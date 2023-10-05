Rewrite this title: عودة “Barnacle SEO” ولماذا يعتبر مثاليًا للشركات الصغيرة

ستساعدك المقالة التالية: عودة “Barnacle SEO” ولماذا يعتبر مثاليًا للشركات الصغيرة

يواجه أصحاب الأعمال الصغيرة عددًا من التحديات عند التنافس على الاهتمام على الويب. على الرغم من فائدة الإنترنت في تسهيل قيام الشركات بالترويج لعلاماتها التجارية وبناء قاعدة عملاء قوية، إلا أنها لا تعامل بالضرورة جميع الشركات على قدم المساواة.

بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة، الذين يعملون عادةً بميزانية محدودة، قد يكون من الصعب الحصول على أي جذب حقيقي في نتائج البحث عبر الإنترنت. عادةً ما تحصل الشركات الأكبر حجمًا، التي تعمل بميزانيات أكبر وفرق تحسين محركات البحث (SEO) الأكثر شمولاً، على العقارات الرئيسية عندما يتعلق الأمر بـ SERPs.

إذن ما الذي يجب على صاحب العمل الصغير أن يفعله؟ لقد تم إخبارهم مرارًا وتكرارًا عن قوة تحسين محركات البحث (SEO) في بناء هويتهم عبر الإنترنت، وكيف أن موقع الويب المُحسّن بشكل صحيح سيجلب سيلًا من العملاء إلى أبوابهم.

في حين أن العديد من هذه الشركات الصغيرة في الواقع لديها مواقع ويب لا تزال عالقة في الصفحة الثالثة أو الرابعة من نتائج محرك البحث. حسنًا، قد يحمل Barnacle SEO المفتاح.

ما هو “بارناكل SEO”؟

رخصة فليكر CC عبر جونار بيترسون

Barnacle SEO ليس مفهومًا جديدًا. في الواقع، تم صياغة هذا المصطلح من قبل ويل سكوت كمصطلح بديل لـ “parasite SEO”. في جوهر الأمر، يستفيد Barnacle SEO من إحدى الحقائق الأساسية حول البحث عبر الإنترنت:

كما يوحي اسمها، فإن Barnacle SEO هي عملية ربط موقع الويب الخاص بك بموقع أكبر، مثل Yelp أو Angie’s List أو Google+، ثم استخدام هذا الموقع كوسيلة لجذب انتباهك في نتائج البحث.

غالبًا ما تؤدي هذه المواقع الكبيرة إلى ظهور العقارات الرئيسية في نتائج البحث ويمكن استخدامها للحصول على قوة جذب أفضل لنشاطك التجاري في كل من عمليات البحث المحلية والعامة.

على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يبحث عن مقاول في شيكاغو، فقد لا يظهر موقع الويب الخاص بمالك شركة مستقلة في الصفحة الأولى…

ومع ذلك، من المحتمل أن تظهر قائمة Yelp أو الفئة المحلية المحددة الخاصة بهم في الصفحة الأولى من نتائج البحث. من خلال ربط أنفسهم، مثل البرنقيل، بـ Yelp، يتمتع المقاول المحلي بفرصة أفضل للعثور على جمهوره المستهدف.

كيف تصبح بارنقيل ذكي

الخطوة الأولى والأكثر أهمية في Barnacle SEO هي معرفة المواقع التي تريد إرفاقها بنفسك أيضًا. لا يتم إنشاء جميع المواقع والأدلة المحلية على قدم المساواة، وبعضها يحظى بتصنيف أعلى في بعض الصناعات من غيرها.

للعثور على المواقع التي تناسب مجال عملك، قم بإجراء بعض عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية ذات الصلة بعملك. حدد المواقع التي تعرض النتائج الأكثر اتساقًا، واربط نفسك بها.

يعود موقع Yelp باستمرار كنتيجة عالية لمعظم الصناعات. ومع ذلك، تتضمن بعض مواقع الويب الأخرى التي قد تفكر فيها ما يلي:

جوجل+

ياهو المحلية

صفحات صفراء

بحث المدينة

قائمة انجي

بمجرد تحديد الأدلة التي تريد إرفاق نفسك بها، قم بإنشاء حساب وإنشاء ملف تعريف عملك.

إنشاء ملف تعريف الدليل الخاص بك

بمجرد المطالبة بالملف التعريفي لشركتك، ستحتاج إلى تحسينه للحصول على أفضل النتائج. يجب أن يكون هذا واضحا. يعد البدء باستخدام أماكن Google لنشاطك التجاري خطوة أولى رائعة.

ستحتاج أيضًا إلى التأكد من أن جميع المعلومات التي تقدمها محدثة ودقيقة ومتسقة في جميع ملفات التعريف الخاصة بك. وهذا أمر مهم، لأن الاختلافات في ملفات التعريف المختلفة الخاصة بك على الإنترنت يمكن أن تربك محركات البحث، مما يؤدي إلى فقدان أي فوائد محتملة من استراتيجية البرنقيل الخاصة بك.

قم بتضمين معلوماتك الأساسية واسم عملك وعنوانك ومعلومات الاتصال (الهاتف والبريد الإلكتروني) وساعات العمل وروابط موقع الويب. يجب عليك أيضًا تضمين وصف موجز لنشاطك التجاري والصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات التي تقدمها.

تشجع معظم هذه المواقع مراجعات العملاء، ويمكن الاستفادة من ملف المراجعة الخاص بك للمساعدة في تعزيز ظهورك داخل الموقع نفسه، وفي نهاية المطاف في صفحات SERP العامة.

يستغرق تحسين محركات البحث Barnacle وقتًا طويلاً، كما أن إعداد الملفات الشخصية عبر عدد من مواقع الدليل المختلفة يمكن أن يتطلب عمالة كثيفة. ومع ذلك، نظرًا لأن معظم هذه المواقع مجانية، فإن عائد الاستثمار يستحق بالتأكيد الوقت والجهد.

يعرف أصحاب الأعمال الصغيرة مدى صعوبة لفت الانتباه، خاصة عندما يقفون في ظل الشركات الكبرى التي تتمتع بقدر أكبر من القوة على الإنترنت. Barnacle SEO هي استراتيجية غير مكلفة للشركات الصغيرة التي تعمل بميزانية محدودة وأفضل الممارسات العامة لجميع الشركات والعلامات التجارية.