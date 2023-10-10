Rewrite this title: عندما لا يكون SEO حقًا SEO

ستساعدك المقالة التالية: عندما لا يكون SEO حقًا SEO

حسنًا، هذه المقالة ليست برنامجًا تعليميًا لتحسين محركات البحث. إنه ليس صراخًا ضد الأشخاص الجيدين في Google Labs. إنه ليس حتى صخبًا بقدر ما هو سؤال أطرحه عليكم، يا قراء مجلة محرك البحث.

حسنًا – ربما سأتحدث قليلاً. لأن هذا جزء من صوتي. جيد. ما يكفي منكم يعرفونني الآن أن هذا سيكون حقًا صراخًا كاملاً. وسؤال. ماذا استطيع قوله؟ موضوع هذه المقالة لم يخطر على بالي ذات يوم. لقد كان يغلي ويغلي ويدخن ويخمر لفترة طويلة.

إذًا ما هو الموضوع الذي يمكن أن يجعلني ممزقًا تمامًا لدرجة أنني أرغب في الصراخ بأعلى رئتي؟

ماذا عن….

انتظرها….

التظاهر بكبار المسئولين الاقتصاديين

إذا كنت تعتقد أنك تعرف ما أتحدث عنه، واصل القراءة. قد تتفاجأ.

التظاهر بأن تحسين محركات البحث، بالنسبة لي، يمكن أن يعني أشياء كثيرة. لكن في هذه الحالة، ما أتحدث عنه هو المواقف التي يُطلب منك فيها تنفيذ أعمالك السحرية على موقع ما. ومن الواضح أن هذا الموقع يحتاج إلى ساعات وساعات من العمل التحسيني. لأنه في مجال تنافسي للغاية. حيث تم ترسيخ كبار اللاعبين منذ الأبد. أو لديهم مئات أو آلاف الصفحات.

وربما يحتوي الموقع الذي تم تكليفك به على 30 كلمة من المحتوى الحقيقي الإجمالي. موزعة على خمس صفحات. واثنين من الروابط الخلفية. من موقع خياطة اللحف الخاص بأخت مالك الموقع، وصفحة ابن عمها على موقع eBay – كما تعلمون – حيث لم يكن هناك أي منتجات متاحة منذ أن باع تلك الأريكة القديمة المتعفنة مقابل 8 دولارات.

لذلك ألقي نظرة واحدة على الموقع وتعرف أن الأمر سيستغرق الكثير من العمل.

إلا أنه قيل لك “لديك ثلاث ساعات. افعل ما تستطيع.”

أو أنك تتعامل مع موقع معقد – يضم سبعة وثلاثين فئة من الخدمات التي تقدمها الشركة. تشبع 65000 صفحة. و987,355 وصلة واردة. ومع ذلك، لسبب ما، ومع كل هذا العمق، فإن الموقع ليس أعلى من الصفحة العاشرة من نتائج SERP.

وكما تعلمون، في هذه الحالة، سيتطلب الأمر تدقيقًا كاملاً لاكتشاف هذه الفوضى.

إلا أنه قيل لك “ما عليك سوى وضع خطة سريعة من صفحة واحدة توضح ما ستفعله لتحسين الموقع خلال الأشهر الستة المقبلة. وأوه – لديك عشر ساعات مخصصة لك في الشهر.

لا مزيد من الشعر المتبقي ليتمزق

ربما لم يكن البعض منكم في هذا الموقف من قبل. حسنا. انا سعيد لأجلك. حقًا. ولكن ليس حقا. لأنني غيور. أنك لا تعرف وجع القلب. حتى الآن.

ولكن عليك فقط الانتظار. إذا واصلت العمل في هذه الصناعة لفترة كافية، وقمت بتنويع مصدر دخلك طوال مسيرتك المهنية اللامعة في مجال تحسين محركات البحث، فسوف تعرف هذا الشر الذي أتحدث عنه. ثق بي. سوف تفعلها.

لأولئك منكم الذين يعرفون ما أتحدث عنه، لأنكم أيضًا كنتم في أي من هذه المواقف المؤلمة، أسألكم – في أي نقطة تقول “هذا ليس تحسين محركات البحث”. لا أستطيع أن أقضي الوقت الذي خصصته لك بشكل واعي وأدعي أنه مهم بما يكفي ليتم تسميته حقًا بالتحسين.

حجة “إنها أفضل من عدم وجود تحسين محركات البحث”.

لقد سمعت مرات لا تحصى أن نفس مدير الحساب / صاحب العمل / العميل يبصق تلك الكلمات الخالدة. المفهوم هو أنه بالتأكيد، مع كل سنوات خبرتي، وكل معجزات تحسين محركات البحث التي حققتها في الماضي، أنه حتى مع تخصيص بضع دقائق فقط، يمكنني إدخال عدد صغير غبي من العبارات في site بطريقة تظهر تلك العبارات على الصفحة الأولى من Google أو Yahoo أو Bing. وبالتالي، “إنه أفضل من عدم وجود تحسين محركات البحث على الإطلاق”.

ولكن هل هو كذلك؟

ما مقدار التحسين الذي يجب إجراؤه للتأهل حقًا للتحسين الحقيقي؟ وفي أي نقطة، إذا فشلت في الوصول إلى هذه العتبة، فهل تعتبر ذلك خدعة؟ وهم؟ عملية احتيال؟ الوهم؟

لقد كان علي أن أسأل نفسي هذه الأسئلة مرات لا تحصى، حيث أنني أقدم خدمات استشارية للوكالات. وهم يتنازلون إلى الأبد. في بعض الأحيان يكون السبب في ذلك هو أن العملاء الذين يستقبلونهم لديهم قيود مالية خطيرة للغاية. ويمكنني أن أفهم ذلك. أنا لا أحب ذلك. ومع ذلك فأنا أفهم ذلك. لأنها طبيعة العمل.

ومع ذلك، هناك بعض المواقف التي أقول فيها إن الأمر ينطوي على قدر كبير من الجنون. وحتى أنني أحيانًا أرفض العمل في أحد المواقع بسبب ذلك. مثل هذا الأسبوع الماضي فقط. رفضت العمل في موقع ناهيك عن أن يرتبط اسمي به. هكذا شعرت أن السيناريو كان وهميًا.

ماذا عنك؟

متى ترسم الخط؟ هل لديك حتى ترف رسم هذا الخط؟ متى تستسلم وتذهب في رحلة التظاهر بالتحسين؟