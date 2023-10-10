Rewrite this title: عوامل الوقت في تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: عوامل الوقت في تحسين محركات البحث
نعلم جميعًا أن الأمر يستغرق وقتًا حتى يتغير تصنيفك في SERPs. على الرغم من أنها تتقلب بشكل متكرر، إلا أن التحسينات طويلة المدى في تصنيفات SERP الخاصة بك تستغرق وقتًا طويلاً حتى يتم إنتاجها.
يجب أن يمر بعض الوقت قبل أن تتأكد محركات البحث من أنك تستحق تصنيفات أعلى. تشمل الأشياء التي يمكن أن تحدث خلال الأيام أو الأسابيع أو الأشهر قبل أن ترى بعض النتائج الحقيقية ما يلي:
- زيادة في إجمالي حركة المرور – إذا كان عدد أكبر من الزوار الفريدين يصلون إلى موقع الويب الخاص بك، فهذا يعني أن هناك اتجاهًا أكبر للباحثين الذين يبحثون عنك، وبالتالي فإن موقع الويب الخاص بك هو، وبالتالي كلما زاد عدد الزيارات لديك، زاد النظر إليك على أنك موثوق
- زيادة الروابط التي تشير إلى الصفحات الخارجية المرتبطة بك – هذا له تأثير كرة الثلج لأنك تتلقى المزيد من الروابط من رابط واحد يرتبط بك عندما ترتبط مواقع الويب الأخرى بالصفحة التي ترتبط بك (آمل ألا يكون ذلك مربكًا للغاية)
- زيادة في عدد النقرات من الباحثين – لدى محركات البحث فكرة عامة عن النسبة المئوية للنقرات التي يجب أن يحصل عليها الموضع رقم 1 للكلمة الرئيسية (على سبيل المثال، يجب أن تحصل النتيجة رقم 1 على 40% من النقرات، بينما يجب أن تحصل النتيجة رقم 2 على 20% – أرقام عشوائية)، لذلك عندما تكون هناك خلل في النقرات (إذا بدأت النتيجة رقم 2 في الحصول على 40% من النقرات بينما تتلقى النتيجة رقم 1 20%)، فسيتم إعادة ترتيب النتائج في نتائج البحث (ستتم رفع النتيجة رقم 2 إلى النتيجة رقم 1 لمعرفة ما إذا كان يمكنه الحفاظ على نسبة 40% من النقرات التي كان يتلقاها)
- زيادة في عمر المجال – مع تقدم عمر النطاق الخاص بك، واستمرارك في تجديد النطاق الخاص بك لبضع سنوات على الأقل حتى انتهاء الصلاحية، تزداد موثوقية موقع الويب الخاص بك لأنه مصدر أقدم للمعلومات
- زيادة في عمر الروابط الخلفية – مع زيادة عمر الروابط الخلفية التي تشير إليك، تعتقد محركات البحث أن موقع الويب الخاص بك أكثر موثوقية لأن الروابط بمثابة دليل سابق على أن موقع الويب الخاص بك يستحق التدقيق. في حين أن محركات البحث تحب المحتوى الجديد، فإنها تحترم أيضًا المحتوى القديم بشكل كبير