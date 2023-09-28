Rewrite this title: عوامل تصنيف البحث الصوتي المحلي لعام 2023 [STUDY]

ستساعدك المقالة التالية: عوامل تصنيف البحث الصوتي المحلي لعام 2020 [STUDY]

نظرًا لأن 58% من مستخدمي البحث الصوتي يستخدمونه لإجراء استعلامات الأعمال المحلية، تبحث دراسة جديدة في العوامل التي تدخل في ترتيب النتائج.

نشرت SEMRush متابعة لدراسة العام الماضي حول عوامل تصنيف البحث الصوتي، وهذه المرة مع التركيز بشكل خاص على عمليات البحث عن الأعمال التجارية المحلية.

تهدف الدراسة إلى تقديم نظرة ثاقبة للخوارزميات التي تقف وراء العديد من المساعدين الصوتيين، بما في ذلك Appleسيري, Google Assistant، و Amazon اليكسا.

ونظرًا لأن جميع المساعدين الصوتيين يتمتعون بحصة سوقية مماثلة، توصي SEMRush بالتكيف مع الثلاثة.

ومع ذلك، فإن هذا يشكل تحديًا، حيث أن الثلاثة لديهم خوارزميات مختلفة تمامًا.

فيما يلي بعض الأفكار الأساسية من الدراسة التي يمكن للمسوقين استخدامها لتحسين الأنشطة التجارية المحلية لعمليات البحث الصوتي.

عوامل تصنيف البحث الصوتي المحلي: الوجبات السريعة الرئيسية

فيما يلي ملخص سريع للنتائج الرئيسية، مع رؤى أكثر تفصيلاً لمتابعة في الأقسام التالية.

متوسط ​​طول الإجابة بين الجميع هو 23 كلمة –

Google Assistant إرجاع أطول الإجابات في 41 كلمة.

كافحت Alexa أكثر من غيرها في الإجابة على الأسئلة.

يمكن للشركات تطبيق أساليب تحسين محركات البحث المحلية “العادية” عند التحسين Google Assistant.

يتطلب التحسين لـ Siri تصنيفًا عاليًا على موقع Yelp ومراجعات إيجابية من العملاء.

فيما يلي تفاصيل للنتائج الرئيسية المختلفة لكل مساعد صوتي.

Google Assistant النتائج الرئيسية

جميع إصدارات Google Assistant إرجاع نتائج مختلفة على الرغم من وجود خوارزميات مماثلة.

تشمل الأجهزة التي تم اختبارها في هذه الدراسة: Google Home، وGoogle Home Mini، وGoogle Home Hubوهاتف أندرويد.

متوسط ​​تطابق الإجابات بين جميع الأجهزة هو 22%. أعلى مطابقة للإجابة (66%) كانت بين المنزل Hub وهاتف أندرويد.

ومع ذلك، يقال إن الإجابات متشابهة عبر جميع الأجهزة، مع اختلاف الصياغة فقط.

Google Assistant كان قادرًا على الإجابة على جميع الأسئلة باستثناء 6.3%.

بين جميع أجهزة Google، تعتمد النتائج على ما يظهر في الحزمة المحلية في SERPs العادية.

وهذا يعني أنه من المرجح أن يتم التوصية بالمواقع المصنفة في الحزمة المحلية بواسطة Google Assistant في عمليات البحث الصوتي المحلية.

“في معظم الحالات، يؤدي البحث الصوتي عن مكان محلي للشراء أو تناول الطعام أو الحصول على بعض الخدمات إلى إرجاع النتائج من قائمة الحزمة المحلية.

النصيحة الأساسية لمُحسني محركات البحث الذين يتطلعون إلى تحسين الرؤية وحصة السوق عبرها Google Assistant هو تحسين التصنيف داخل الحزمة المحلية.

النتائج التي تم إرجاعها بواسطة Google Assistant لا يبدو أن تكون شخصية. يعرض المساعد نفس النتائج تقريبًا سواء قام المستخدم بتسجيل الدخول أم لا.

لتحسين Google Assistantتوصي SEMRush بما يلي:

قم بتلميع صفحة نشاطي التجاري على Google الخاصة بنشاطك التجاري

الاستفادة من البيانات المنظمة

قم بإنشاء محتوى بسيط وسهل الفهم

Amazon نتائج مفتاح اليكسا

تتمتع Alexa بأعلى معدل للفشل عندما يتعلق الأمر بالإجابة على الأسئلة.

تأخذ Alexa المعلومات من Bing وتستخدم بيانات Yelp وYext لإرجاع الإجابات.

ما يقرب من 1 من كل 4 أسئلة لم تتمكن Alexa من الإجابة عليها.

وبناءً على هذه البيانات، يقترح SEMRush أن Alexa هو في الأساس جهاز مساعد منزلي غير مصمم ليكون محرك بحث.

على هذا النحو، لا توصي SEMRush بأي تكتيكات محددة لتحسين المحتوى لـ Alexa.

Appleالوجبات السريعة لمفتاح Siri

سيري قادر على الإجابة على معظم الأسئلة من بين جميع المساعدين الصوتيين الثلاثة الذين تم اختبارهم.

2% فقط من الأسئلة لم يتم الرد عليها بواسطة سيري.

يعتمد Siri على Yelp عند عرض النتائج التي تشير إلى مكان ما. لذا فإن تحسين تقييمات ومراجعات Yelp يعد أمرًا أساسيًا لتوصية Siri به.

“إن الحصول على تصنيف 4.5/5 على موقع Yelp مع أكبر عدد من التقييمات سيحول أي عمل تجاري إلى المكان المحلي الأكثر شعبية في عيون Siri.”

اكتشف SEMRush أربعة عوامل رئيسية تؤثر على إجابات سيري (مدرجة حسب الأهمية):

مسافة

عدد التقييمات في موقع Yelp

تصنيف النجوم في الصرخة

الأسعار

يولي Siri اهتمامًا أقل لإجمالي عدد المراجعات ويعطي الأولوية لتصنيف النجوم الإجمالي.

وهذا يعني أن النشاط التجاري الذي لديه عدد قليل من التقييمات وتقييم 5 نجوم يمكنه الفوز على نشاط تجاري لديه عشرات المراجعات وتقييم 4.5 نجوم.

ومن المثير للاهتمام أن سيري لن يوصي بزيارة أحد Apple قم بالتخزين عند السؤال عن مكان شراء منتجات التفاح. فإنه ببساطة سوف يوجه الناس إلى Apple.com.

لتحسين أداء Siri، توصي SEMRush بما يلي:

اعمل باستمرار على إنشاء تقييمات جديدة عالية الجودة على Yelp.

قم بتحسين قوائم Yelp الخاصة بك باستخدام: معلومات مفصلة اختيار الفئة الأكثر صلة ليتم إدراجها فيها أضف أكبر عدد ممكن من الصور اكتب محتوى لصفحة Yelp باستخدام الكلمات الرئيسية المستهدفة حافظ على تحديث القائمة بانتظام الرد على مراجعات العملاء



لمزيد من المعلومات حول عوامل تصنيف البحث الصوتي المحلي، راجع الدراسة الكاملة هنا.