع ذلك، بمجرد أن سمعت اسم النطاق الذي اختارته، أدركت أنه لا توجد فرصة تقريبًا لأن أوصي بتحسين محركات البحث الشاملة – لأنه في بعض الأحيان، لا يكون تحسين محركات البحث هو الحل الصحيح…

لا تفهموني خطأ – يجب دمج تحسين محركات البحث (SEO) كجزء من خطة أفضل الممارسات لأي موقع ويب، بغض النظر عن السوق. إلا أنني كنت هناك، وفعلت ذلك كثيرًا حتى يتم تقديم خطة ويب تأتي في وقت لا يوجد فيه رأس مال كافٍ لتسويق عروض الشركة بشكل صحيح. ويتفاقم هذا أيضًا في بعض الأحيان بسبب حقيقة أن السوق “موجود” لدرجة أن الكثير من العمل يحتاج إلى الخوض في تحسين محركات البحث في وقت مبكر، مما يجعل التكلفة في مثل هذا الوقت الحيوي من دورة حياة العمل يمكن أن تضر فعليًا بفرص الشركة في النجاح.

وقبل كل شيء، أنا فخور جدًا بحقيقة أنني أتحمل مسؤولية أخلاقية لمساعدة العملاء الجدد على فهم الطريقة الصحيحة لبدء مشروع تجاري، حتى لو كان ذلك يعني أموالاً أقل لعملاء وكالتي أو لي.

فهم عقلية بدء التشغيل

الشيء الذي يتمتع به الكثير منا في صناعة البحث هو تجربة الأعمال التجارية الناشئة. تصادف أن لدي الكثير منه. لقد بدأت العديد من الشركات على مدار ثلاثين عامًا، وعملت في الإدارة في العديد منها، وعملت في مجالس استشارية للعديد من الشركات الأخرى، في العديد من الصناعات. لقد منحتني هذه التجربة رؤية ثاقبة للعديد من جوانب ما يلزم لتحقيق النجاح وأين يرتكب العديد من أصحاب الأعمال الجدد بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا.

عندما لا تعمل الكلمات

لا يمكنني مشاركة مجال هذا العميل المحتمل هنا، ولكن يمكنني أن أخبرك أنه عندما سمعت ذلك، فكرت على الفور – هل هذه مزحة؟ أم أنها ستكون “الصخرة الأليفة” في القرن الحادي والعشرين؟ حسنًا، لقد استبعدت فكرة “النكتة” على الفور – هذا شخص جاء لتوظيف عميل وكالتي لإنشاء موقع تجارة إلكترونية احترافي – مما أدى إلى خسارة عدة آلاف من الدولارات على الطاولة. لا أعرف الكثير من الأشخاص الذين قد يفعلون ذلك من أجل الضحك فقط.

الأمر الذي جعلني أدرك على الفور أن هذا كان خط إنتاج في سوق الهدايا الكمامة. أظهر لي البحث السريع عن المنتجات الأخرى المشار إليها في اسم النطاق أنه من الواضح أنه لا يوجد سوى موقعين آخرين فقط حيث يتم تقديم شيء قريب من التشابه. ظاهريًا، قد يبدو ذلك بمثابة فرصة رائعة، لكنه كان تأكيدًا لي على أن أي مبادرة لتحسين محركات البحث هنا يجب أن تكون ضخمة.

السبب الذي جعلني أشعر بهذا بسيط. إذا كان عرض المنتج نادرًا جدًا، فإن الكلمات التي يستخدمها الأشخاص لوصفه عند قيامهم بالبحث يتم تحسينها بدرجة كبيرة لأن الأشخاص يعرفون عن المنتج بالفعل، الأمر الذي لا يتطلب الكثير من التحسين نظرًا لأن هناك موقعين آخرين فقط مباشرين المنافسين. إلا أن هذا يعني أيضًا أن أي شخص لم يسمع عن هذه الأشياء من قبل لن يبحث عنها في البداية. سوف يبحثون عن الأشياء التي تندرج ضمن الفئة العامة – في هذه الحالة، فرع من سوق الهدايا الكمامة.

وإذا كان موقع جديد تمامًا سيتنافس في سوق الهدايا المضحكة، فسيتعين على هذا الموقع أن يطبق قدرًا هائلاً من تحسين محركات البحث (SEO). لأن سوق الهدايا العامة ضخم. حسنًا، ليس بالضرورة بالنسبة لهذه العبارة المنفردة – هناك في الواقع حوالي 225000 صفحة تقريبًا التي تأتي للمطابقة التامة “هدية هفوة”. ثم هناك الهدايا المضحكة، والهدايا المضحكة، والهدايا المضحكة، والهدايا المضحكة، والهدايا المضحكة، والهدايا المضحكة للرجال، والهدايا المضحكة للنساء… والقائمة تطول. و على. و على.

واقع الأعمال الناشئة

عندما شرحت لي عرض هذا المنتج، فهمت ذلك بالفعل، ورأيت الفرصة. رأيت كيف يمكن أن تكون ضربة ساحقة ذات أبعاد لا توصف. وذلك عندما طرحت سلسلة من الأسئلة لتحديد ما إذا كان هذا سيكون واحدًا من المرات العديدة التي أحتاج فيها إلى التحقق من الواقع في الحياة العملية لشخص ما. وهذا ما تعلمته.

هذه شركة شخص واحد. الأمر كله يتعلق بفكرتها، وإنشاء منتجها، ورؤيتها. إنها لم تدير عملاً تجاريًا من قبل، على الإطلاق. لقد قدرت أنه بعد تكلفة تطوير الويب، حصلت على حوالي 5000 دولار شهريًا مخصصة لميزانية التسويق بأكملها. المجموع. وهي ليست بئرًا لا نهاية لها أيضًا. إذا لم تطير هذه خلال بضعة أشهر فقط، فقد انتهيت.

عندما لا يكون تحسين محركات البحث (SEO) هو الحل الصحيح

إذن لدينا هنا موقف حيث يعد هذا مشروعًا جديدًا تمامًا. يجب أن “تنجح” خلال 3 أشهر أو أقل. إنها فريدة من نوعها لدرجة أن لا أحد يعرف ما هي حتى الآن. إنها تنتمي إلى فئة واسعة بما فيه الكفاية، وبدون بذل الكثير من الجهد المركز، ستضيع في بحر من المنتجات الأخرى لأنها لا تلبي الحاجة، إنها عملية شراء غريبة الأطوار.

مع كل هذه الحقائق أمامي، خرجت من شخصيتي كرجل تحسين محركات البحث (SEO) إلى شخصيتي الاستشارية التجارية الحكيمة والمهتمة. وأخبرها أنه، في رأيي وتجربتي، بخلاف التحسين الأساسي حول العلامة التجارية لمنتجها واسم المنتج، يجب أن يكون تحسين محركات البحث هو آخر شيء تنفق عليه أموال التسويق. وفي هذه الحالة، يجب عليها بدلاً من ذلك التفكير في عدة مسارات تسويقية أخرى.

إعلانات البانر

اقترحت النظر في الوضع الاستراتيجي لإعلانات البانر على المواقع أو المدونات التي تحصل على حركة مرور متوسطة المستوى حيث تلبي هذه المواقع مباشرة شريحة السوق المتخصصة التي سيكون الإصدار الأول من منتجاتها مثاليًا لها. بالطبع، يمكن أن تكلف إعلانات البانر الكثير من المال، ولكن من خلال اختيار ليس المواقع الأكثر زيارة أو شعبية، فإن تكلفة تلك اللافتات ستكون أكثر قابلية للفهم. ومن خلال الحصول على لافتات فقط على المواقع التي لديها زوار يعتبرون السوق المثالي لها، فإنها تشكل قاعدة عملاء محتملين مؤهلين تأهيلا عاليا. لقد أعجبتها هذه الفكرة كثيرًا.

Facebook

اقترحت أ Facebook يجب إعداد صفحة المعجبين لأنه بمجرد قيام عميل جديد بشراء واحدة من هذه المنتجات، فإنه سيرغب في إخبار أصدقائه عنها. والحصول على Facebook ستكون صفحة المعجبين هي الفرصة الأولى للمساعدة في الانتشار على نطاق واسع. نظرت إلي وقالت – لم أستخدمها أبدًا Facebook… [headdesk]

YouTube

يمكنني بسهولة رؤية مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها والتي تعرض هذا المنتج في ضوء فكاهي، دون الحاجة إلى الاستثمار في إنتاج تجاري كامل. ومع الجمع الصحيح بين جهود وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن ينتشر واحد أو أكثر من هذه الجهود على نطاق واسع. بدت فكرة الفيديو مثيرة للاهتمام بالنسبة لها، ولكنها أشبه بـ “نعم في العام المقبل، بعد أن ننجح…” بطريقة ما. [headdesk x 2]

Twitter

لم تكن موجودة قط Twitter أيضاً. لذلك كان هذا مؤلمًا نوعًا ما. ومع ذلك فقد شرحت ذلك مع أ Twitter حساب يستهدف عميلها المثالي المحدد، يمكنها أن تبدأ حملة تعتمد على الفكاهة حيث يكون المنتج مجرد شيء ثانوي. لم تفهم ذلك لذا انتقلنا بسرعة. لأنها لم تكن تستمع بنشاط في هذه المرحلة.

عروض هدايا المدرسة القديمة

يمكنها شراء طاولة في أحد عروض الهدايا ودعوة تجار التجزئة إلى القدوم إليها. أو يمكنها تعيين مندوب يمكنه تقديم العروض أو حتى الانتقال إلى حساباته الحالية والقيام بالبيع نيابةً عنها. بدت رؤية كبيرة جدًا بالنسبة لعقليتها الحالية. لكنها قامت بتدوين الملاحظات بينما كنت أناقش كيفية عمل ذلك.

مباشرة إلى تجار التجزئة

في هذا السيناريو، يمكنها فقط الانتقال من باب إلى باب مباشرةً إلى تجار التجزئة – المتاجر الصغيرة والمتاجر متوسطة الحجم، والسؤال عما إذا كانوا سيبيعون منتجها. على الفور، قالت إنه لا يوجد سوق لها هنا في كاليفورنيا (النسخة الأولى هنا مثالية للأشخاص المحافظين سياسيًا)، وأجبت عليها – هذا ليس هو الحال في مقاطعة أورانج، وعلى أي حال، هناك محافظون انتشرت في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا. ومع قيام مندوب بالبيع، سيكون الأمر متروكًا لهم للعثور على المتاجر. لقد وضعت هذا كواحد آخر لـ “العام المقبل …”

العلاقات العامة لم تمت بعد

على الرغم مما يريد البعض تصديقه، أوضحت لها أن العلاقات العامة القديمة هي أسلوب آخر منخفض التكلفة للغاية. في هذه الحالة، اقترحت عليها أن تحاول الحصول على المنتجات المعروضة في أي عدد من مدونات أو مواقع السوق المثالية – فالأمر يتعلق فقط بالعثور على ما يعادل “Daily Candy” في سوق الهدايا الكمامة. أو يمكنها أن ترسله إلى سارة بالين، وراش ليمبو، وما إلى ذلك… ضحكت بعصبية على هذه الاقتراحات، معتقدة أنه لا يمكن لأي اسم كبير من المحافظين أن يعتبروا منتجها جديرًا بما يكفي للحديث عنه أمام الملايين من متابعيهم. عرضت عليها بلطف أن تفكر في الأمر على الأقل لأن كل ما يتطلبه الأمر هو أن تذكر واحدة منهم منتجها لمتابعيها…

لقد أحببت مفهوم Daily Candy وقالت إنها ستبحث عن تلك الفرص.



قائمة لا نهاية لها من الاحتمالات

قائمة طرق التسويق الأخرى التي يمكن أن تكون كل واحدة منها مثالية في هذه الحالة لا حصر لها. الأمر يتطلب فقط التفكير الإبداعي. وسيكون كل ذلك أسهل كثيرًا من الاضطرار إلى إنشاء موقع يضم مئات الصفحات من المحتوى الفريد عالي الجودة في سوق الهدايا المضحكة، خاصة عندما يكون لديها في البداية منتجان فقط.

وبقدر ما أحب جلب الأموال النقدية، فأنا أكره رؤية شخص ما يرمي أموالاً جيدة من النافذة لأنه “ينبغي عليه ذلك”.