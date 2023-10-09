Rewrite this title: عنوان URL المعروض لنص الإعلان – ما الذي يجب اختباره

ستساعدك المقالة التالية: عنوان URL المعروض لنص الإعلان – ما الذي يجب اختباره

تحدثنا في الشهر الماضي عن ما يجب اختباره باستخدام نص الإعلان، وذكرنا عنصرًا واحدًا يمكنك اختباره في إعلاناتك: عنوان URL المعروض.

في هذا المنشور، حددنا بعض الأساليب المختلفة المحتملة لعناوين URL المعروضة التي يمكنك اتباعها (في هذا المثال، نقدم عروض أسعار على مصطلح الهدايا المخصصة):







سنتعمق في هذه المقالة في خمسة عناصر أو أفكار محتملة لعنوان URL المعروض والتي يمكنك اختبارها.

خمس أفكار اختبارية لعناوين URL المعروضة

تتمثل حقيقة اختبار نص الإعلان في أن التغييرات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة، وفي حين أنه من الأفضل غالبًا البدء بأفكار أكبر واختبار مكونات نص الإعلان مثل العناوين الرئيسية، يمكنك الحصول على بعض المكاسب الكبيرة حقًا من تعديل العناصر الصغيرة في أشياء مثل عناوين URL المعروضة (وغالبًا ما يكون التعديل الصغير والفوز القوي في حملة كبيرة الحجم أكثر قيمة من التغيير الكبير وتحسين الوظيفة التدريجية في إعلان صغير الحجم ). فيما يلي خمسة أشياء يمكنك اختبارها في حملاتك الإعلانية المدفوعة على شبكة البحث:

DKI (إدراج الكلمات الرئيسية الديناميكية)

الكلمات الرئيسية كمجال فرعي

الكتابة بالأحرف الكبيرة

عنوان URL معروض مجاني للكلمات الرئيسية “النظيفة”.

فكر في استعلام البحث!

دعنا نلقي نظرة على كل خيار اختبار وكيفية استخدامه في عنوان URL المعروض لديك.

1. DKI (إدراج الكلمات الرئيسية الديناميكية) في عنوان URL المعروض

يمكنك الاستفادة إدراج الكلمات الرئيسية الديناميكية في عنوان URL المعروض لديك حتى تظهر الكلمة الرئيسية في إعلانك. غالبًا ما يستحق هذا الاختبار، ويجب أن يكون أسلوب استخدام إدراج الكلمة الرئيسية الديناميكي هو نفسه كما لو كنت تستخدمه في عنوانك (وبعبارة أخرى: تابع بحذر). إليك كيفية تنسيق إعلانك:

rushIMPRINT.com/{الكلمة الرئيسية:هدايا شخصية}

2. الكلمات الرئيسية كمجال فرعي

هناك خدعة أخرى لزيادة نسبة النقر إلى الظهور باستخدام عنوان URL المعروض لنص الإعلان وهي استخدام الكلمات الرئيسية كنطاق فرعي. يمكنك إدراج ما تريد كنطاق فرعي طالما أنك تستخدم نطاقك الفعلي الذي تستخدمه في عنوان URL المقصود. يتيح لك هذا تحميل عنوان URL المعروض مسبقًا بالكلمة الرئيسية التي يبحث عنها الباحث، لذلك غالبًا ما تكون بعض الاختلافات في هذا المفهوم تستحق الاختبار:

هدايا شخصية.rushIMPRINT.com

PersonalizedGifts.rushIMPRINT.com

ويمكنك أيضًا اللعب بتركيز مختلف على الكلمات الرئيسية كمجال فرعي.

3. الكتابة بالأحرف الكبيرة

هناك عنصر جيد آخر يجب اختباره هنا وهو الكتابة بالأحرف الكبيرة التي تنفذها. في حالة مثالنا هنا، تمتلك الشركة رسملة غير قياسية كجزء من علامتها التجارية. يمكننا اختبار ذلك من خلال تجربة بعض الأشكال المختلفة للنطاق الجذر مثل RushImprint.com أوrushimprint.com أو Rushimprint.com لمعرفة مدى تأثيرها على سلوك الباحث. يمكننا أيضًا اتباع نهج مماثل مع الكلمات الرئيسية الموجودة في عنوان URL المعروض لدينا.

4. عنوان URL معروض مجاني للكلمات الرئيسية “النظيفة”.

قد نقوم باختبار عنوان URL المعروض بدون كلمات رئيسية على الإطلاق ونعرض فقط: www.RushImprint.com – يمكن أن يكون هذا فعالاً بشكل خاص إذا كانت لديك علامة تجارية قوية من المرجح أن تلقى صدى لدى الأشخاص الذين يبحثون عن كلماتك الرئيسية.

5. فكر في استعلام البحث!

والأهم من التركيز كثيرًا على أي تكتيك واحد هو أنه يجب عليك دائمًا التفكير في استعلام البحث وقصد الباحث أثناء تعديل إعلانك المعروض. قد تتمكن من الإبداع باستخدام “الكلمة الرئيسية” التي تتضمنها، وعلى الرغم من أن كلمتك الرئيسية تتعلق بالهدايا المخصصة، استخدم شيئًا أكثر ابتكارًا من شأنه أن يساعد في إقناع الباحث بالنقر فوق إعلانك. مهما كان ما تفعله، تأكد من اختبار فرضيتك باستمرار والتكرار باستمرار على إعلاناتك حتى تتمكن من تحقيق نسب نقر إلى ظهور محسنة، ونقاط جودة أعلى، وزيادة عدد الزيارات، والعملاء المحتملين، والمبيعات من حملاتك على شبكة البحث المدفوعة.